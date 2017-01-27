 Киевляне с 1 февраля смогут оплачивать долги по коммуналке в рассрочку на 5 лет, - КГГА

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, с 1 февраля до 31 марта жители столицы могут заключить соответствующие соглашения в Центре коммунального сервиса.
Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в жилищно-эксплуатационной организации, которая вас обслуживает.
К заявлению обязательно прилагаются:
- копия паспорта собственника/совладельца;
- копия идентификационного кода;
- копия правоустанавливающих документов на квартиру.
В КГГА напомнили, что с 01.08.2016 г. введена упрощенная процедура подачи заявления на заключение договора рассрочки задолженности:
1. Заявление на заключение договора рассрочки задолженности может быть подано в бумажном виде путем вложения ее в ящики, которые размещены в каждом сервисном центре.
2. Заявление может быть подано в электронном виде через сайт или через Google forms по ссылке.
В Киевской горадминистрации обращают внимание, что заключение договора рассрочки (реструктуризации) долга предоставляет ряд преимуществ, в частности применение тарифа на оплату услуг, как при уплате до 20 числа.
Условия данного предложения действуют с 01.02.2017 до 31.03.2017 года. Детали по тел.: 247-40-40; 400-90-57.
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Никто и никада не судился с ТЕПЛОЕНЕРГО??-БЕСПАЛЕЗНА!!!
Тем более и болезно сейчас-уже усьо "ПРедуссмотрели"!!
Постил исчо при ХРЯКЕ1.0 -целѣ: ЛИШИТЬ ВАС, ШАНОВНЕ ПАНСТВО, ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ!! ХРЯК1.0 не встиг..Зараз це вже під другим " соусом"!!
Юлька , падлюка, виноВАТНАЯ!! )))))))
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Ну вы же понимаете что пошла жара . Чувтвует рошен кавалерия что натворила делов , отступать некуда , и решили делать ,типо, уступку. Мол ,не переживайте дадим вам приличный срок, за пять лет рассчитаетесь , а то что человек не может заплатить сейчас , и не факт что сможет завтра и послезавтра , никого не еб*т . И то что долг растёт не хуже грибов после дождя , тоже никого не еб*т.
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