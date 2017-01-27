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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:запрет (1011) МИД (3805) мэр (1401) нон грата (302) Перемышль (18) Польша (3606) СБУ (13098) Гитлянская (69)

 СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля Хоме, - Гитлянская

СБУ объяснили пересмотр решения о запрете въезда мэру Перемышля Роберту Хоме охвученной им публично оценкой антиукраинских маршей в городе. Кроме того, по данным украинских спецслужб, этой ситуацией активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала спикер СБУ Елена Гитлянская, передает Цензор.НЕТ.

"Решение о запрете или отмене запрета на въезд в Украину любого лица принимается на основе комбинации безопасности и международных факторов. Именно под этим углом Служба безопасности Украины анализирует ситуацию в отношении лиц, которым запрещается въезд в нашу страну, и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел Украины. Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе. Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме. Мы также понимаем, что запретом въезда мэру Перемышля активно пыталась использовать "третья" сторона для внесения раскола в отношения между Украиной и Польшей. Уверены, что эта ситуация не помешает развитию двусторонних отношений с братским польским народом", - заявила Гитлянская.

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Как сообщалось, в субботу, 10 декабря 2016 года, в польском Перемышле во время ежегодного "Марша перемышльских и львовских орлят" при участии многих польских патриотических и националистических организаций, а также представителей местных и государственных органов власти прозвучали антиукраинские лозунги, в частности "Cмерть украинцам! ".

Мэр Перемышля Роберт Хома, который был одним из патронов марша и лично принимал в нем участие, сказал, что не слышал таких выкриков.

17 января 2017 года мэра Перемышля Роберта Хому, который должен был прибыть во Львов, не впустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни.

18 января Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну мэру Перемышля. Вице-министр иностранных дел Польши заявил Ян Дзедзичак заявил, что, по его информации, СБУ имела сомнения относительно позиции мэра Хомы. "Эта аргументация непонятна, странна и неприемлема", - отметил вице-министр. Замглавы МИД Польши Джеджичак, в свою очередь, заявил: "Без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества".
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С ПОЛЯКАМИ НУЖНО РАБОТАТЬ МЯГКО - НАМ С НИМИ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ В ОКОПАХ СТОЯТЬ ПРИДЕТСЯ
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Видишь, опять ботоксная комбинация не сработала, и вата снова сосет !!!
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А что я вчера говорил?
То же самое, что с награждением Квасовского.
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Причём конкретно,бухой Вальцман так орал на Васька Грицацуева,что тот чуть инсульт не хапанул,Пеця выл что уволит его без выходного пособия если ещё хоть одна такая выходка будет
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ахахаха
не власть, а кусок гавна.... бля где я живу
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ГДЕ-ГДЕ, В ГОВНЕ И ЖИВЕШЬ. И Я ЖИВУ В ГОВНЕ. И МОИ ДЕТИ. И ВСЕ МЫ ЖИВЕМ В ГОВНИЩЕ. И ОДНОЙ ИЗ КУЧЕК ЭТОГО ГОВНА ЕСТЬ СБУ.
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простите, забыл, есть ещё категория: "существующие в дерьме", коими вы являетесь)
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живущий в шоколаде,мои поздравления порохосос!)
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А над ними Стецько прикалывается когда им ники присваивает
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Я к этому мудозвону никакого отношения не имел и не имею
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Если так,то это уже хорошо,а насчёт всепропальщиков,так согласись,что нельзя самим себя так унижать и вилять задом,иначе нас никто в Мире не будет уважать,если мы сами себя уважать не будем
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Согласен. Просто изначально нужно было думать о последствиях конфликта и не распыляться на разного рода отвлекающие от насущных проблем маневры. Оно яйца выеденного не стоит. Как-то так.
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дык лучше совсем без фамилии, чем такую
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Я своим родителям на том свете передам твое замечание. В ближайшее время они пригласят тебя на собеседование...
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ты дурилка, не спеши "передавать" - живи хоть сто лет
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Не боись, я ведь через молитву передавать буду. Лучше о своих 100 побеспокойся
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Не уж-то ? Что-то знакомое по шоколадному запаху, но кто это по стилю лизания?
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А нах вообще запрет вводили, коль он изначально осудил то действо?
Только обосрались на всю округу.
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ну наконец-то, он так мечтал приехать в Украину подзаработать, смотря на украинских мэров миллионеров
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Нужно быть последовательным до конца, а не поддаваться на чей бы то ни было шантаж. Иначе- какое мы государство?
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У нас кацапы воюют и убивают украинцев, визового режима с фашистами нет до сих пор, они ездят сюда, как к себе домой, 5-я колонна в Раде сидит, а вы "озаботились" каким-то страным мэром.
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Тебе то что?Дрочи и дальше на 5-ий канал и визжи что по другому быть не может
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участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни
Вчера было преступлением, сегодня уже хорошим поступком.
Завтра будем считать Героями ?
.
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А с чего это СБУ старательно не называет эту третью сторону? Возникают смутные сомнения...
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даже както скучно думать о чем размышляли наши аналитики . политтехнологи с 9 декабря по 15 января. даже на новогоднюю ночь под оливье и мандарины могла бы прийти в голову здравая мысль. -" а не третья ли сторона будет в выиграше?" а не шатун ли проснулся в связи с глобальным потеплением?
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идиоты..подыграли кацапам славно..мэр присутствовал на марше, где какой то клоун выкрикнул оскорбительную для украинцев фразу..мэр публично осудил это..а кремлёвкая агентура протолкнула запрет на въезд..поляки далеко не ангелы, но первейший союзник против параши..если кто не понимает..
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Подивишься на дії СБУ і складається враження що це якась філія ФСБ )))
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и что тебя так улыбнуло..? обильное наличие кацапской агентуры в наших силовых структурах..?
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Если мер Перемышля неадекват - это не значит, что все поляки такие.

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Спочатку Долдону скасували,тепер Хомі,імпотенти ,бля )))))
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Це говорить про те,що у нас владні структури думають задним місцем,і через те місце і приймають рішення.Самі створюють проблему,а потім рішають.
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Нахер вообще было вводить этот запрет а теперь ещё и отменять,опозорились на весь мир
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Утёрлись.
Вытирайте ноги об Украину все желающие.
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Не забудьте еще в жопу пшеков поцеловать!
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обосрались))) ох и страна у нас! поделом долбо...ам.
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Что ж - это достойно! Опять-таки, цельный мэр из братской Польши!!!! А то ведь "не поймут-с" братья-поляки.
И в очередной раз доказывает истину "Договоры заключаются между равными!"
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Какая страна такая и сбу .Козлы обосранные. Позор.
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Страна и люди - нормальные, а вот правители - ни к черту, предатели, лицемеры, мудозвоны.
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если они так кричали и он принимал в этом участие и не пресек это действие. сбу права. сорвала его поездку проучила негодяя и отменила. и правильно сделала. и то и другое.
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Правильно, что отменили.
Таким образом мэру Хоме сделали предупреждение, чтобы больше не делал глупостей.
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в очередной раз обосрались. там итальяшку избрали главенствовать в Совете Европы, которому закрыт въезд в Украину, за то шо он в крысм съездил. ему тоже отменить надо.
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Досить було попередження, але і так добре, щоб пся крев більше шанувала Україну.
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В очередной раз сбу обосралось, так же, как с самолетом который в Беларусь летел.
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"Замглавы МИД Польши Джеджичак, в свою очередь, заявил: "Без отмены решения не представляем себе дальнейшего сотрудничества" - вместо того, чтобы высечь придурка Хому, поляки начали угрожать дипотношениями, что то через чур много "сюрпризов" Украина получает от своих соседей, а жаль, что там большой процент с повреждённым мозгом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля Хоме, - Гитлянская
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