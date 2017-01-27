 Аресты Курбединова и Салиева свидетельствуют об ухудшении ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, - посол США Йованович

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.
"Посол Йованович: Арест крымскотатарских адвоката Курбединова и активиста Салиева - еще один пример ухудшения ситуации с правами человека в оккупированном Крыму", - указывается в заявлении.
Напомним, 26 января в четверг российские оккупанты, представившиеся сотрудниками центра "Э" МВД Крыма, задержали адвоката Э.Курбединова, защищающего права членов Меджлиса крымских татар, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия.
Из помещения суда Э.Курбединова увели под охраной, арестовав на 10 суток.
Также 26 января "суд" в Бахчисарае постановил арестовать на 12 суток жителя Бахчисарая С.Салиева, которому инкриминируют 2 административных нарушения экстремистского характера.
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