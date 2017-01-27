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 Советник Трампа подтвердила обсуждение ослабления санкций США против России

Советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что возможность ослабления санкций в отношении России обсуждается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Все это находится в процессе рассмотрения", - сказала она в четверг в эфире американского телеканала Fox News, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее журналист издания "Политико" Сьюзан Глассер сообщила, что администрация президента Дональда Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, действующие в отношении РФ.



"Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса) Тиллерсона госсекретарем?", - написала она в своем "Твиттере". В следующем "твите" она уточнила: "Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке".

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Из сообщений С.Глассер неясно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер или только об ослаблении санкционного режима.

Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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Значит необходимо атаковать на фронтах, пока хуйло ожидает снятия санкций, ведь Донбасс наша территория. Пока санкции не снимут хуйло не дернется. А за то время взять Горловку, или на хера нам кормить 200 тысячную армию, которая гниет в окопах и дуреет от безделия.
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Не треба нічого "брати " . Найкращі аргументи для хворого карівництва рф ,збільшення ПРО по периметру рф , посилення НАТО в Європі , збільшення санкцій за продовження окупації областей України .
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Вышивата никак не поймёт, что в США президентом стал идиот. Если Трямп уже обсуждает снятия санкций со слапатоедов, то даже, если он их и не снимет это говорит о том, что он презерватив. Вангую, он протянет на своём посту не более полутора лет и займёт его пост Майк Пенс. Думаю, что ещё до инаугурации часть республиканцев с демократами уже обсуждали (естественно тайно) такой поворот событий, и с каждым днём, голосов за импичмент будет прибавляться.
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та все это и так понятно, важно только что за эти полтора лет станет с Украиной!?
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ніхто нічого не зніме,знову повелися на тупий фейк
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Советник Трампа подтвердила обсуждение ослабления санкций США против России. Всё это звиздёшь и провакация :Трамп идет на конфронтацию с Путиным. Спустя одну неделю в Белом доме в политике Трампа произошел резкий поворот.
Недавно президент США Дональд Трампвысказался за создание бесполетных зон над некоторыми районами Сирии. Также Трамп хочет создать на сирийской территории спецзоны, гдебеженцы могли бы безопасно укрыться от авиаударов российских ВКС и авиации режима Асада.
"Но этот план стал неожиданностью, ведь это означает, что Трамп идет на конфронтацию с Россией", - пишет обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Кристоф Зюдов (перевод - inopressa.ru), напоминая, что вплоть до настоящего времени Кремль выступал категорически против создания таких зон, а российские власти постоянно твердили, что подобный шаг будет расценен как незаконная военная интервенция и на него будет дан соответствующий ответ.
Зюдов напоминает, что Трамп во время предвыборной кампании громко выступал против конфронтации с Россией из-за конфликта в Сирии и утверждал: "Если слушать Хиллари Клинтон (также выступавшую за бесполетную зону. - прим. ред.), сирийской конфликт закончится Третьей мировой войной".
"И вот спустя одну неделю президентства в Белом доме такой поворот, - пишет Зюдов. -Пентагоновские стратеги еще, вполне возможно, придут к мнению, что бесполетная зона в Сирии неосуществима, так как у России там имеются комплексы ПВО С-300 и С-400, которыми российская армия способна сбивать западные самолеты", - добавляет обозреватель.https://charter97.org/ru/news/2017/1/27/239028/
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Погано кінчає той, хто торгує правдою і справедливістю!
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Блін, так і до санкцій проти України - недалеко....... Тим паче, що Трамп вже планує перевірити використання коштів, виділених Україні.....
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В сентябре 2017 еще AfD подтянется, на помойку меркель и всю банду Всем бояццо
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Якщо знімуть з мордора санкції, то трамп стане куйло ІІ.
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Сначала Трамп отменит последний пакет санкций Обамы, за кибератаки. Это послужит предлогом для "начала диалога". Затем постепенно будут сняты и остальные, под самыми громкими лозунгами- совместной борьбы с ИГИЛ и ядерного разоружения. В Европе уже давно только и ждут отмашки из США. Через год-полтора Трамп обнявшись с Путеном будет рассказывать, как он выполнил обещание и подружился с россией. Что будет с Украиной и как заставить миллионы людей перепрошить своё сознание под: "переворот", "хунту", "ихтамнет"...- трудно даже спрогнозировать.
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Столько обсуждений по поводу не всего процесса в целом, а отдельных телодвижений. Обычный половой акт, да начал понемножку вынимать, чтобы ввести с новой силой и еще глубже. В конце концов не будет же он постоянно держать член в заднице Путлера, надоже двигаться.
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не ну народ - трам барыга - барыга - так шо просто так не примет не чего - он уже озвучил ,шо хочет - а на нет и снятие санкций нет))))
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Наши люди в ГолливудИ (в Белом Доме) Гы!Нвогрудок ждет приезда Джареда Кушнера и Дональда Трампа. Приглашения президенту США и его зятю жители Новогрудка уже выслали.Новогрудок готов принять Дональда Трампа, по крайней мере приглашение для президента США и его семьи уже передано, говорит «Радыё Рацыя»создательница «Музея еврейского сопротивления» в Новогрудке Тамара Вершицкая. Она уже много лет поддерживает тесные контакты с семьей Чарльза Кушнера, один из сыновей которого -Джаред - является зятем Трампа.Еврейский род Кушнера происходит из новогрудской земли, и каждый год Чарльз приезжает в эти места, а теперь привозит также внуков, говорит Тамара Вершицкая.
- Я занимаюсь историей войны уже давно, и Холокостом как частью войны занимаюсь тоже давно, около 20 лет. С Чарльзом Кушнером мы познакомились также давно, когда первый раз он приезжал в Новогрудок со своей женой, а позже, в 2007 году, он приезжал один. Контакты передаются от одного к другому, и они сами связались со мной, когда ехали первый раз. Я полагаю, что информацию обо мне Кушнеру передал Джек Каган, с которым мы сотрудничали с 1991 года. Именно от Кагана я все узнала, и именно с ним мы создавали «Музей еврейского сопротивления» в 2007 году. Он дружил с Кушнерами, и вообще он поддерживал контакты со всеми евреями, которые происходят из Новогрудка.
«Семья Кушнеров приезжает в места своего происхождения, чтобы побыть здесь, а также показать и рассказать свою историю внукам. Кроме того, к истории этой семьи относятся также Кореличи, поскольку оттуда родом отец Чарльза, то есть дедушка Джареда Кушнера», - говорит Тамара Вершицкая.
- Знаю, что через Чарльза Кушнера вы передали приглашение президенту Дональду Трампу посетить Новогрудок…
- Когда я узнала, что Трампа выбрали президентом, то я сразу выслала поздравление и одновременно приглашение для Джареда и его тестя приехать в Новогрудок. https://charter97.org/ru/news/2017/1/27/239035/
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоветник Трампа подтвердила обсуждение ослабления санкций США против России
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