 Институт нацпамяти предлагает декоммунизировать государственные праздники, отменив празднование 8 марта и 1 мая

Об этом заявил глава института Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Мы разработали проект закона о государственных праздниках в Украине. В ближайшее время будем выставлять этот вопрос на общественное обсуждение. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, упорядочение этих праздников, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются", - сказал Вятрович
Он выразил уверенность, что инициативу поддержит Верховная Рада.
"Нам нужно отменить 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта", - отметил глава института национальной памяти.
По мнению историка, на государственном уровне должны отмечать только праздники посвященные "переломным, чрезвычайно важным для Украины как государства события". "День независимости, День Конституции, а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого", - уточнил он.
Вятрович также назвал большой победой то, что Украина "спокойно избавилась от 23 февраля".
"Этот праздник уже почти исчез, и показателем этого является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле", - уверен глава института национальной памяти.
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им платит за эти вбросы надуманных и неимеющих ни малейшего отношения к жизни простых украинцев вопросов.Мы работаем и 1 мая и 8 марта и не нуждаемся в указаниях
этих сомнительных личностях, этой грязной пене на революционной волне что нам помнить
и что забывать
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