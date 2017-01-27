Заседание по делу Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре не состоялось - здание суда не соответствует нормам безопасности
В пятницу, 27 января, в городе Днепр не состоялось запланированное судебное заседание по делу Александра Пугачева подозреваемого в убийстве двух патрульных полицейских, поскольку здание снята с обслуживания Главного управления национальной полиции (ГУНП) и прекращено конвоирования подозреваемых к зданию суда.
В ходе обследования помещения суда комиссией был обнаружен ряд нарушений.
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В здании отсутствует огражденная территория для обвиняемых и осужденных, помещения для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузел для обвиняемых и есть другие нарушения.
Кроме того, отсутствуют на окнах отсутствуют металлические решетки - это апсолютно недопустимым, тем более учитывая уровень опасности обвиняемого Пугачева.
С учетом этого судебное заседание по делу Александра Пугачева было перенесено на неопределенный срок до устранения указанных недостатков или определение иного места рассмотрения.
Напомним, в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.
Позже пьяного водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот пока отказывается.
Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.
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http://zaxid.net/news/showNews.do?soratnik_petra_poroshenka_likuyetsya_vid_otruyennya_rtuttyu&objectId=1416266
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