 Разоблачены руководители киевской компании, не заплатившие более 21,1 млн грн налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что компания экспортировала в адрес турецких предприятий товары, не характерные для ее основного вида деятельности, в частности горох, сою и подсолнечное масло, на общую сумму 136,7 миллиона гривен.
Как показала дальнейшая проверка, экспортированная продукция, имеет сомнительное происхождение и была приобретена у рисковых предприятий и у которых по цепи поставок наблюдается изменение номенклатуры товара. Согласно регистрационных и отчетных данным, у указанных компаний нет практической возможности осуществлять хозяйственную деятельность, на них отсутствуют трудоустроенные лица, производственные мощности, транспортные средства, складские и производственные помещения.
Данная информация свидетельствует о манипулировании отчетным данным и данным налоговых накладных, что привело к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 21,1 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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