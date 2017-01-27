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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1186) Госпогранслужба (2380) граница (2755) Жуляны (50) задержание (4912) нон грата (302) Россия (64934) Слободян (159)

 Задержанному в аэропорту "Киев" владельцу медали "За возвращение Крыма" запретили въезд в Украину: оснований для его задержания нет, - Госпогранслужба

Украинские пограничники запретили въезд в страну жителю России, который является владельцем медали "За возвращение Крыма".

Об этом 27 января в комментарии Крым.Реалии заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы исключить возможные спекуляции и ошибки, решение о запрете на въезд в страну принималось коллегиально всеми присутствующими представителями правоохранительных органов. В результате - это решение было признано таким, что соответствует данной ситуации и законодательству Украины", - сказал Слободян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 6 россиян задержаны в аэропортах Киева: один из них награжден медалью "За возвращение Крыма", еще один служил в ГРУ ВС РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он добавил, что информацию о наличии у россиянина медали "За возвращение Крыма" пограничники получили из открытых источников.

"Та информация, которую мы проверили и которую он подтвердил, говорит о том, что этот гражданин России является руководителем группы компаний, которые занимаются реализацией медийных проектов. Оснований для его задержания нет", - добавил Слободян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое из остановленных в аэропорту россиян раньше служили в разведке, - Слободян

27 января в пресс-службе Госпогранслужбы Украины сообщили, что в аэропортах Киева были задержаны 6 россиян. В частности, в аэропорту "Киев" украинские пограничники выявили гражданина России, который прилетел в Украину рейсом из Минска. "Во время проверки правоохранители установили, что мужчина является председателем Совета директоров одной из группы компаний, которая занимается финансированием проектов в России и за рубежом. Также выяснилось, что он имеет связи с представителями незаконных вооруженных формирований, воюющих на востоке Украины, так как в его телефоне были найдены соответствующие контакты, и кроме того, он награжден медалью "За возвращение Крыма" лично министром обороны России", - отметили в ведомстве.

Позже стало известно, что двое из остановленных в аэропорту россиян раньше служили в российской разведке.
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Награждал Порошенко
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А посягательство на территориальную целостность Украины - уже не основание для наших ган-ов?
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тем более, что посягательство успешное было. Тут участие в агрессии, участие в захвате госучереждений, захват власти. Лень сейчас УК смотреть, но думаю там оснований лет на 15.
Да и была бы еще одна обменная единица. А наших хватают вообще только за украинское гражданство, потом просим - отпустите пожалуйста. А в обмен мы что хотите сделаем...
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ТЕПЛОВИЗОР!!!!!
Очередная галимая постанова,только что писал что если отпустят,то это тепловизор!
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Так ты думаешь, что эта мыльная опера была разыграна для украинцев, чтобы повысить себе любимому рейтинг?
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Ну как то так!
Ты ж смотри спектакль на спектакле.Может гайки хотят народу затянуть!
Но я вобщем то сразу понял,что это лажа!Разведчик диверсант с военным билетом камуфляжем и медалькой,за которую срок светит!Бред!
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Даже и не знаю, что сказать, после того как отпустили. Или спектакль, или предательство национальных интересов. Однозначно только одно. Власть полностью себя дескридитировала и верить ей нельзя. Точка.
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зате грузина ЗААРЕШТОВУЮТЬ по прохання рашки. ГРУЗИНА КОТРИЙ ВОЮВАВ ЗА УКРАЇНУ...
Хлопці , я в АХУ...Є.... На кого працює ЦЯ ВСЯ ШОКОЛАДНА СІСТЄМА ? Точніше ділери путіна по УКРАЇНІ ?
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Кстати ты прав,грузин!Вот его то в суд привели и там что то решали!
А тут хоп и отпустили,значит этих диверсантов нельзя было светить,ни прессе ни адвокатам,ни общественности!Это еще одно косвенное до-во,что это постановка!
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Да пойми ты небыло никаких кацапских диверсантов!
Вот зачем этот спектакль не понимаю если честно,но все тайное становится явным!
А насчет дескридитировала,это факт,Но что заслужили то и пользуем.
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У наших нет оснований, а у кацапов основания всегда есть. Хотя бы для обменного фонда, слаба барыжная власть.....
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Ты не понял не было никаких диверсантов!Очередное шоу от сбу!
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кацапа, да все мы понимаем. Мы же не с лишней хромосомой как некоторые (unknown) bec83d0f
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В России присудили бы 3 -е суток расстрела.
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Как нет основания задерживать? А может это он убил того прапорщика в крыму. А за какое возвращение его тогда наградили?
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А за какие такие ,,заслуги,, ему эту побрякушку выдали? Это не основание взять за задницу ?
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ну что ж,пусть власть умоется и другую щеку подставит.
а ведь они могли еще и обосцать эту власть.
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такое ощущение что фсб троллит сбу... Нарышкин же обещал "десант на Киев" Но кто мог подумать что этот десант будет прибывать в Киев малыми группами , в гражданке, на рейсовых самолетах ?
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Кто бы мог подумать??? А в Крым в феврале 2014-го этот десант разве не так же прибывал???
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сбу у нас тогда "почтии не было"... ну или оно уже не помнит что было 3 года назад ...
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Интересно, у него медаль на кителе висела? Или откуда узнали?
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Ясно как день,это продолжение спектакля от Васи Грыцака и Ко,зачем не знаю!
Блнх диверсанты с надписью,на лбу диверсант!Бредовый спектакль.
Чел с медалью За Крымэнашэ,отпущен.Да потому и отпущен,что никакого диверсанта не было.Ну надо же,спектакль на спектакле!Тьфу противно!
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еслиб хотели спектакль то это тело было б задержано для следующего акта, а тут просто отпустили по команде с банковой..
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Не нельзя было продолжать с задержанием,там пресса адвокаты и вылезла бы какашка,как с антониной херащенко.А тут поди докажи,Вы же видели шо диверсанты мыж показали их военные билеты,это уже можно от смеха обосраться,плюс медалька.Но по закону типа низззя,но мы работаем шпиёнов выявляем!
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Одни в Крыму цирк устраивают ...шпиёнаф ловят... Другие тут.
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Там ловят левых чуваков в тапочках, а у нас отпускают реальный преступников - награжденных уликой к тому же...
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то есть медаль за оккупацию территории Украины это не повод?)) ну ну... очень гуманно.. расскажите это Сенцову...
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Є нагорода, має бути і покарання. Або просто під слідство на пару років, пока підстави знайдуться.
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у задержанного при себе было 100 тыс. доказательств невиновности.
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то есть то что он принимал участие в оккупации Крыма не повод для задержания?..
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Т.е пи..ара наградили на агрессию против Украины, а в других п...ров нет отснований? Нет, это конечно посложнее чем крышевать контрабанду, но время от времени нужно и работу делать. Хотя о чем это я?
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Вы там что обкурились?Если медаль есть,значит участник преступления против Украины.Передать следственным органам для установления тяжести преступления.
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та то еще доказать надо, а в это время кто крышевать контрабас будет? Жизнь то ведь одна, и нужно ее прожить так, что бы перед коллегами на Бентли не было стыдно
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Как!!!!!!!!!!!!!???????????А медалька то за шо. Бл*я*дь. Они что 0)(уели. Какие доказательства ещё. Пипец. Значит блокада статья, а медалька за отжатый крым ни )(уя. Очуметь можно.
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блокада - то зазихання на святое - БАБЛО. А медалька, да сколько того Крыма?
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участие в аннексии - разве же это преступление? Букет цветов на прощание вручили?

ЕПРСТ. кругом какой то СЮР!!!!!!!!!!
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Так держать!Ждем следующих ах....каких историй от нашей контрразведки!
Даже спектакль с антониной на время померк!
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Просто у нас какая то власть "СМЕШНАЯ" аж жуть!
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да нет в Украине власти..есть оккупационная администрация задача которой мародерить страну/народ..
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У них яйца есть только когда потоки надо делить.
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"Для того, чтобы исключить возможные спекуляции и ошибки, решение о запрете на въезд в страну принималось коллегиально всеми присутствующими представителями правоохранительных органов. В результате - это решение было признано таким, что соответствует данной ситуации и законодательству Украины", - сказал Слободян, председатель секты сторонников непротивления злу насилием.
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Питання,чи там, наверху, є хтось, хто захищає інтереси України?
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Может он приехал возвратить Крым Украине?
На награде "За возвращение Крыма" не написано "кому".
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если на задержание оснований нет то основания для запрета на въезд какие?..
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Ну и кто теперь после этого будет доверять этому СБУ. В Украине нет службы национальной безопасности.
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... этот гражданин России является руководителем группы компаний, которые занимаются реализацией медийных проектов. Оснований для его задержания нет. А вот это уже прямо :ПропаГандону из крысляндии шоколадным властям уже и предъявить нечего?
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Чего они сюда лезет, этот агент путина? Оно хотело получить медаль "За возвращение Киева"?
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С такими защитничками, Путин уже может начинать выпуск медалей *За возвращение Киева*.
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ИДИОТЫ! А ЗА ШО ЭТОМУ КАДРУ МЕДАЛЬ ВЫДАЛ САМ "МИНИСТР ОБОРОНЫ"? ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА???
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Интересно, нахрена он с этой медалью в Украину приперся?
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...ні...це не окупант...мабуть кацапський "ввічливий туріст"...
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Как параша арестовала Сущенко? Запустила за зону границы и обвинила в шпионаже . Я просто не знаю какими словами назвать наши спецслужбы ,хорошие слова здесь не уместны ,остались одни маты. У вас сегодня 6 человек с похожими историями 5 в Борисполе и один в Жулянах , ведь понятно не так просто молодые парашники с военной выправкой к нам приперлись. Брать таких надо , и на обмен , в зонах параши много наших маяться.
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им что обязательно для доказухи надо шоб танком с надписью "На Киев" по ул.банковой сепары гасали?
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Интересно, а если бы "самого" Сикелева в столичном аэропорту словили, тоже отпустили бы?
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Сама медаль уже и есть доказательством деятельности, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. В Московии медали просто так не дают. Дебилы, б***.
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Интересно если бы во время второй мировой войны поймали фрица с медалями, его бы тоже отпустили?
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а перед отъездом его хлебом-солью провели?а ковровую дорожку к трапу постелили?а орекстр прозвучал,там типа прощание славянки,а?ну да.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанному в аэропорту "Киев" владельцу медали "За возвращение Крыма" запретили въезд в Украину: оснований для его задержания нет, - Госпогранслужба
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