 Налоговики разоблачили руководителей запорожской компании, присвоивших более 12 млн грн бюджетных денег

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Установлено, что должностные лица компании, которая занимается поставкой горячей воды, провели ряд тендерных закупок по приобретению труб, датчиков, муфт, профилей и ремонтно - строительных работ. Победителями тендеров, как показала проверка, оказались фиктивные предприятия.
Это позволило злоумышленникам присвоить средства местного бюджета в размере более 12 миллионов гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
652 14
"Укргаздобыча" закупила пикапы Toyota за 57 млн грн, отказавшись от Mitsubishi, которые были дешевле на 5 млн грн, - "Наші гроші". ДОКУМЕНТ(142)
НАБУ зарегистрировало производство по возможным махинациям при закупках беспилотников для армии, - Игорь Луценко. ДОКУМЕНТ(18)
Россия признала своих пропагандистов значимыми для обороноспособности и безопасности(60)
Отдел образования Бердичевской РГА купил комплекты мультимедийного оборудования в 2 раза дороже, чем отдел образования Яворивской РГА, - бизнесмен. ДОКУМЕНТ(47)
Аграрии: Тернопольские налоговики встали на сторону рейдеров(0)
НАБУ завершило досудебное расследование по делу о махинация при тендерных закупках для "Укрзализныци", - Холодницкий(11)
Тодуров – Минздраву: "80% тендеров точно не проведены"(154)
Ответить
Ответить
1.спящие фопы.
2.должники жкх.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
КОГО ПОСАДИЛИ! Пусть они хоть по тысяче в день задержуют, все это туыфта!!
Ответить