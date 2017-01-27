 Советник Трампа подтвердила обсуждение ослабления санкций США против России

"Все это находится в процессе рассмотрения", - сказала она в четверг в эфире американского телеканала Fox News, отвечая на вопрос журналиста.
Ранее журналист издания "Политико" Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, действующие в отношении РФ.
.@KellyannePolls on President Trump's call with Putin tomorrow: Removing sanctions is under consideration pic.twitter.com/dL0CsywD9P- FOX & friends (@foxandfriends) 27 января 2017 г.
"Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса) Тиллерсона госсекретарем?", - написала она в своем "Твиттере". В следующем "твите" она уточнила: "Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке".
Из сообщений С.Глассер неясно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер или только об ослаблении санкционного режима.
Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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Недавно президент США Дональд Трампвысказался за создание бесполетных зон над некоторыми районами Сирии. Также Трамп хочет создать на сирийской территории спецзоны, гдебеженцы могли бы безопасно укрыться от авиаударов российских ВКС и авиации режима Асада.
"Но этот план стал неожиданностью, ведь это означает, что Трамп идет на конфронтацию с Россией", - пишет обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Кристоф Зюдов (перевод - inopressa.ru), напоминая, что вплоть до настоящего времени Кремль выступал категорически против создания таких зон, а российские власти постоянно твердили, что подобный шаг будет расценен как незаконная военная интервенция и на него будет дан соответствующий ответ.
Зюдов напоминает, что Трамп во время предвыборной кампании громко выступал против конфронтации с Россией из-за конфликта в Сирии и утверждал: "Если слушать Хиллари Клинтон (также выступавшую за бесполетную зону. - прим. ред.), сирийской конфликт закончится Третьей мировой войной".
"И вот спустя одну неделю президентства в Белом доме такой поворот, - пишет Зюдов. -Пентагоновские стратеги еще, вполне возможно, придут к мнению, что бесполетная зона в Сирии неосуществима, так как у России там имеются комплексы ПВО С-300 и С-400, которыми российская армия способна сбивать западные самолеты", - добавляет обозреватель.https://charter97.org/ru/news/2017/1/27/239028/
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- Я занимаюсь историей войны уже давно, и Холокостом как частью войны занимаюсь тоже давно, около 20 лет. С Чарльзом Кушнером мы познакомились также давно, когда первый раз он приезжал в Новогрудок со своей женой, а позже, в 2007 году, он приезжал один. Контакты передаются от одного к другому, и они сами связались со мной, когда ехали первый раз. Я полагаю, что информацию обо мне Кушнеру передал Джек Каган, с которым мы сотрудничали с 1991 года. Именно от Кагана я все узнала, и именно с ним мы создавали «Музей еврейского сопротивления» в 2007 году. Он дружил с Кушнерами, и вообще он поддерживал контакты со всеми евреями, которые происходят из Новогрудка.
«Семья Кушнеров приезжает в места своего происхождения, чтобы побыть здесь, а также показать и рассказать свою историю внукам. Кроме того, к истории этой семьи относятся также Кореличи, поскольку оттуда родом отец Чарльза, то есть дедушка Джареда Кушнера», - говорит Тамара Вершицкая.
- Знаю, что через Чарльза Кушнера вы передали приглашение президенту Дональду Трампу посетить Новогрудок…
- Когда я узнала, что Трампа выбрали президентом, то я сразу выслала поздравление и одновременно приглашение для Джареда и его тестя приехать в Новогрудок. https://charter97.org/ru/news/2017/1/27/239035/
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