 Американская администрация бросает вызовы относительно решения конфликтов в мире, - Олланд

Об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд перед началом двусторонних переговоров в пятницу в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Нам нужно внутреннее единство. Но каждый член должен помнить, что имеет обязанности и ответственность", - напомнила Меркель.
Олланд считает важным разъяснить народу опасность популизма. "Я убежден, что Германия и Франция должны играть особую роль. Не потому, что хотим что-то навязывать нашим партнерам, указывать куда двигаться, нет, но у нас есть историческая ответственность за то, что мы представляем", - отметил он.
Лидеры выразили общее убеждение, что 27 стран ЕС только вместе могут противостоять вызовам извне и внутренним. Но для этого нужно, по словам канцлера, "общее видение ЕС" в условиях, когда глобальная ситуация драматически и быстро меняется, и надо искать ответы на вызовы в самых разных сферах.
"Будем говорить откровенно, есть вызовы, которые бросает американская администрация, это касается правил торговли и того, что является нашей позицией для решения конфликтов в мире", - заявил Олланд.
"Мы, конечно же, должны вести диалог с Дональдом Трампом, потому что американцы выбрали его своим президентом, но мы должны это делать, учитывая европейские убеждения, и во благо наших собственных интересов и ценностей", - отметил Олланд.
В свою очередь Меркель, не упоминая имени Трампа, заявила, что "мировые условия меняются очень быстро и в драматичном направлении".
"Мы должны реагировать на эти новые вызовы как для защиты свободного общества и свободной торговли, так и для противостояния экономическим вызовам", - отметила она.
В ходе переговоров лидеры Франции и Германии обсуждают, помимо прочего, подготовку саммита ЕС 3 февраля на Мальте, а также празднование в конце марта в Риме 60-й годовщины подписания Римского Договора.
После завершения встречи Меркель и Олланд посетят место теракта в Берлине 19 декабря на Брайтшайдплац.
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Можно ставить воду перед телевизором - после выступления она заряжается и становится свячёной.Исцеляет любые болезни.
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Санкции против России могут быть сняты администрацией Трампа в ближайшее время. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье со ссылкой на свои источники в Белом доме.
Фабрис Потье сообщил, что в ближайшую субботу, 28 января, Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее информацию о возможном звонке Трампа Путину подтверждали и другие источники.
Слова Потье подтверждает и сотрудница авторитетного американского издания Politico Сьюзен Глассер.
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По данным источника, в случае если Вашингтон пойдет на такой шаг, как снятие санкций с России, то Европейскому союзу не обязательно поступать так же, так как его санкции остаются связанными с реализацией минских соглашений.
может состояться 28 января, не стоит ждать «субстантивных контактов» по всем вопросам
Песков добавил, что обычно в ходе подобных контактов происходит "обмен мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений".
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