 СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля Хоме, - Гитлянская

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.
"Решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого лица принимается на основе комбинации безопасности и международных факторов. Именно под этим углом Служба безопасности Украины анализирует ситуацию в отношении лиц, которым запрещается въезд в нашу страну, и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Украины. Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме. Мы также понимаем, что запретом въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей. Уверены, что эта ситуация не помешает развитию двусторонних отношений с братским польским народом", - заявила Гитлянская.
Как сообщалось, в субботу, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" при участии многих польских патриотических и националистических организаций, а также представителей местных и государственных органов власти прозвучали антиукраинские лозунги, в частности "Cмерть украинцам! ".
Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов марша и лично принимал в нем участие, сказал, что не слышал таких выкриков.
17 января 2017 года мэра Перемышля Роберта Хому, который должен был прибыть во Львов, не впустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни.
18 января Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну мэру Перемышля. Вице-министр иностранных дел Польши заявил Ян Дзедзичак заявил, что, по его информации, СБУ имела сомнения относительно позиции мэра Хомы. "Эта аргументация непонятна, странна и неприемлема", - отметил вице-министр. Замглавы МИД Польши Джеджичак, в свою очередь, заявил: "Без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества".
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То же самое, что с награждением Квасовского.
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не власть, а кусок гавна.... бля где я живу
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Только обосрались на всю округу.
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Вчера было преступлением, сегодня уже хорошим поступком.
Завтра будем считать Героями ?
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Вытирайте ноги об Украину все желающие.
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И в очередной раз доказывает истину "Договоры заключаются между равными!"
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Таким образом мэру Хоме сделали предупреждение, чтобы больше не делал глупостей.
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