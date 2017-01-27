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 Политика Украины, Общество
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 Институт нацпамяти предлагает декоммунизировать государственные праздники, отменив празднование 8 марта и 1 мая

Украинский институт национальной памяти подготовил проект закона, согласно которому будут декоммунизированы государственные праздники.

Об этом заявил глава института Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Мы разработали проект закона о государственных праздниках в Украине. В ближайшее время будем выставлять этот вопрос на общественное обсуждение. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, упорядочение этих праздников, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются", - сказал Вятрович

Он выразил уверенность, что инициативу поддержит Верховная Рада.

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"Нам нужно отменить 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта", - отметил глава института национальной памяти.

По мнению историка, на государственном уровне должны отмечать только праздники посвященные "переломным, чрезвычайно важным для Украины как государства события". "День независимости, День Конституции, а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого", - уточнил он.

Вятрович также назвал большой победой то, что Украина "спокойно избавилась от 23 февраля".

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"Этот праздник уже почти исчез, и показателем этого является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле", - уверен глава института национальной памяти.
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Раньше картошку на майские сажали. Впрочем .... принципе можно 1 мая и отменять...У нас все равно климат потеплел, и практически все картошку сажают намного раньше, что бы дожди застать как раз под окучивание. Последние 2 года, проблема, дождей нет.
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ИМХО, Вятрович и Ко чем дальше, тем сильнее теряют сцепление с реальностью (про историю я промолчу). Ладно. Отменим 1 мая и 8 марта. Запретим 9 мая (хотя на момент подписания капитуляции в Киеве, например, было-таки именно 9 число, но пес с ним). А что вместо этого? День рождения Петлюры?!
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Можно оставить эти праздники,пусть только празднуют их в ночное время,
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Прибалты давно отменили 8 марта, но шорох в эти дни стоит с раннего утра, мужики атакуют продавцов тюльпанов, чтобы успеть поздравить колег по работе (сейм Латвии не исключение), ну и конечно любимых. Самая большая варка в эти дни в ювилирных, парфюмерных и спиртных магазинах. Ну а по большевитски "..разрушим, до основанья...".
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Вятрович, Ницой, Фарион - пан Грицак эаймитесь с этими (как с дуГераманныхщенко). Кто
им платит за эти вбросы надуманных и неимеющих ни малейшего отношения к жизни простых украинцев вопросов.Мы работаем и 1 мая и 8 марта и не нуждаемся в указаниях
этих сомнительных личностях, этой грязной пене на революционной волне что нам помнить
и что забывать
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Не переживайте-скоро хануку праздновать будем.
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да пошли вы нахер казлы ванючие! еще и за наши налоги наш праздников лишать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнститут нацпамяти предлагает декоммунизировать государственные праздники, отменив празднование 8 марта и 1 мая
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