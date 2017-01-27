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 Конгрессменам следует действовать, прежде чем Трамп снимет санкции США против России, - Вершбоу

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу призвал Конгресс США осложнить процедуру снятия санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.

Также читайте: Советник Трампа подтвердила обсуждение ослабления санкций США против России

"Конгрессу следует действовать, прежде чем (президент США) Дональд Трамп в одностороннем порядке снимет санкции", - призвал Вершбоу.

"Все санкции по Крыму и Донбассу могут быть сняты приказом президента, если Конгресс не закрепит их на законодательном уровне", - пояснил бывший заместитель генерального секретаря НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отменить санкции в обмен на сокращение ядерного арсенала - это отдать Украину, - Брок

Это связано с тем, что санкции были введены указами предшественника Трампа на посту президента Бараком Обамой. Вводимые таким образом ограничительные меры, следовательно, можно отменить, подписав соответствующий указ.

Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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Ну, снимет, и что? Мы останемся один на один с рососисей на
Дамбасе? А было иначе? Нам кто-то перестанет давать летальное оружие? А было по
другому? Войска НАТО уйдут? А они приходили? Что поменяется? Московские орки
опять станут жрать пармезан, на остальных это никак не скажется. Да, у них
найдется пара миллионов гринов на "ихтамнетов", но, бл@дь, америкосам
тоже никто не помогал, когда они независимость себе отвоевывали, а сзади им
индейцы по ходу скальпы норовили сдернуть
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Трамп циничная скотина хуже Гитлера - выходит ему пофиг на убийство украинцев(ил кого другого)
дело санкций - это не вопрос коррупции или реформ - это вопрос человеческих ценностей добра и зла.. жаль что добро сейчас продается а зло покупается.. трампы приходят и уходят но Украина была есть и будет..
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бла бла бла расскажите про человеческие ценности Ливии, Ираку, на который напали только из за того что чиновник из сша помахал пробиркой с мутной жидкостью или там Югославии по которой выпустили больше 700 томагавков
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расскажи как Милошевич устроил этнические чистки и доколе это нужно было терпеть?

не сравнивай х.й с пальцем

Украина ни на кого не нападала и никого не зачищала пока говно с паРаши не полезло
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Почему это вдруг американцы должны бороться против кремлядей из-за Украины, наблюдая за космическими декларациями укрочиновников, отдыхающих в это время на Мальдивах?
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По-моему, все ваше украинское правительство - еще более циничная и двуличная скотина. Почему не прерваны дип.отношения с агрессором?! И ВСЯ торговля?! ВСЕ сообщение, включая воздушное?! Почему помимо посольства врага в собственной столице, у вас еще какие-то нах генконсульства в разных городах?! Одна рука воюют, вторая - торгует? Смотреть противно...
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Если нашей власти пофиг на убийство украинцев то Трампу тем более. Оно наверное и не знает где та Украина находится, между Сирией и Ираком или Турцией и Германией...
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Если и вправду отменят, это ещё больше развяжет агрессивные аппетиты плешивого... что же тогда его остановит?
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План "Б" - возобновить свою ядерную программу...но это не таким президентом, как порох ...только скулить способен, барыга
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Это что ты ляпнул не связное что тебя нельзя понять -все на кучу и котлеты и мухи -умником чтоли хочеш показаться -это тебе не поможет .
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Россияне, не бойтесь. Китай не будет загрязнять свою будущую территорию


В интернетиках паника: Китай разместил у границ с Россией, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, новейшие межконтинентальные баллистические ракеты Дунфэн-41 (в переводе с китайского - «Восточный ветер»).

Эти в общем-то ничем не примечательные действия наших заклятых друзей вызвали такой ажиотаж, что Пескову пришлось выступить в СМИ со специальной успокоительной мантрой:

«Китай является нашим союзником, стратегическим союзником, нашим партнером, партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями. Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае (мы) не воспринимаем как угрозу для нашей страны»

Каков слог! «Союзником-союзником, партнёром-партнёром, дорожим-дорожим, никакой угрозы нет, расходимся, товарищи».

Оно и понятно: если вовремя не озвучить генеральную линию партии, то у патриотов могут возникнуть вопросы - если мы так переживаем, что США размещает у наших западных границ системы ПРО, то не нужно ли начинать беспокоиться из-за размещения Китаем у наших восточных границ собственно ядерных ракет? Нет, не надо, эти ракеты - кого надо ракеты - успокоил их Песков и я (в кои-то веки!) с ним согласен. Потому что с востока нам грозит совсем иная беда.

Ну правда: от Москвы до Пекина по прямой - меньше 6 тыс. км., а дальность ракет Дунфэн - 14 тыс. км. и радиус их действия покрывает территорию РФ, как бык овцу.

Так что никакой разницы - у нашей они границы находятся или у противоположной - для нас нет. Да и не собираются китайцы загрязнять ядерными взрывами территорию своей будущей северной провинции.

И вот тут уже есть о чём поразмыслить. Мы - «энергетическая сверхдержава» - то есть страна-бензоколонка, способная только на добычу энергоносителей и полезных ископаемых из своих необъятных недр.

Главный покупатель нашей нефти - Китай. Причём мы в прошлом году впервые за всё время экспортировали в Китай больше нефти, чем Саудовская Аравия, став для китайцев поставщиком №1.

Интересно, что саудиты продолжают поставлять нефть крупным государственным нефтеперерабатывающим заводам, а Россию в качестве поставщика открыли для себя более мелкие китайские НПЗ, называемые в Китае «чайниками» или «самоварами» из-за своей небольшой мощности. Всё было бы замечательно, не начнись у Китая проблемы, причём самого разного рода и одновременно.

Во-первых, в Китае урезаны объёмы квот на закупку нефти для маленьких частных НПЗ. Этому есть несколько причин: инфраструктура портов не справляется с возросшей нагрузкой, не хватает объемов нефтехранилищ и пропускной способности нефтепроводов.

Кроме того, государство повысило требования к качеству топлива, фактически, поставив под вопрос выживание многих мелких НПЗ. Это означает, что спрос на нефть китайских потребителей если даже незначительно вырастет, то перераспределится преимущественно в пользу поставщиков из Саудовской Аравии.

Во-вторых, экономическая модель Китая дала сбой. В 2016 году ВВП Поднебесной вырос на 6,7%, что стало худшим показателем за последние 26 лет.

Дефицит госбюджета оказался хуже ожиданий - $425 млрд вместо прогнозируемых $327 млрд. Золотовалютные резервы Китая в 2015 году сократились на рекордные $512,66 млрд, в 2016 меньше, но всё равно существенно - на $320 млрд. Ещё год падения резервов - и юань придётся девальвировать.

Растёт госдолг, размер которого составляет 250% от ВВП. На его обслуживание с учётом сравнительно высокой доходности китайских облигаций уходит 12% от валового продукта, а это уже рискованно.

Для обслуживания госдолга, стабилизации экономики и курса юаня, обеспечения плановых показателей роста ВВП правительство Китая вынуждено наращивать объем заимствований и размещать все большее количество облигаций, строя подобие финансовой пирамиды.

В этих условиях любой внешний шок может нарушить хрупкое равновесие и вызвать грандиозный обвал на финансовых рынках.

А шок, по-видимому, уже запланирован. Его собирается устроить наш «дружище» Трамп, который пообещал провести реиндустриализацию США, то есть вернуть в страну производства - в первую очередь из Китая.

Ради этого он не собирается стесняться в средствах: в ход пойдут налоги, пошлины, торговые режимы, регулятивный прессинг.

И даже если это не вернёт в США промышленность, то удар по Китайской экономике всё равно нанесёт, усугубив накапливавшиеся годами проблемы.

В последние годы Китай обеспечивал до 30% прироста мирового ВВП и замедление экономики Китая - это прямой удар по спросу на нефть. С учётом высокой чувствительности котировок к новостям, никакие декоративные «ограничения» добычи ОПЕК не сдержат падени
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Там,вроде,в названии провинции ошибка,-вместо "э" должно быть"у"...
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Ты немного тормознутый. Так старался и все зря.
"МИД Китая опроверг информацию о межконтинентальных баллистических ракетах у границ РФ"

http://censor.net.ua/news/424912/eto_spekulyatsii_tsirkuliruyuschie_v_internete_mid_kitaya_oproverg_informatsiyu_o_mejkontinentalnyh
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Ихтамнета - заявил МИД Китая.

А ты что, козёл Митя, думал только ваша говорящая лошадкада хуйло дуракавключать умеют?
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Что то мне не верится что Трамп на старость лет Х-ЙЛОМ заделается и все что он достиг для своего авторитета пойдет в небытие -просто будет Х-ЙЛО номер 2-а для его возроста это будет пострашнее чем для Х-ЙЛА номер 1- это одно но если он пойдет все таки на договорняк с Х-ЙЛОМ это еще будет означать только одно что у раши есть компромат на этого старого деда и поэтому будет ясно почему Х-ЙЛУ так легко удалось манипулировать Трампом -но я думаю что хоть Трамп и старый но не дебил чтобы идти на сделку с Х-ЙЛОМ и поставит ему условия бо прекрасно понимает чем кончится эта сделка для его авторитета в мире если ему конечно не плевать на это как Х-ЙЛУ который на все давно уже положил болт.
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"Все санкции по Крыму и Донбассу могут быть сняты приказом президента, если Конгресс не закрепит их на законодательном уровне", - пояснил бывший заместитель генерального секретаря НАТО.
Так нельзя! Последнюю надежду у Украинцев отбирать. Весь Мир знает ©, что Президент в Америке не может сам решать, а тут вона как. Возьмёт и единолично отменит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгрессменам следует действовать, прежде чем Трамп снимет санкции США против России, - Вершбоу
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