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 Политика Украины, Происшествия
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 Полозов пожаловался на действия ФСБ в Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Москвы

Российский адвокат Николай Полозов, представляющий в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, пожаловался в Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Москвы на действия сотрудников ФСБ, которые задержали его 25 января.

Об этом адвокат сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Посетил Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Москвы. Подал соответствующие заявления по факту незаконных действий органов ФСБ в отношении меня. Отдельно хотел обсудить в ФПА с коллегами ситуацию с моим коллегой Эмилем Курбединовым и в целом проблему воспрепятствования силовыми органами осуществлению адвокатской деятельности в Крыму. "Сегодня пятница, никого из руководства нет", - виновато развела руками девушка с ресепшена. Ясно, понятно", - отметил Полозов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мое похищение и задержание Курбединова свидетельствуют о приближении нового витка репрессий в оккупированном Крыму, - Полозов. ВИДЕО

Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. 25 января Полозова задержали сотрудники ФСБ с целью допросить его в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова. Позже его отпустили.

Сам Полозов заявил, что квалифицирует действия ФСБ как похищение.

Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.

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В Кацапии, скоро наступят времена, когда адвокаты, начнут требовать для своих подзащитных более жестокого наказания, чем прокуроры...
Как требовал Медведчук для Василия Стуса.
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Во чудак! Это все равно что пожаловаться в Пещерный суд Киева и в администрацию барыги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолозов пожаловался на действия ФСБ в Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Москвы
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