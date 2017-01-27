 Задержанному в аэропорту "Киев" владельцу медали "За возвращение Крыма" запретили въезд в Украину: оснований для его задержания нет, - Госпогранслужба

Об этом 27 января в комментарии Крым.Реалии заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"Для того, чтобы исключить возможные спекуляции и ошибки, решение о запрете на въезд в страну принималось коллегиально всеми присутствующими представителями правоохранительных органов. В результате - это решение было признано таким, что соответствует данной ситуации и законодательству Украины", - сказал Слободян.
Он добавил, что информацию о наличии у россиянина медали "За возвращение Крыма" пограничники получили из открытых источников.
"Та информация, которую мы проверили и которую он подтвердил, говорит о том, что этот гражданин России является руководителем группы компаний, которые занимаются реализацией медийных проектов. Оснований для его задержания нет", - добавил Слободян.
27 января в пресс-службе Госпогранслужбы Украины сообщили, что в аэропортах Киева были задержаны 6 россиян. В частности, в аэропорту "Киев" украинские пограничники выявили гражданина России, который прилетел в Украину рейсом из Минска. "Во время проверки правоохранители установили, что мужчина является председателем Совета директоров одной из группы компаний, которая занимается финансированием проектов в России и за рубежом. Также выяснилось, что он имеет связи с представителями незаконных вооруженных формирований, воюющих на востоке Украины, так как в его телефоне были найдены соответствующие контакты, и кроме того, он награжден медалью "За возвращение Крыма" лично министром обороны России", - отметили в ведомстве.
Позже стало известно, что двое из остановленных в аэропорту россиян раньше служили в российской разведке.
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Да и была бы еще одна обменная единица. А наших хватают вообще только за украинское гражданство, потом просим - отпустите пожалуйста. А в обмен мы что хотите сделаем...
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Очередная галимая постанова,только что писал что если отпустят,то это тепловизор!
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Ты ж смотри спектакль на спектакле.Может гайки хотят народу затянуть!
Но я вобщем то сразу понял,что это лажа!Разведчик диверсант с военным билетом камуфляжем и медалькой,за которую срок светит!Бред!
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Хлопці , я в АХУ...Є.... На кого працює ЦЯ ВСЯ ШОКОЛАДНА СІСТЄМА ? Точніше ділери путіна по УКРАЇНІ ?
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А тут хоп и отпустили,значит этих диверсантов нельзя было светить,ни прессе ни адвокатам,ни общественности!Это еще одно косвенное до-во,что это постановка!
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Вот зачем этот спектакль не понимаю если честно,но все тайное становится явным!
А насчет дескридитировала,это факт,Но что заслужили то и пользуем.
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а ведь они могли еще и обосцать эту власть.
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Блнх диверсанты с надписью,на лбу диверсант!Бредовый спектакль.
Чел с медалью За Крымэнашэ,отпущен.Да потому и отпущен,что никакого диверсанта не было.Ну надо же,спектакль на спектакле!Тьфу противно!
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ЕПРСТ. кругом какой то СЮР!!!!!!!!!!
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Так держать!Ждем следующих ах....каких историй от нашей контрразведки!
Даже спектакль с антониной на время померк!
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На награде "За возвращение Крыма" не написано "кому".
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