 Двое наших воинов ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - пресс-центр штаба АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Как сообщается, российско-оккупационные войска продолжают использовать минометы и артиллерию, пренебрегая любыми договоренностями.
На Мариупольском направлении по Лебединскому огонь вела 122 миллиметровая артиллерия, а также танк и 82 миллиметровые минометы противника. По Широкино - 120 и 82 миллиметровые минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковку и Широкино боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Новотроицкому и Гнутово вел огонь и снайпер.
На Донецком направлении - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли Зайцево и Луганское, а из минометов различных калибров - Авдеевку и Троицкое.
На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку. Из минометов и гранатометов - Троицкое, Новозвановку, Крымское и Новоолександровку.
Всего зафиксировано 36 обстрелов. Двое наших военнослужащих ранены
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Ребята давайте там - не подставляйтесь , Всех благ ВАМ.
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