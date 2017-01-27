 Корректировщик огня боевиков "ДНР" приговорен к 6 годам за решеткой, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"57-летний житель Авдеевки, в течение июля-августа 2015 регулярно по телефону передавал боевикам данные о местах дислокации и перемещения военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины, а также других военных формирований, участвующих в проведении антитеррористической операции в г. Авдеевка Донецкой области. Кроме этого установлено, что мужчина корректировал места необходимого артиллерийского обстрела террористами украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Указанные действия были прекращены сотрудниками Службы безопасности Украины в октябре 2015 года.
За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) пособника боевиков приговорили к 6 годам лишения свободы.
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