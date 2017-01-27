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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (9636) мусор (274) свалка (128) Гройсман (2014) мусоропереработка (51)

 Качественные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы должны быть построены в каждом регионе, - Гройсман

Правительство работает над разработкой стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами и свалками, чтобы уничтожить угрозу для всех территорий.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время общения с журналистами во Львовской областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Министерство экологии и природных ресурсов Украины совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ Украины работает над стратегией, которую мы должны утвердить в отношении задач, которые стоят перед каждым регионом, каждым муниципалитетом, по решению проблем обращения с твердыми бытовыми отходами", - заявил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львову выделят участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть обязана создать полигон за 6 месяцев, - Гройсман. ФОТОрепортаж

Премьер-министр отметил, что проблему мусора нужно решать для того, чтобы она не представляла серьезной угрозы жизни и здоровью людей.

"Качественные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы должны быть построены в каждом регионе", - подчеркнул он.
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олотов

Под Москвой умер первый "глава "ЛНР" Валерий Болотов

17:18, сегодня

В России скончался один из организаторов "ЛНР" и первый "глава" непризнанной республики Валерий Болотов. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил "депутат парламента ЛНР" Игорь Гуменюк.
Фото: ВКонтакте
Новость активно распространяется также в Facebook.
Фото: facebook.com/zheved
Напомним, Валерий Болотов - был одним из лидеров пророссийского сепаратистского движения на Луганщине. До того был председателем Союза ветеранов Воздушно-десантных войск Луганской области. Весной 2014 года был провозглашен так называемым "главой Луганской народной республики". Смещен со своего поста нынешним "главой" Игорем Плотницким в августе 2014 года. После этого покинул Луганскую область и проживал под Москвой.
Как сообщала "Страна", в Украине начата процедура заочного осуждения так называемого "народного губернатора" Павла Губарева, который в марте 2014 года организовал массовые беспорядки в Донецке, что послужило толчком к созданию террористической организации "ДНР".
Также сообщалось, что 16 октября 2016 года в Донецке был убит один из самых известных полевых командиров "ДНР" Арсен Павлов (Моторола).
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а кто платить будет - государство или общины - вот в чем вопрос?
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Дня начала надо людей выдрессеровать. Поставить в каждом дворе по 6 разных ящиков. А главное, чтобы люди бросали дома мусор в 6 разных кульков в зависимости от типа мусора. Вот только тогда и будет толк.
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Конечно Гройся,и желательно рядом с твоим домом,и *хатынкой* Вальцмана
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКачественные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы должны быть построены в каждом регионе, - Гройсман
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