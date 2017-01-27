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Все про:госзакупки (755) налоговая милиция (1050) тендер (523) ГФС (2291)

 Налоговики разоблачили руководителей запорожской компании, присвоивших более 12 млн грн бюджетных денег

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили руководителей запорожского предприятия, которые присвоили средства местного бюджета в размере более 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что должностные лица компании, которая занимается поставкой горячей воды, провели ряд тендерных закупок по приобретению труб, датчиков, муфт, профилей и ремонтно - строительных работ. Победителями тендеров, как показала проверка, оказались фиктивные предприятия.

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Это позволило злоумышленникам присвоить средства местного бюджета в размере более 12 миллионов гривен.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
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за оці всі конфіскації від цензора український народ вже б випередив Ліхтенштейн за рівнем життя. І хто ж їх проїдає?
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Брехливі мусора віджимають зароблене, підставляють підприємців і ще мають наглість через свою кончену пресслужбу писати про свої злодійства, як про досягнення.
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по версии правительства это:
1.спящие фопы.
2.должники жкх.
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В суде легко будет доказать невиновность т.к. налоговая милиция нелигитивна с й января.
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А гонтарева как же. Баба ждёт не дождётся очередного транша мвф. Что бы присвоить.
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Если бы не суды украинские гуманные была бы бесплатная дорожная служба.Какая экономия на одной технике.
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откровенно позорный поступок!!! нужно взывать их к совести!
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Пока не будет публичной казни за мародерство во время войны нихрена не изменится,кто привык воровать тот ворует, на страну и погибающих солдат им наплевать.
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Никто никого не наказывает, все откупаются. Должны-же судьи отбивать свои купленные дипломы!
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Вот яке саме ефективне і економічно вигідне підприємство України - то це налогова . Ніхєра не влажуєш , не переживаєш за процесс , за працівників, за торгівлю , за курс гривні ..... а лиш забираєш чуже . Прийшов , настрашив , забрав . Прийшов , настрашив , забрав . Романтіка.

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В сотый раз пишу! Сводки об задержании за взятки не хрена не стоят, против сводок
КОГО ПОСАДИЛИ! Пусть они хоть по тысяче в день задержуют, все это туыфта!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики разоблачили руководителей запорожской компании, присвоивших более 12 млн грн бюджетных денег
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