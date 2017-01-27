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 Внезапно умер экс-главарь террористов "ЛНР" Болотов

Бывший главарь боевиков террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов умер в возрасте 47 лет. Причины смерти выясняются

Об этом заявил РБК экс-главарь боевиков "ДНР" Александр Бородай и подтвердил источник, близкий к Болотову, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Господин Болотов запил горькую от безысходности", - МВД о моральном состоянии боевиков ЛНР. ВИДЕО

Бородай сказал РБК, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник РБК, близкий к Болотову, подтвердил смерть экс-главаря "ЛНР" в пятницу, 27 января. По информации РБК, причины смерти Болотова выясняются.

По информации собеседника агентства "Интерфакс" "Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо".

Болотову было 47 лет. Он родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов (Луганская область). В 1988 году был призван в Советскую армию. Служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, участвовал в конфликтах 1989 и 1990 годов в Ереване и Нагорном Карабахе, был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.

Последнее публичное интервью Болотова, в декабре 2016 года, взяло агентство "Росбалт". В нем экс-главарь боевиков "ЛНР" сообщил, что проживает в Москве и жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист Ходаковский заявил о своей возможной ликвидации по приказу из Москвы: "Когда дело дойдет до варианта "Мозговой-Дремов" - прибегните к более изящному способу"

Болотов стал главарем "ЛНР" в апреле 2014 года, когда его выбрали "народным губернатором" Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области. В августе 14 августа 2014 год Болотов уехал из Луганска. Его сменил на посту главаря "ЛНР" Игорь Плотницкий.

В 2015 году на подконтрольной территории террористической организации "ЛНР" погибли или были убиты несколько известных боевиков.

1 января 2015 года в Луганской области был ликвидирован боевик Александр Беднов (Бетмен), в 23 января - комендант Первомайска Евгений Ищенко (Малыш). 23 мая 2015 года был убит один из полевых командиров "ЛНР" Алексей Мозговой, чей джип расстреляли из стрелкового оружия. В 12 декабря того же года был убит главарь так называемого казачьего полка "Народной милиции ЛНР" Павел Дремов.

24 сентября 2016 года представитель "генпрокуратуры" боевиков "ЛНР" сообщил, что бывший "председатель совета министров" террористической организации "ЛНР" Геннадий Цыпкалов был задержан на подконтрольной боевикам территории по делу "о попытке совершения государственного переворота" и вскоре после этого покончил с собой.

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Напомним, поздно вечером 16 октября в Донецке убили боевика Моторолу (Арсения Павлова). Главарь "батальона" "Спарта" погиб от взрыва в лифте.
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диагноз подавился рвотными массами?или дорогу в неположенном месте переходил?
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Очередь после Болотова за предателем-Плотницким, и Падлом-Захарченко. Которые уйдут в забвение.
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У его в сосудах обнаружили бандеровский жовтоблакитный тромб с отпечатками пальцев Яроша))
http://www.ostro.org/donetsk/society/news/517937/
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Устриць об'ївся?..

Дядя Саша ‏@ddya_sasha 41 минуту назад

"Игоря Кононенко отравили ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз".
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Так у них там шо? "леблядиное озеро" по телеку показывают?
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Боярышника хлопнул, однако! Собачья смерть сукиному сыну!
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Синичка с Украины пролетала над Москвой.Болотов заинтерисовался,а кто это тут летает и посмотрел вверх.Птичка сделала прицельный Как,Вот и вражена подавилась.Смерть Рашистам.Слава Украине! Жаль,что Путлера в это время небыло.
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В Лугандонии траур. Приспущены трусы и отменены концерты кабзона
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В последнем публичном интервью агентству "Росбалт", опубликованном 8 декабря 2016 года, экс-глава ЛНР жестко раскритиковал своего преемника, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора.
Он заявил, что его приказы не выполнялись и саботировал их один командир, которого он же и назначил: "На тот момент - министр обороны Игорь Плотницкий". "Я в свое время отдал приказ Плотницкому собрать батальон для защиты правопорядка в городе, участия в боевых действиях и защиты границ ЛНР. Однако, как оказалось, батальон ("Заря") "работал" для другого. Я пытался, но у меня не было времени, ресурсов и возможности, чтобы все время находиться рядом и контролировать набор людей. Я доверился Плотницкому, и он сформировал батальон "для себя". Эти люди выполняли приказы Плотницкого, а не мои", - рассказал Болотов.
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Я так и знал, что это ИНФАРКТ. Страдал от полученных ранений, но скончался от инфаркта в 46 лет. Гадя, тебе привет от Путина.
На Эхе Москвы.
"В Москве скончался первый глава самопровозглашенной ЛНР Валерий Болотов.
Ему было 46 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, - сообщает агентство «Интерфакс». В мае 2014-го года на Болотова было совершено покушение. Спустя несколько месяцев он объявил, что уходит в отставку, поскольку последствия ранения не позволяют ему работать с полной отдачей."
http://echo.msk.ru/news/1917646-echo.html
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Все кто не понял, что коммунизма не будет,а хотят империю ,оказались не у дел.А когда начали взбрыкивать случился укорот. Мацкве не нужны свидетели,нужны исполнители,и как говорил шеф " он слишком много знал...."
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...хоронить непременно в "народной" рыспублике, и очереди - что б не меньше чем у моторылы... вожак как никак, хоть и бывший ....
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Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус! (с)

Ну, далеко не всегда это плохо...
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А Боярского в шляпе там по-близости, случайно, не видели?
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В приклееной к лысине шляпе и темных очках, чтоб мешки под глазами от запоев не было видно?
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А вечер еще не закончился. Попкорн в зал! Вы наверное будете смеяться, но днлэры опять постигла невосполнимая утрата, "в пятницу, 27 января, скончался так называемый заместитель министра труда и социальной политики самопровозглашенной Донецкой народной республики Сергей Третьяков". ... гиви с чепушилиным поди уже обосрались.
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И чего ему в молодой рэспублике не жилось? Какой-то географически сложный падёж бывших лидеров
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Единственная возможность обеспечить информационную безопасность на России - это ограничение интернета, как в Китае, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. "Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет",
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рексы моторола, московой, болотов и прочая срань думали, что они господа, новые бояре. однако номенклатурные господа место таким рексам видят возле будки и рексов со зведной болезнью отправляют к звездам
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Да ну, прям там внезапно. Я лично уже заждался. Жду следующих. Приятного вечера
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Живут придя к власти ярко,а умирают ничтожно,даже не жалко.
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Идет охота на волков, идет охота.... (В. Высоцкий)
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было и забыли про паскуду... А тут оп! интервью насчек "Луганск обстреливали впопучленцы. И оп - внезапно помер....
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просто улыбнуться... из сети

Внучке знакомых подарили говорящую куклу, реагирующую на прохождение рядом человека. В магазинах игрушек такие покупателей привлекают. Внучка притащила ее к бабушке и оставила в коридоре. Бабуля ночью брела на кухню не включая свет и тут из под ног раздается грустный шепелявый голосок:
"А вы чего со мной не разговариваете?"
Слава богу обошлось без скорой.
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тоже из сети- Был ли случай, чтоб Вам было реально страшно? - Перевозили мы как то груз - 10000 кукол. И попали в шторм. И вот когда корабль накренился вправо, то все эти 10000 кукол хором сказали «Мама!»...
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Якщо обійшлося без швидкої, та ще й бабуська старенька- не впевнений що таки слава Богу....
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Пушкин дописался...
http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/08/1574039.html

Тут в своём последнем интервью он признаётся, что люди Плотницкого и не только его обстреливали в провокационных целях жилые дома своей недореспублики...
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В недореспупликах начался падёж скота, может чумка или ящур
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.....лугандонцы , найдем и накажем КАЖДОГО кто был против НЭНЬКИ !!!!
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в "Ветерку" установили лифт в винный погреб, атаманам ДЫНЫРЫ+ЛЫНЫРЫ по пятницам скидка
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Интересное совпадение. Как начинаются разговоры о выполнении минских - какая то морда выздыхает. И перед моторылой тоже минские разговоры разговаривали. Очевидно, кто то думает, что мы легче переварим ордло без этих - тенденция настораживает.
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Пока они сами не умирают с Украины их ни кто не выгонит. Эти люди убивают украинцев и рушать Украину, создают ячейки террористов по всей Украине. Все это будет до тех пор пока полностью не освободят Донбасс и не перекроют там границу. Легализуют, будет проходной двор и оффициальная армия убийц разойдется по все Украине.
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Чудесная новость. Урыли ещё одну ватную плесень.
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Валера Болотов пил насмерть.
Белая горячка.
Сдох как настоящий ватник..
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Кокда спросил на ЯПе, от чего эта падаль здохла, меня закидали ссанными тряпками и отправили сюда. :D

Как хорошо вернуться в родную гавань, Цензору привет, и вам земляки Украинцы.
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Какое неутишительное горе постигло молодые псевдореспублики,ушел отец родной,экс-главарь терористов лнр.В московии объявят траур и зальют горькую. Даст бог, не последний лидер уйдет в мир иной, там такого добра хватает.
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Падучая,для главарей про-кацапских,обоссанных "новодрочеров"-продолжается.

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ну давайте еще позитивный некролог этому упырю сочиним.... давно надо было его грохнуть, еще тогда когда он СбУ в луганске захватывал... шакалу шакалья смерть (он даже имя собаки не заслужил)!
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Болотов вибалатал лішнєє
http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/08/1574039.html

- Известно, что Игорь Плотницкий командовал батальоном «Заря», в Луганске ходят слухи, что именно этот батальон устраивал провокации и обстреливал Луганск летом 2014-го. Это так?

- Да. И не только «Заря».
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"Умер Максим, - и хрен с ним. // Положат в гроб. Мать его ёб". (Русская народная поговорка. Как нельзя лучше подходит к данному конкретному случаю).
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как говорил один мой знакомый, покойник, "Я слишком много знал"


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