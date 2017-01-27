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 Американская администрация бросает вызовы относительно решения конфликтов в мире, - Олланд

Германия и Франция несут особую ответственность за судьбу Европейского проекта и должны противодействовать популизму и экстремизму.

Об этом заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд перед началом двусторонних переговоров в пятницу в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Нам нужно внутреннее единство. Но каждый член должен помнить, что имеет обязанности и ответственность", - напомнила Меркель.

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Олланд считает важным разъяснить народу опасность популизма. "Я убежден, что Германия и Франция должны играть особую роль. Не потому, что хотим что-то навязывать нашим партнерам, указывать куда двигаться, нет, но у нас есть историческая ответственность за то, что мы представляем", - отметил он.

Лидеры выразили общее убеждение, что 27 стран ЕС только вместе могут противостоять вызовам извне и внутренним. Но для этого нужно, по словам канцлера, "общее видение ЕС" в условиях, когда глобальная ситуация драматически и быстро меняется, и надо искать ответы на вызовы в самых разных сферах.

"Будем говорить откровенно, есть вызовы, которые бросает американская администрация, это касается правил торговли и того, что является нашей позицией для решения конфликтов в мире", - заявил Олланд.

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"Мы, конечно же, должны вести диалог с Дональдом Трампом, потому что американцы выбрали его своим президентом, но мы должны это делать, учитывая европейские убеждения, и во благо наших собственных интересов и ценностей", - отметил Олланд.

В свою очередь Меркель, не упоминая имени Трампа, заявила, что "мировые условия меняются очень быстро и в драматичном направлении".

"Мы должны реагировать на эти новые вызовы как для защиты свободного общества и свободной торговли, так и для противостояния экономическим вызовам", - отметила она.

В ходе переговоров лидеры Франции и Германии обсуждают, помимо прочего, подготовку саммита ЕС 3 февраля на Мальте, а также празднование в конце марта в Риме 60-й годовщины подписания Римского Договора.

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После завершения встречи Меркель и Олланд посетят место теракта в Берлине 19 декабря на Брайтшайдплац.
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Она очень бывает часто на канале Мураєва, что как бы намекает
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Может она сама туда не приходит? Депутаты от ее партии там постоянно присутствуют
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Присутствие членов секты свидетелей ВОНОЙ обязательно.
Можно ставить воду перед телевизором - после выступления она заряжается и становится свячёной.Исцеляет любые болезни.
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Ага и в кошельке сразу же появляется дополнительная тысяча гривен
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Тысяча в кармане появляется только после участия в митинге. За просмотр телевизора только свячёная вода и лапша снятая с ушей.
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Указ о снятии санкций может быть подписан уже в субботу.

Санкции против России могут быть сняты администрацией Трампа в ближайшее время. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Фабрис Потье сообщил, что в ближайшую субботу, 28 января, Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее информацию о возможном звонке Трампа Путину подтверждали и другие источники.

Слова Потье подтверждает и сотрудница авторитетного американского издания Politico Сьюзен Глассер.


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В субботу, 28 января, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудят Россию и санкции, введенные против нее из-за военной агрессии на востоке Украины

По данным источника, в случае если Вашингтон пойдет на такой шаг, как снятие санкций с России, то Европейскому союзу не обязательно поступать так же, так как его санкции остаются связанными с реализацией минских соглашений.

может состояться 28 января, не стоит ждать «субстантивных контактов» по всем вопросам

Песков добавил, что обычно в ходе подобных контактов происходит "обмен мнениями по текущему состоянию двусторонних отношений".
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А вариант, что такой срочный звонок связан с щелчком по носу после переговоров по Сирии, которые провалились в Астане этими аналитиками не рассматривается
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Eto privodit k cjustvam, a oni hocjet pomecjtatj, nu zacjem vi poslednuju nadezjdu im otbiraite - budte pozjaluista miloserdnei.
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Нет, конечно. Как и вопрос: а что потребуют взамен?
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Если Трамп таки агент рашки, то ничего не потребует
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Украине это по большому счету без разницы.
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Олланду скоро конец, также как и всей проукраинской европейской политики. Придет скоро ле пен и спросит нас от всей европы куда мы деньги дели. А в ответ похохочем.
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Тебе небось любой конец покажи - сразу захохочешь...
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Трамп збирається спитати раніше..........
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Раз евросоциалисты визжат значит Трамп все правильно делает.
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Nu sjto , ljubiteli rjuske mira, vsjotaki Obama bil muzjik, ne tak, li, hotj togda on pozvoljal vam sjcjoki naduvatj i s kolen , nu horosj, na odno koleno pripodnjatsa.
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Та хай Трамп віддасть Аляску Рашці за скорочення ядерної зброї. Може американці будуть незадоволені, зате стане героєм Росії.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканская администрация бросает вызовы относительно решения конфликтов в мире, - Олланд
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