 Прокуратура сообщила заму мэра Ужгорода Цапу и одному из депутатов горсовета о подозрении в получении взятки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Сегодня заместитель прокурора Закарпатской области Андрей Манькут провел брифинг по поводу резонансных событий в Ужгороде - разоблачение коррупционной схемы получения неправомерной выгоды работниками Ужгородского горсовета через посредников за решение "земельных вопросов".
Манькут заявил, что Цапу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Также прокуратура сообщила о подозрении и одному из депутатов Ужгородского городского совета, являющемуся одним из фигурантов в указанном уголовном производстве и в данное момент находящемуся на лечении в одном из медучреждений. С ним провели первоочередные следственные действия и обеспечили круглосуточную охрану.
Посредник, который задержан при получении части неправомерной выгоды в размере 20 тыс. гривен, находится в изоляторе временного содержания.
Также Манькут сообщил, что прокуратура подала в суд ходатайство об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения суммы денежных залогов, а также требует отстранить Цапа от выполнения должностных обязанностей на время проведения досудебного расследования.
Напомним, Генеральная прокуратура инкриминирует Цапу вымогательство у предпринимателя 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли. Сам заместитель мэра отрицает обвинения в получении взятки и заявляет, что находится в Украине.
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