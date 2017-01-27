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Все про:Горбачев (141) Путин (20674) ядерное оружие (443) ядерная безопасность (226) Трамп (568)

 Горбачев призвал Путина и Трампа инициировать запрет ядерной войны

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал лидеров России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа - инициировать в Совете Безопасности ООН принятие резолюции о недопущении ядерной войны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина Об этом он написал в статье, опубликованной в издании Time.

"В частности, я предлагаю Совету Безопасности ООН провести заседание на уровне глав государств и принять резолюцию, в которой бы говорилось, что ядерная война недопустима и никогда не должна вестись. Я думаю, что инициатива о принятии подобной резолюции должна исходить от Дональда Трампа и Владимира Путина - президентов двух наций, обладающих более 90% мировых ядерных арсеналов, и которые, следовательно, несут особую ответственность", - пишет Горбачев.

"Я призывают членов Совета Безопасности ООН - органа, который несет основную ответственность за поддержание мира и безопасности на планете - сделать первый шаг. В частности, я предлагаю провести совещание Совбеза на уровне глав государств с целью принятия резолюции, в которой говорилось бы, что ядерная война неприемлема, и что ее нельзя начинать ни при каких условиях", - говорится в статье.

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"Сегодня ядерная угроза опять кажется реальной. Отношения между великими державами из плохих стали худшими за несколько лет… Мы должны изменить эту ситуацию. Нужно возобновить политический диалог, направленный на совместные решения и совместное действие", - отмечает бывший советский лидер.
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кое-кто считает Китай дружественным и стратегическим партнером, по поводу направленных боеголовок, Украина тоже когда-то кого-то так считала. Мертвые десятки тысяч украинцев, вы где...
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а земля - да, конечно стратегическая, захватить - несогласных выгнать и поубивать. Ничего вам не напоминает?
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Поздно. В донецком аэропорту рабсия уже применяла ядерные снаряды.
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Как только территория ДАПа будет освобождена будет уголовное дело а не пруф. А дебилам вроде вас с забаненным гуглом пруфы ни к чему.
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Ни один снаряд не может разрушить многоэтажное здание до фундамента одним попадание, кроме снаряда с атомным зарядом.
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А откуда знаешь, что там был один снаряд? Киборгом был? Школу-то хоть окончил? Что такое дозиметр знаешь?
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А вам чтобы поверить в яд мышьяка тоже надо его попробовать? Вскрыт ядерный могильник в Донецке зачем?
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Вообще-то чтобы измерить излучение не требуется вскрывать или закрывать какой-то мистический могильник. А в деда мороза, карлсона и чебурашек может верить каждый при желании. Просто, есть спплетни, а есть объективные факты. И надо понимать что может быть, а чего не может. Если ты писать умеешь, значит уже не должен верить в зубных фей или санта-клаусов, а в сплетни и фантазии других продолжаешь.
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А туда уже кого то пускают делать измерения? Могильник с радиоактивными отходами для развлечения вскрыли или замести следы?
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Что в твоем понимании вскрыли? Вскрыли - означает открыли. Может, хотел сказать скрыли? Скрыть его можно только расплавленным свинцом. При этом все-равно много лет будет фон повышен вокруг. А рухнуло не все здание, а только одно внутреннее перекрытие от обстрелов.
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Есть логика. Было сказано о разрушении взрывом многоэтажного здания одним попаданием. Придумать такое не видевшему взрыв снаряда нельзя. Было сказано до фундамента. Ни одно оружие не обладает подобной мощностью. Одновременно вскрыто хранилище ядерных отходов. Слишком много "случайных случайностей" одновременно
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Кем было сказано? Какое хранилище было вскрыто? Где оно находится?
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Дай ссылку. Уже самому интересно почитать. Точнее, интересно узнать, кто такое мог написать.
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В любой войне всегда появляется куча невероятных слухов: распятые мальчики, вырезанные живьем сердца, изнасилованные снегири-эпилептики, кастрированные пленные и др. Обычно, такие слухи быстро забываются потому, что не находят подтверждения в дальнейшем. Но ведь надо иметь хоть какой-то элементарный интеллект, чтобы понимать что может быть, а чего не может.
Мне, например, в этом году санта-никол насрал на крышу дома потому, что не смог пролезть в вентиляцию. А потом его застрявшую жопу русалки вытаскивали совместно с бабой-ягой, у которой в ступе стоял реактивный движок от Ту-22. Ты в это веришь?
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Не неси чушь.
Российско-фашистский 300мм реактивный снаряд 9М55С с головной частью 9М216 "Волнение", от РСЗО "Смерч", с термобарической боевой частью. Взрыв одного снаряда создаёт термическое поле диаметром в десятки метров. Температура поля - свыше +1000 °C, время существования - не менее 1,4 с. Может разрушить большое сооружение. Испытания боеприпаса были закончены в 2004 году. Приказом фюрера РФ Путина № 1288 от 7 октября 2004 года 9М55С принят на вооружение Вермахта РФ.
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Термобарический снаряд создает давление и температуру, чтобы уничтожить противника в бункере не затрачивая энергию на его разрушение. Не может такой заряд на месте многоэтажно го здания оставить один фундамент. Не хватит энергии чтобы сотни тонн обломков переместить.
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Давление вызывает повреждение легких, глаз и других мягких тканей человека. Но этого не достаточно для переплавки арматуры и бетона.
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Так тут надо не только их призывать. А еще и Францию и Британию и Китай и Индию и Пакистан и Израиль и ЮАР.
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+++ Согласен. Склероз. А может даже уже и Иран.
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Нефиг с кацапами что-то заключать, мы уже заключили в Будапеште. И чё?
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А как можно ее запретить? Допустим договорятся члены ядерного клуба об отказе от ЯО. Ну тогда КНДР начнет войну проти всех и будет шантажировать приминением ЯО
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Голос горбатого из помойки. Меченая тварь решила о себе напомнить, что оно еще не подохло.
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вірно, коли Путін (як і Горбачов) перейметься забороною ядерної війни - то розвалить Росію сам (як і Горбачов).
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А кто её разрешал? Старый совсем поехал
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горбатый хочет поднять значимость рашки в современной геополитике,как можно поднять,то чего нет?
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да уж, старый маразматик всё продолжает смердить, доживал бы свой век молча, так нет, поучает лапоть недоделанный, не налижется, отрабатывает премию, может сразу бы ее @уйлу передал, и со спокойной душой к чертям, на сковороду.
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Красава, а поскольку хуйло и трампло ядреную войнушку "запретили" Будапештским меморандумом можно подтереться. Д.Б!!!
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Дибіл, ядерна зброя ніколи не буде застсована, це розмінна монета політичного торгу в незнучних ситуаціях, типу зняття санкцій з підоРаші. І це всі розуміють крім старого маразматика.
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И этот штэмп получил Шнобелевсую премию мира . Не войны запретить , а только Ядерную войну запретить , а иные войны пусть идут скоко хош.
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И закрепить этот запрет на самом высоком уровне, ну хотя бы так как Будапештский меморандум.
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Так, старий дурень прокукурікав. Тепер черга Трампа відповісти. Чи теж прокукурікати-подивимось, що саме буде.
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Нафіга Трампу реагувати на слова старого підераса (за Прибалтику, баку і т.д він не відповів) достатньо того щоб наприклад його Буш послав нахуй.
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Це і буде реакція Трампа. У політиці свої правила.
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Нашел кто, нашел кому, нашел о чем...(шо з літ, то з розуму)
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Гитлер со Сталиным то же говорили "о дружбе и не нападении", Рашка так же подписывала Будапештский меморандум 1994 с гарантиями ненападения и сохранения границ Украины - И ЧТО? ЛОМАНЫЙ ГРОШЬ ЦЕНА любой бумаге подписанной со стороны Рашки.
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А ще можна цю заборону написати на паркані................ що - рівнозначно.........
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Еще не поздно его судить. Есть за что. На нем тоже много крови.
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рашковане уже предлагали его судить,в этом соглашусь с ними
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Спи ты уже, дарахой тоффаристч :Вопросов больше не имею:крымваш,горби?А как же хельсинские соглашения? Да нунах! эти соглашения, если крымнаш, так что-ли? реформатор уев! Начал за зддравие, а кончил в штаны. Аминь.
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Сдохни уже Ё....Й Горбач !!!
Большевики-Чекисты-Упыри доказывают где-то с 1905го, что им ПО..Р ЛЮБЫЕ ДОГОВОРА, потому что речь идёт о СОХРАНЕНИИ ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ ДАРМОЕДОВ ЛЮБЫМ ПУТЁМ !!!
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На утку Путина в ООН о борьбе России в Сирии с Игил поначалу тоже многие купились, а теперь не знают, как от России отделаться.
Теперь Горбачев другую утку запускает о резолюции в ООН надеясь, что найдутся опять идиоты, которые в очередной раз поверят лживой империи зла России.
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насчет того что ООН -это орган, я согласен.
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миша не лепи горбатого у засрашки яо обоссаное и непригодное.китай вон йухла у попку поимел размещением балистических
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Мишаня жжет! Договорняки между паханами не стоят и бумаги,а декларации и заявления просто умора! То ,что ядреная война невозможна, потому как -чистое самогубство,известно пол-века и пиариться на теме малопродуктивно.Перво-последний президент ССср напомнил что жив курилка,но лучше бы не напоминал....
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И как он представляет себе возможность поверить хуйлу? Лучше бы он инициировал распад парашки на коми, мордву и прочих, а запрещать нужно хуйло и парашку, как источники рашизма-фашизма-терроризма-коммунизма-идиотизма-гибридизма и пр. и пр.
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А кто нарушит запрет ядерной войны - тому устроят ядерный бабах? Ай, молодца Горби, вторую премию мира хочет
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Той старий підерас (я написав чому так про нього думаю) не знає, що рашинські ядерні війська годяться тільки на металолом (протон забракували через всяку хрень) старі ракети типу "сатана" ПМЗ м. Дніпро вже кілька років не обслуговують, шо з них стало відомо тільки сатані.
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Можно подумать,что путен и "озеро"начнут бомбить ЕС или Штаты.Там все кацапские личинки высшего поголовья живут и балдеют.Да и наши тоже...
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Наші не бачать ворогів в ЕС і США з НАТО тому ти тут наших не згадуй.
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пц, чую наломают дров эти генсеки: ввх и трамп
в ближ.время в мире станет очень неспокойно, имхо
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Все уже хорошо знают чего стоит любой договор подписанный с РФ. Особенно хорошо это видно на примере с Украиной. Когда РФ вместо обещанных гарантий безопасности, сразу напала на Украину. Теперь Горбачев видимо хочет, чтобы США разоружилась, чтобы РФ могла напасть на эту страну. С этой страной этот номер не пройдет. Когда имеешь, какое либо дело с РФ, необходимо сразу готовиться к войне.
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