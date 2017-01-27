EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Авто
  653  5
Все про:гололедица (48) дороги (1550) Ривненщина (520) Хмельнитчина (296) ГСЧС (677)

 Из-за гололеда введено ограничение на движение транспорта в Ривненской и Хмельницкой областях, - ГСЧС

В Ривненской и Хмельницкой областях из-за гололеда введено временное ограничение на движение транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По информации Укравтодора, в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь при минусовых температурах, гололед) и с целью недопущения возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов 27 января введено временное ограничение движения большегрузного автотранспорта и автобусов на автодорогах в следующих областях:

Ривненская область - с 15 ч. 30 мин. ограничено движение на автомобильной дороге Р-05 Городище-Ривне-Староконстантинов на участке км 165 + 367 - км 208 + 79.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие гололедицы 1 711 киевлян получили травмы в 2016 году

Хмельницкая область - С 14 ч. ограничено движение на автодорогах государственного и местного значения на территории 17 районов, а именно: Волочисского, Красиловского, Городокского, Ярмолинецкого, Дунаевецкого, Белогорского, Славутского, Iзяславского, Полонского, Теофипольского, Шепетовского, Староконстантиновского, Летичевского, Виньковецкого, Деражнянского, Старосинявского и Хмельницкого", - говорится в сообщении.

Смотрите также: ГСЧС спасла 22 рыбака с отколовшейся льдины в Киеве. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
#Семенченко Станица-Луганская тоже будет перекрыта. А это уже не хило.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как это Станицу перекроют? А кудой же мы будем эти лугандучки возить?


 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, действительно, есть такое. Прям как стекло, пошел дождь и сразу замерзает, приятного мало.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоИз-за гололеда введено ограничение на движение транспорта в Ривненской и Хмельницкой областях, - ГСЧС
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия РФ боевик взятка Гопко Гройсман ГФС Донбасс задержание Киев Крым крымские татары Луганщина Львов Минобороны мусор Нацполиция обстрел Полозов Порошенко прокуратура Путин Россия СБУ смерть суд США Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти