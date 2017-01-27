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 Политика Украины
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Все про:арест (10099) ГПУ (8004) Одесса (5297) пенсия (1504) счета (161)

 ГПУ арестовала пенсионный счет экс-замначальника одесской милиции Фучеджи

Генеральная прокуратура Украины арестовала пенсионный счет экс-замначальника одесской милиции Дмитрия Фучеджи, который подозревается в причастности к организации трагических событий 2 мая в Одессе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

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Во время осуществления досудебного расследования установлено, что служебные лица Главного управления МВД Украины в Одесской области в течение октября 2014 года, находясь в городе Одессе, превышая свои служебные полномочия, действуя в интересах Д. Фучеджи, который с 15.05.2014 находится в розыске, подали в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области заведомо ложные документы, заполненные не им, но от его имени, для назначения пенсии, то есть умышленно совершили действия, которые явно выходят за пределы предоставленных им прав и полномочий.

В октябре 2014 года служебные лица Главного управления ПФУ в Одесской области на основании заведомо ложных документов Д. Фучеджи назначили ему с 27.06.2014 пожизненно пенсию за выслугу лет.

Кроме того, установлено, что Д. Фучеджи, который с 15.05.2014 находится в розыске, на основании заявления его дочери действующей на основании незасвидетельствованной нотариально копии доверенности от 15.09.2014, выданного нотариусом города Нижний Новгород Российской Федерации открыт 07.10.2014 счет и выдана 16.01.2015 дополнительная карта, что в дальнейшем дало ей возможность беспрепятственно снимать средства с указанного счета и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Кроме этого 17.01.2015 сотрудниками Филиала - Одесского областного управления АО "Ощадбанк" через кассу ей выдана наличность свыше 51 тыс. грн.

В результате умышленных действий должностных лиц Филиала - Одесского областного управления АО "Ощадбанк" дочь подозреваемого, не имея законных оснований в период с 07.10.2014 по 01.10.2016 получила денежные средства на общую сумму свыше 158 тыс. грн, которые зачислялись на счет, открытый на имя Д. Фучеджи и использовала их по своему усмотрению.

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В ходе осуществления досудебного расследования постановлением следователя судьи Печерского районного суда г. Киева от 11.11.2016 наложен арест на денежные средства, находящиеся на указанном счете и приостановлены расходные операции по нему.

На основании изъятых документов 07.12.2016 назначил судебную почерковедческую экспертизу, проведение которой поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Как известно, ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что, по данным украинских спецслужб, Фучеджи, которого подозревают в причастности к организации трагических событий 2 мая в Одессе, находится в Приднестровье и периодически посещает Россию. Президент призвал Москву вернуть милиционера в Украину, где его подозревают в причастности к массовым столкновениям в Одессе 2 мая.

Дмитрий Фучеджи, по информации СМИ, является родным братом экс-главы МВД Приднестровья Ивана Фучеджи.

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После событий 2 мая Фучеджи задержали, но потом отпустили под обещание ходить на допросы, и он сбежал из Украины.


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так 150000 грн пенсии он уже снял за прошлый год. резко как-то они работают.
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вот-вот, а почему еще не подождали - могли бы арестовать где-то в 2025 году......
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А прочитати далі зоголовка-нє?
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Над чим? Над недолугим заголовком?
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Оперативно как , этот упырь свалил еще в 2014 году . И они за такую работу еще и зарплату нехилую получают, пипец ...
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Хтось в цьому Ощадбанку заробив добрячого стусана.
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а кто ответит , за то что ему начисляли, и он получал?.. Плотницкий или гений пенсионного вопроса Розенко?, чья будка уже в экран не влазит ?
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пока в нэте люди не подняли этот вопрос власть питра молчала бы
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Сколько сегодня интересных новостей, а ЦН хренотень разную пишет.
НАВЕРНО ЗАКАТ САЙТА?
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я представляю сколько еще таких пенсий начисляется по Украине... а власть вопит о недостаточности пенсионных средств и готовится повышать пенсионный возраст. Работают плохо... хорошо получается только на фейсбуке и ток-шоу..
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Если не одна скотина за это не ответит, то пусть Розенко и Пышный стреляются
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Розенко и Пышный лично каждую бумажку к носу подносят?
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А что его искать,у него кореша имеют дачи в районе каролино-бугаза станция Нагорная и его там видели.
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"служебные лица Главного управления МВД Украины в Одесской области в течение октября 2014 года, находясь в городе Одессе, превышая свои служебные полномочия, действуя в интересах Д. Фучеджи "- возмещать в надцатикратном размере служебные лица когда будут?
А дочку-воровку за решётку!
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А караван, таки идёт.. . Как любая хорошо исполненная работа, делается не спеша.
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Много, и гавкающих,и затаившихся, и равнодушных.
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Гарно в рашці свого хУЙЛА тролять. А тут це до чого?
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интересно читать как он - обьявленный в розыск, из пмр посещает Москву. через Украину, а по пути еще и снимает пенсию.
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І де в тексті новини написано, що він знімав пенсію?
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а по вашему как он попадал из пмр в рашку ? на авто через Украину естев-но, ну по дороге пенсию снимал. че непонятного. аэропорты то в пмрии не работают . молдова не разрешает
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2 года... 2 года блять!!!!!!! И это единственное, ем владел єтот мусор??!
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Вот это скорость!куда там черепахе до ГПУ,прям бац как молния
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ арестовала пенсионный счет экс-замначальника одесской милиции Фучеджи
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