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Все про:налоги (2301) налоговая милиция (1050) экспорт (471) махинации (350) ГФС (2291)

 Разоблачены руководители киевской компании, не заплатившие более 21,1 млн грн налогов

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой разоблачили руководителей предприятия – экспортера, уклонившихся от уплаты более 21,1 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что компания экспортировала в адрес турецких предприятий товары, не характерные для ее основного вида деятельности, в частности горох, сою и подсолнечное масло, на общую сумму 136,7 миллиона гривен.

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Как показала дальнейшая проверка, экспортированная продукция, имеет сомнительное происхождение и была приобретена у рисковых предприятий и у которых по цепи поставок наблюдается изменение номенклатуры товара. Согласно регистрационных и отчетных данным, у указанных компаний нет практической возможности осуществлять хозяйственную деятельность, на них отсутствуют трудоустроенные лица, производственные мощности, транспортные средства, складские и производственные помещения.

Данная информация свидетельствует о манипулировании отчетным данным и данным налоговых накладных, что привело к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 21,1 миллиона гривен.

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В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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тю - ну поймали так поймали - деньги заплатят и усе - шо париться)))
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50% взрослого населения Украины должны сидеть по тюрмам, но что-то не слышно громких посадок.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазоблачены руководители киевской компании, не заплатившие более 21,1 млн грн налогов
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