EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  537  14
Материалы по теме:
Все про:Днепр_город (2408) суд (19946) патрульная полиция (1133)

 Заседание по делу Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре не состоялось - здание суда не соответствует нормам безопасности

В пятницу, 27 января, в городе Днепр не состоялось запланированное судебное заседание по делу Александра Пугачева подозреваемого в убийстве двух патрульных полицейских, поскольку здание снята с обслуживания Главного управления национальной полиции (ГУНП) и прекращено конвоирования подозреваемых к зданию суда.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на НБН, об этом сообщили работники управления Национальной полиции области.

В ходе обследования помещения суда комиссией был обнаружен ряд нарушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вина Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, доказана, - прокуратура

В здании отсутствует огражденная территория для обвиняемых и осужденных, помещения для содержания спецконтингента и размещения конвоя, санузел для обвиняемых и есть другие нарушения.

Кроме того, отсутствуют на окнах отсутствуют металлические решетки - это апсолютно недопустимым, тем более учитывая уровень опасности обвиняемого Пугачева.

С учетом этого судебное заседание по делу Александра Пугачева было перенесено на неопределенный срок до устранения указанных недостатков или определение иного места рассмотрения.

Также читайте: Дело Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре, передано в суд, - Нацполиция

Напомним, в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.

Позже пьяного водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот пока отказывается.

Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вот ,что-бы было,если бы на месте Пугачёва был Пашинский ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хорошая перспектива ...или вернее ретроспектива ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
шо за бред? он же не кидается. или судья настолько суров?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что, кандалы слабо аккуратно надеть? .. "санузел для обвиняемых" отсутствует., дык пампес на всю промежность и все дела. Нет, здесь причина другая какая то, подстрочная.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там версія що це привіт Порошенку , але здається, що навпаки , то привіт Кононенку від Порошенка . Пішли разногласія ,а Кононенко багато знає про темні діла Пеці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а мусоров судить будут за стрельбу по человеку ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Там за стрельбу только поощрение .
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
мусора падаль и мрази на службе у воров и бандитов
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Судя по информации , 100% доказательств у следствия нет . Вот и придумают увёртки что бы тянуть . Они бы на Пугачёва ещё и покушение на Геращенка навесили , но алиби железобетонное .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они что в банкетном зале хотели провести заседание?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗаседание по делу Пугачева, убившего двух патрульных в Днепре не состоялось - здание суда не соответствует нормам безопасности
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест армия РФ боевик взятка Гопко Гройсман ГФС Донбасс задержание Киев Крым крымские татары Луганщина Львов Минобороны мусор Нацполиция обстрел Полозов Порошенко прокуратура Путин Россия СБУ смерть суд США Трамп Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти