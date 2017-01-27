 ГПУ арестовала пенсионный счет экс-замначальника одесской милиции Фучеджи

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Так, Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
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Во время осуществления досудебного расследования установлено, что служебные лица Главного управления МВД Украины в Одесской области в течение октября 2014 года, находясь в городе Одессе, превышая свои служебные полномочия, действуя в интересах Д. Фучеджи, который с 15.05.2014 находится в розыске, подали в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области заведомо ложные документы, заполненные не им, но от его имени, для назначения пенсии, то есть умышленно совершили действия, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав и полномочий.
В октябре 2014 года служебные лица Главного управления ПФУ в Одесской области на основании заведомо ложных документов Д. Фучеджи назначили ему с 27.06.2014 пожизненно пенсию за выслугу лет.
Кроме того, установлено, что Д. Фучеджи, который с 15.05.2014 находится в розыске, на основании заявления его дочери действующей на основании незасвидетельствованной нотариально копии доверенности от 15.09.2014, выданного нотариусом города Нижний Новгород Российской Федерации открыт 07.10.2014 счет и выдана 16.01.2015 дополнительная карта, что в дальнейшем дало ей возможность беспрепятственно снимать средства с указанного счета и распоряжаться ими по своему усмотрению.
Кроме этого 17.01.2015 сотрудниками Филиала - Одесского областного управления АО "Ощадбанк" через кассу ей выдана наличность свыше 51 тыс. грн.
В результате умышленных действий должностных лиц Филиала - Одесского областного управления АО "Ощадбанк" дочь подозреваемого, не имея законных оснований в период с 07.10.2014 по 01.10.2016 получила денежные средства на общую сумму свыше 158 тыс. грн, которые зачислялись на счет, открытый на имя Д. Фучеджи и использовала их по своему усмотрению.
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В ходе осуществления досудебного расследования постановлением следователя судьи Печерского районного суда г. Киева от 11.11.2016 наложен арест на денежные средства, находящиеся на указанном счете и приостановлены расходные операции по нему.
На основании изъятых документов 07.12.2016 назначил судебную почерковедческую экспертизу, проведение которой поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Как известно, ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что, по данным украинских спецслужб, Фучеджи, которого подозревают в причастности к организации трагических событий 2 мая в Одессе, находится в Приднестровье и периодически посещает Россию. Президент призвал Москву вернуть милиционера в Украину, где его подозревают в причастности к массовым столкновениям в Одессе 2 мая.
Дмитрий Фучеджи, по информации СМИ, является родным братом экс-главы МВД Приднестровья Ивана Фучеджи.
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После событий 2 мая Фучеджи задержали, но потом отпустили под обещание ходить на допросы, и он сбежал из Украины.
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если что...
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НАВЕРНО ЗАКАТ САЙТА?
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"служебные лица Главного управления МВД Украины в Одесской области в течение октября 2014 года, находясь в городе Одессе, превышая свои служебные полномочия, действуя в интересах Д. Фучеджи "- возмещать в надцатикратном размере служебные лица когда будут?
А дочку-воровку за решётку!
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