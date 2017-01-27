 Из-за гололеда введено ограничение на движение транспорта в Ривненской и Хмельницкой областях, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По информации Укравтодора, в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь при минусовых температурах, гололед) и с целью недопущения возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов 27 января введено временное ограничение движения большегрузного автотранспорта и автобусов на автодорогах в следующих областях:
Ривненская область - с 15 ч. 30 мин. ограничено движение на автомобильной дороге Р-05 Городище-Ривне-Староконстантинов на участке км 165 + 367 - км 208 + 79.
Хмельницкая область - С 14 ч. ограничено движение на автодорогах государственного и местного значения на территории 17 районов, а именно: Волочисского, Красиловского, Городокского, Ярмолинецкого, Дунаевецкого, Белогорского, Славутского, Iзяславского, Полонского, Теофипольского, Шепетовского, Староконстантиновского, Летичевского, Виньковецкого, Деражнянского, Старосинявского и Хмельницкого", - говорится в сообщении.
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#Семенченко Станица-Луганская тоже будет перекрыта. А это уже не хило.
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