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 Корректировщик огня боевиков "ДНР" приговорен к 6 годам за решеткой, - прокуратура

В Донецкой области к 6 годам лишения свободы приговорили жителя Авдеевки, обвиняемого в пособничестве боевикам "ДНР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"57-летний житель Авдеевки, в течение июля-августа 2015 регулярно по телефону передавал боевикам данные о местах дислокации и перемещения военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины, а также других военных формирований, участвующих в проведении антитеррористической операции в г. Авдеевка Донецкой области. Кроме этого установлено, что мужчина корректировал места необходимого артиллерийского обстрела террористами украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Указанные действия были прекращены сотрудниками Службы безопасности Украины в октябре 2015 года.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) пособника боевиков приговорили к 6 годам лишения свободы.

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Как раз подгадает на конкурс красоты среди зоновских барышень. Может место какоенить займёт.
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6 років пассивних гомосексуальних відносин мають трохи вправити йому мізки.
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"НикАВо за три года не пАсАдили!!!"
Читайте і насолоджуйтеся.
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Пособнику и соучастнику убийства украинцев и предателю Родины 6 лет...Алло,это "Наше радио" ? поставьте для судей веселенькую музыку !
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Краще в Раді-закони там приймають, не в суді.
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Чекайте , коректировщик вогню - це такий самий вбивця та порушник Конституції України - що єє Державна зрада - це розстріл .... ...
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сепаратисти , ви зрадили своїй Державі - вас як гондонів використали - ти № Закону вимагаєш ??
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Охренеть. По его наводке убивали наших бойцов, а ему только 6 лет дали. Он же ж не дорогу на красный свет перешёл и не украл в АТБ кусок хлеба. Он убийца.
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в клетку его и поставить в центре города на потеху людям
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Слишком мягкий приговор веливозрастному недоумку, кастрировать и отправить на разминирование разрушенных, по его вине территорий территорий.
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