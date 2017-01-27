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Все про:Германия (2599) Штайнмайер (330) Габриэль (1)

 Габриэль сменил Штайнмайера на посту главы МИД Германии

Новым министром иностранных дел стал вице-канцлер Зигмар Габриэль, возглавлявший министерство экономики и энергетики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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Штайнмайер, возглавлявший МИД Германии в течение семи лет, покинул пост министра в связи с тем, что намерен участвовать в президентских выборах. Сегодня Штайнмайер выступил с прощальной речью.

В субботу Зигмар Габриэль уже планирует провести первые переговоры с французским коллегой Жан-Марком Эйро.

По информации Deutsche Welle Габриэль заниматься политикой на региональном уровне, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. В 1990-е годы его протежировал премьер-министр Нижней Саксонии Герхард Шрёдер. Когда в 1998 году Шрёдер занял кресло канцлера в правительстве социал-демократов и "зеленых", премьером Нижней Саксонии вскоре стал Габриэль. Правда, должность досталась ему не в результате победы на выборах, а в ходе партийных перестановок. В любом случае в 39 лет Габриэль оказался самым молодым среди глав земельных правительств.
Карьерный взлет длился не долго. Уже на следующих земельных выборах партия Габриэля проиграла, а сам он в 2003 году стал "уполномоченным СДПГ по поп-культуре". Как пишет пресса, это было связано с тем, что у Габриэля были хорошие связи с немецкими рок-музыкантами, например, Удо Линденбергом. Именно тогда социал-демократ получил ироничное прозвище "Зигги-поп".

Несмотря на поражение, Габриэль быстро вернулся в большую политику и в 2005 году стал министром экологии в коалиционном правительстве социал-демократов и консерваторов из блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. После болезненных социальных реформ, проведенных кабинетом Шрёдера, СДПГ резко утратила популярность. Партия переживала и организационные потрясения, сменив за короткое время несколько лидеров. Популярность СДПГ упала почти вдвое. В 2009-м социал-демократы установили антирекорд в своей новейшей истории, получив на выборах в бундестаг всего 23 процента. Именно тогда партию возглавил Габриэль, с которым связывали надежды на конец кризиса. Это удалось лишь частично. Падение популярности СДПГ замедлилось, и на выборах 2013 года результат был чуть выше, чем до этого. Но вернуть прежние позиции партия не смогла. По данным соцопросов, состоявшихся в начале 2017 года, за СДПГ готовы отдать голоса около 20 процентов немецких избирателей.

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Совсем недавно Габриэль добился неожиданного для многих успеха, предложив на пост следующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Меркель была против, но уступила, поскольку не имела политических возможностей провести своего кандидата. Вскоре у Габриэля прибавится и приятных семейных хлопот: лидер социал-демократов в ближайшие месяцы снова станет отцом. У политика уже есть взрослая дочь от первого брака и четырехлетняя дочь от второго.

С нынешней второй женой Габриэля связана необычная история, случившаяся во время его визита в Москву в 2015 году, о которой стало известно недавно. Во время встречи с Владимиром Путиным министр экономики ФРГ обратился к президенту России с просьбой дать автограф. Об этом попросила его жена, стоматолог по профессии, которую в свою очередь попросила об автографе на фотографии Путина ее сотрудница - молодая женщина Оксана родом из Сибири.

Последний раз Габриэль встречался с Путиным в Москве в сентябре 2016 года. Как писала немецкая пресса, момент для визита был не самый подходящий. Отношения России с Западом, и так резко испортившиеся после аннексии Крыма и войны на востоке Украины, снова ухудшились на фоне бомбардировки гуманитарного конвоя в сирийском Алеппо.

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"Каждый раз, когда я с Вами встречаюсь или бываю в Москве, времена тяжелые, - цитирует слова Габриэля в беседе с Путиным журнал Der Spiegel. - Первый раз я был здесь в 1980-м, тогда Запад бойкотировал Олимпийские игры".

Так совпало, что в первую неделю марта 2014 года, в разгар оккупации Крыма Россией, Габриэль посетил сначала Москву, где встретился с Путиным, а затем Киев. После аннексии Крыма СДПГ поддержала введение санкций против России.

Сам Габриэль как министр экономики распорядился остановить исполнение контракта немецкого оборонного концерна Rheinmetall по строительству учебного полигона для российской армии. Но больших экономических проектов санкции не коснулись. Так, Габриэль поддержал строительство газопровода "Северный поток-2".

После относительной заморозки конфликта на востоке Украины из уст первых лиц СДПГ, которая традиционно поддерживает тесные связи с Москвой, все чаще звучат слова об отмене санкций. "Мы все знаем из нашего опыта, что длительная изоляция ничего не дает, - заявил Габриэль в мае 2016 года. - В итоге поможет только диалог". Это было не первое такое заявление лидера социал-демократов, который выступает за отмену санкций при условии поэтапного выполнения минских соглашений.

Теперь эту политическую линию Зигмар Габриэль сможет проводить в должности нового министра иностранных дел Германии. 27 января президент Германии Йоахим Гаук утвердил Зигмара Габриэля на посту главы немецкого МИДа.
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Короче, как была шлюха хуйловская - так и будет.Несмотря на то, что фамилиё изменится.
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Штанмайер не был тем, кем вы его обозвали. Габриель да.
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Да ладно там...

А то мы глухие и не слышали заяв шлюхмайера постоянныхо необходимости прислушиваться к россосии, неэффективности санкционной политики и т.д.
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Еще один друг х#йла. Как в песне поётся: "ой веселі брате часи настали".
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вот интересно - он таки в должности станет фашистом или?))))
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Если алкаша необразованного шульца еще выберут вместо меркель,а у него шансы немалые,то будет вообше гутен таг
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SPD вся давно воняет козлятиной. Это все дружки и соратники шредера, который, будучи канцлкром, так хорошо отработал на газпром, что сразу же получил миллионый контракт. Его дело живет.
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Так это что опять зрада?
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Мрак,одно дерьмо сменило ещё большее дерьмо,куда катится мир?
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Все шагают не вногу, одна Украина шагает вногу ©.
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Видимо это тренд сейчас, мудакам везде дорога.
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Українці готові програти війну на зло Порошенку?
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Куда не кинь, всюду клин. Опять хрень не в нашу пользу. И в такой обстановке наши рожи считают возможным терять время на минских игрищах, вместо принятия закона об оккупированных территориях и признания ато войной .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГабриэль сменил Штайнмайера на посту главы МИД Германии
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