 Горбачев призвал Путина и Трампа инициировать запрет ядерной войны

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина Об этом он написал в статье, опубликованной в издании Time.
"В частности, я предлагаю Совету Безопасности ООН провести заседание на уровне глав государств и принять резолюцию, в которой бы говорилось, что ядерная война недопустима и никогда не должна вестись. Я думаю, что инициатива о принятии подобной резолюции должна исходить от Дональда Трампа и Владимира Путина - президентов двух наций, обладающих более 90% мировых ядерных арсеналов, и которые, следовательно, несут особую ответственность", - пишет Горбачев.
"Я призывают членов Совета Безопасности ООН - органа, который несет основную ответственность за поддержание мира и безопасности на планете - сделать первый шаг. В частности, я предлагаю провести совещание Совбеза на уровне глав государств с целью принятия резолюции, в которой говорилось бы, что ядерная война неприемлема, и что ее нельзя начинать ни при каких условиях", - говорится в статье.
"Сегодня ядерная угроза опять кажется реальной. Отношения между великими державами из плохих стали худшими за несколько лет… Мы должны изменить эту ситуацию. Нужно возобновить политический диалог, направленный на совместные решения и совместное действие", - отмечает бывший советский лидер.
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Мне, например, в этом году санта-никол насрал на крышу дома потому, что не смог пролезть в вентиляцию. А потом его застрявшую жопу русалки вытаскивали совместно с бабой-ягой, у которой в ступе стоял реактивный движок от Ту-22. Ты в это веришь?
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Российско-фашистский 300мм реактивный снаряд 9М55С с головной частью 9М216 "Волнение", от РСЗО "Смерч", с термобарической боевой частью. Взрыв одного снаряда создаёт термическое поле диаметром в десятки метров. Температура поля - свыше +1000 °C, время существования - не менее 1,4 с. Может разрушить большое сооружение. Испытания боеприпаса были закончены в 2004 году. Приказом фюрера РФ Путина № 1288 от 7 октября 2004 года 9М55С принят на вооружение Вермахта РФ.
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Большевики-Чекисты-Упыри доказывают где-то с 1905го, что им ПО..Р ЛЮБЫЕ ДОГОВОРА, потому что речь идёт о СОХРАНЕНИИ ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ ДАРМОЕДОВ ЛЮБЫМ ПУТЁМ !!!
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Теперь Горбачев другую утку запускает о резолюции в ООН надеясь, что найдутся опять идиоты, которые в очередной раз поверят лживой империи зла России.
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в ближ.время в мире станет очень неспокойно, имхо
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