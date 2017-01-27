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 Двое наших воинов ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18.00 27 января российско-террористические войска совершили 36 обстрелов наших позиций: двое военнослужащих ВСУ ранены.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщается, российско-оккупационные войска продолжают использовать минометы и артиллерию, пренебрегая любыми договоренностями.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "До Травневого 480 метров. Оно "серое", но боевики там больше ходят. Наблюдали группу до 10 человек - ушли, вторая их группа подорвалась", - бойцы ВСУ на Светлодарской дуге. ВИДЕО

На Мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, а также танк и 82 миллиметровые минометы противника. По Широкино - 120 и 82 миллиметровые минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковку и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово вел огонь и снайпер.

На Донецком направлении - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров - Авдеевку и Троицкое.

Смотрите также: В результате артобстрела боевиками жилого сектора Авдеевки разрушены 6 домов, - полиция. ФОТОрепортаж

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку. Из минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоолександровку.

Всего зафиксировано 36 обстрелов. Двое наших военнослужащих ранены
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Сиди воен , без тебя ипанут...
Ребята давайте там - не подставляйтесь , Всех благ ВАМ.
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Не нада! Там крупные партии эшелонами, а тебе пару тонн всего.
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та мне пару вёдер, я всем топлю, шо под руку попадётся
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А сколько камазов с жратвой, выпивкой и радиостанциями для боевиков пересекли блокпосты? Почему мотузянник не докладывает! Как у райкина " кто шил костюм? Я пришивал пуговицы. К пуговиуам претензии есть?".... Так и у нас, кри чат о государственности, но одна рука воюет, а другая деньги от торговли с оккупантами в карман гребет. Пусть штаб ато докладывает сводные сведения о торговле тоже!
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Насалика и всех его сыновей в зайцево на первую линию фронта в окопы отправить на полгода. Чем быстрее, тем лучше.
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Шота давно не слыхать о раненных и дохлых сепарастов??? Окончательно запретили давать ответку??? Или шоколадная РЫГО-АНАЛЬНАЯ МРАЗИНА запрещает подавать такие новости, дабы не злить кремлядьского Сцарька???
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мухи ще не повиздихали?? а як там боярошник би їм підкинути.. смерть расіянським окупантам та маскавітськой імперії !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое наших воинов ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО
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