 Внезапно умер экс-главарь террористов "ЛНР" Болотов

Об этом заявил РБК экс-главарь боевиков "ДНР" Александр Бородай и подтвердил источник, близкий к Болотову, сообщает Цензор.НЕТ.
Бородай сказал РБК, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник РБК, близкий к Болотову, подтвердил смерть экс-главаря "ЛНР" в пятницу, 27 января. По информации РБК, причины смерти Болотова выясняются.
По информации собеседника агентства "Интерфакс" "Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо".
Болотову было 47 лет. Он родился 13 февраля 1970 года в Таганроге. В 1974 году вместе с родителями переехал в Стаханов (Луганская область). В 1988 году был призван в Советскую армию. Служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, участвовал в конфликтах 1989 и 1990 годов в Ереване и Нагорном Карабахе, был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.
Последнее публичное интервью Болотова, в декабре 2016 года, взяло агентство "Росбалт". В нем экс-главарь боевиков "ЛНР" сообщил, что проживает в Москве и жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора.
Болотов стал главарем "ЛНР" в апреле 2014 года, когда его выбрали "народным губернатором" Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области. В августе 14 августа 2014 год Болотов уехал из Луганска. Его сменил на посту главаря "ЛНР" Игорь Плотницкий.
В 2015 году на подконтрольной территории террористической организации "ЛНР" погибли или были убиты несколько известных боевиков.
1 января 2015 года в Луганской области был ликвидирован боевик Александр Беднов (Бетмен), в 23 января - комендант Первомайска Евгений Ищенко (Малыш). 23 мая 2015 года был убит один из полевых командиров "ЛНР" Алексей Мозговой, чей джип расстреляли из стрелкового оружия. В 12 декабря того же года был убит главарь так называемого казачьего полка "Народной милиции ЛНР" Павел Дремов.
24 сентября 2016 года представитель "генпрокуратуры" боевиков "ЛНР" сообщил, что бывший "председатель совета министров" террористической организации "ЛНР" Геннадий Цыпкалов был задержан на подконтрольной боевикам территории по делу "о попытке совершения государственного переворота" и вскоре после этого покончил с собой.
Напомним, поздно вечером 16 октября в Донецке убили боевика Моторолу (Арсения Павлова). Главарь "батальона" "Спарта" погиб от взрыва в лифте.
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http://www.ostro.org/donetsk/society/news/517937/
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Дядя Саша @ddya_sasha 41 минуту назад
"Игоря Кононенко отравили ртутью. Согласно вердикту докторов, ее содержание в крови превышено в 50 раз".
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Он заявил, что его приказы не выполнялись и саботировал их один командир, которого он же и назначил: "На тот момент - министр обороны Игорь Плотницкий". "Я в свое время отдал приказ Плотницкому собрать батальон для защиты правопорядка в городе, участия в боевых действиях и защиты границ ЛНР. Однако, как оказалось, батальон ("Заря") "работал" для другого. Я пытался, но у меня не было времени, ресурсов и возможности, чтобы все время находиться рядом и контролировать набор людей. Я доверился Плотницкому, и он сформировал батальон "для себя". Эти люди выполняли приказы Плотницкого, а не мои", - рассказал Болотов.
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Орест Лютий - "Кобзон" (українізація на експорт)
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На Эхе Москвы.
"В Москве скончался первый глава самопровозглашенной ЛНР Валерий Болотов.
Ему было 46 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, - сообщает агентство «Интерфакс». В мае 2014-го года на Болотова было совершено покушение. Спустя несколько месяцев он объявил, что уходит в отставку, поскольку последствия ранения не позволяют ему работать с полной отдачей."
http://echo.msk.ru/news/1917646-echo.html
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Ну, далеко не всегда это плохо...
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Внучке знакомых подарили говорящую куклу, реагирующую на прохождение рядом человека. В магазинах игрушек такие покупателей привлекают. Внучка притащила ее к бабушке и оставила в коридоре. Бабуля ночью брела на кухню не включая свет и тут из под ног раздается грустный шепелявый голосок:
"А вы чего со мной не разговариваете?"
Слава богу обошлось без скорой.
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http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/08/1574039.html
Тут в своём последнем интервью он признаётся, что люди Плотницкого и не только его обстреливали в провокационных целях жилые дома своей недореспублики...
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Белая горячка.
Сдох как настоящий ватник..
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Как хорошо вернуться в родную гавань, Цензору привет, и вам земляки Украинцы.
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http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/08/1574039.html
- Известно, что Игорь Плотницкий командовал батальоном «Заря», в Луганске ходят слухи, что именно этот батальон устраивал провокации и обстреливал Луганск летом 2014-го. Это так?
- Да. И не только «Заря».
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