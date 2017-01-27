 Розенко анонсировал большой национальный проект по возрождению заповедника "Хортица"

В совещании приняли участие Министр культуры Украины Евгений Нищук, руководство Запорожской ОГА и городского совета, генеральный директор Национального заповедника "Хортица", представители Министерства финансов Украины и других ЦОИВ, народные депутаты, ученые, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе правительства.
"Мы хотим развитию " Хортицы" придать новый импульс и полностью раскрыть колоссальный потенциал этого важнейшего объекта природного, культурного и исторического наследия Украины. В течение многих лет с "Хортицей" боролись как с проявлением украинского национального духа. Но благодаря усилиям неравнодушных украинцев и меценатов на сегодняшний день Национальный заповедник " Хортица" является одним из наиболее посещаемых очагов культуры нашего государства и является безусловным лидером в Запорожском регионе. Сейчас настало время и государству приложить свои усилия для его развития. Мы должны показать нашу "Хортицу" всему миру", - сказал Розенко.
"Именно поэтому мы инициируем большой национальный проект по возрождению "Хортицы". Кабинет Министров Украины намерен обеспечить системное финансирование мероприятий по развитию Национального заповедника из государственного бюджета Украины. И я как Вице-премьер-министр Украины готов взять этот вопрос на личный контроль и приложить все усилия, чтобы наша цель была реализована на высоком уровне", - подчеркнул он.
Розенко отметил, что реализация проекта предусматривает наработку плана действий, в котором будет отражено комплексное видение развития заповедника, четкий график реализации мероприятий и потребности в финансировании из государственного бюджета Украины и местных бюджетов.
Как известно, в 1993 году заповеднику на о. Хортица - первому среди подобных заведений Украины - предоставлен статус национального. На сегодняшний день в заповеднике сформирован мощный экспозиционный комплекс, в состав которого входят Музей истории запорожского казачества и возрожденная Запорожская Сечь. Гости Хортицы имеют возможность ознакомиться с коллекцией старинных судов, поднятых со дна Днепра, и культовыми объектами эпохи меди-бронзы.
В состав Национального заповедника "Хортица" входит Каменская Запорожская Сечь первой половины XVIII века в Бериславском районе Херсонской области, единственная не затопленная Каховским водохранилищем.
Среди первоочередных планов по развитию заведения - реконструкция Музея истории запорожского казачества, достройка историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" и совершенствование туристической инфраструктуры острова.
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Никто и не думал в крыме портить украинские документы. Потом как к родне ездить?
Если я порву док, то как домой попаду потом?
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Источник: http://censor.net.ua/n425253
Проэкт "Хортица"...
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Так шо - все в порядке, социальную политику наладил и теперь культурой занялся.
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Там под видом санитарных порубок целые гектары рубят на продажу...Это только бабушкам пеньки хорошо.
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