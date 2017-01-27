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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (1846) Киев (15941) оплата (71) коммунальные услуги (241)

 Киевляне с 1 февраля смогут оплачивать долги по коммуналке в рассрочку на 5 лет, - КГГА

С 1 февраля киевляне, имеющие долг за жилищно-коммунальные услуги, могут воспользоваться механизмом рассрочки (реструктуризации). Коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) предлагает реструктуризацию на срок до 5 лет без уплаты первого взноса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, с 1 февраля до 31 марта жители столицы могут заключить соответствующие соглашения в Центре коммунального сервиса.

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Для заключения договора необходимо обратиться с заявлением к бухгалтеру по начислениям, который проводит прием в жилищно-эксплуатационной организации, которая вас обслуживает.

К заявлению обязательно прилагаются:

- копия паспорта собственника/совладельца;

- копия идентификационного кода;

- копия правоустанавливающих документов на квартиру.

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В КГГА напомнили, что с 01.08.2016 г. введена упрощенная процедура подачи заявления на заключение договора рассрочки задолженности:

1. Заявление на заключение договора рассрочки задолженности может быть подано в бумажном виде путем вложения ее в ящики, которые размещены в каждом сервисном центре.

2. Заявление может быть подано в электронном виде через сайт или через Google forms по ссылке.

В Киевской горадминистрации обращают внимание, что заключение договора рассрочки (реструктуризации) долга предоставляет ряд преимуществ, в частности применение тарифа на оплату услуг, как при уплате до 20 числа.

Условия данного предложения действуют с 01.02.2017 до 31.03.2017 года. Детали по тел.: 247-40-40; 400-90-57.

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КГГА- АГГГаааАААА....Станьте ЛОХИ , станьте В КРУГ....
Никто и никада не судился с ТЕПЛОЕНЕРГО??-БЕСПАЛЕЗНА!!!
Тем более и болезно сейчас-уже усьо "ПРедуссмотрели"!!
Постил исчо при ХРЯКЕ1.0 -целѣ: ЛИШИТЬ ВАС, ШАНОВНЕ ПАНСТВО, ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ!! ХРЯК1.0 не встиг..Зараз це вже під другим " соусом"!!
Юлька , падлюка, виноВАТНАЯ!! )))))))
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Это явно ПО-НОВОМУ, при банде такого не было......
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Просто эта банда реформированная ,мудрёные опытом и нарзаном .
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дэбыл кацапский , большинство долгов, о которых идет речь, накоплены еще при банде
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Оце досягнення гроши з воздуху пи...ц мировым барыгам есть чему поучиться у наших доморощенных бариг тут универ мировых досягнень по разводу народу можна вже відкривати та проводити наглядний приклад на практиці.
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А потом чё , если не уплатил , то по истечении пяти лет квартиры перейдут в собственность Киеврады ?
Ну вы же понимаете что пошла жара . Чувтвует рошен кавалерия что натворила делов , отступать некуда , и решили делать ,типо, уступку. Мол ,не переживайте дадим вам приличный срок, за пять лет рассчитаетесь , а то что человек не может заплатить сейчас , и не факт что сможет завтра и послезавтра , никого не еб*т . И то что долг растёт не хуже грибов после дождя , тоже никого не еб*т.


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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевляне с 1 февраля смогут оплачивать долги по коммуналке в рассрочку на 5 лет, - КГГА
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