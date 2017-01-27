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Все про:Госдума (906) КПРФ (66) Янукович (32059)

 Экс-депутата Госдумы Вороненкова могут исключить из партии за показания против Януковича, - зампредседатель ЦК КПРФ

В компартии РФ разберутся с заявлениями экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который, по данным СМИ, дал в Украине показания против бывшего президента страны Виктора Януковича, и примут меры вплоть до лишения его членства в КПРФ.

Об этом сообщил зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Он считает, что в партии "обязаны уточнить, не только ли давал Вороненков соответствующие показания против экс-президента Украины Виктора Януковича, но и в чем суть этих показаний, если он их давал". "Потому что любые показания можно интерпретировать по-разному, особенно, если речь идет о силовых структурах Украины, которые часто принимают белое за черное", - пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем в партии не исключают никаких возможных оценок в связи с ситуацией с Вороненковым. Кашин отметил, что он пришел к ним беспартийным, "и это надо учитывать".

"После того, как против Вороненкова были возбуждены уголовные дела за его предыдущую работу (весной 2015 года депутата заподозрили в хищении здания в центре Москвы стоимостью более 120 млн рублей и хотели лишить депутатской неприкосновенности. - Ред.) и после его эмиграции, с ним связи нет", - добавил зампред ЦК КПРФ.

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Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков по собственной инициативе дал Генпрокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента Януковича. По данным издания, Вороненков частично подтвердил показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство в Украине.

О том, какие показания Пономарев дал следствию, сам он подробно рассказал "Цензор.НЕТ" в интервью.

Напомним, по делу Януковича, где его обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность, допрошены уже два бывших российских парламентария, несколько дней назад заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В декабре 2016 года украинские СМИ сообщили о переезде Дениса Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев. Следственный комитет России подозревает Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы.

"Цензор.НЕТ" обратился к Вороненкову за комментариями, ответ пока не получен.
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А меня когда-то пугали, что исключат из пионеров.
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как же он будет жить без "компартии"? все, жизнь закончилась - пойду повешусь.
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не за сам факт показаний, а за их правдивость...коммуняки бле.ть
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Только за показания? А то, что попросил политубежище в Украине и обвиняется там у себя в хищении - это конечно мелочи. Дайте ему последний шанс! Не исключайте из КПРФ! Может, хоть Симоненко заступится за однопартийца.
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Экс-депутата Госдумы Вороненкова могут исключить из партии за показания против Януковича . Гы-гы-гы! Об яннукОвоще либо хорошо, либо вон нах из партии жуликов и воров! А может оно уже того...по сынуле соскучилсо?
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наконец то хоть единственная новость где боты не сомгут ее превратить в зраду с украинскими властями...
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Российский коммунист сдал Януковича с потрохами
Денис Вороненков сам проявил инициативу и вышел на Генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Денис Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на Генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича". Во время допроса, - пишет издание, - он частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство в Украине. Пономарев встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, несколько раз в декабре и январе. Следователям он рассказал о имевших место договоренностях между господином Януковичем и российским руководством.


Напомним, по делу Януковича, где его обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность, допрошены уже два бывших российских парламентария, несколько дней назад заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В декабре 2016 года украинские СМИ сообщили о переезде Дениса Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев. Следственный комитет России подозревает Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы.
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я не став би вірити москалю, та щей комуняці. Це як зло в квадраті...
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А Шо петухович ярый кАммуняка был или вождь пролятариата?
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Вот и вся цена ватникам, коммунистам, депутатам и прочей швали - как только за яйца взяли - сразу прибежал сдавать своих в интикоммунистическую,Украину, к фошиздам.
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Ничего не меняется , как выгоняли за неудобную правду при КПСС так и выгоняют из КПРФ .
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В КПРФ правда кінчається там, де починається імператорство дураши!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-депутата Госдумы Вороненкова могут исключить из партии за показания против Януковича, - зампредседатель ЦК КПРФ
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