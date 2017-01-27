 Полозов пожаловался на действия ФСБ в Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Москвы

Об этом адвокат сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Посетил Федеральную палату адвокатов и Адвокатскую палату Москвы. Подал соответствующие заявления по факту незаконных действий органов ФСБ в отношении меня. Отдельно хотел обсудить в ФПА с коллегами ситуацию с моим коллегой Эмилем Курбединовым и в целом проблему воспрепятствования силовыми органами осуществлению адвокатской деятельности в Крыму. "Сегодня пятница, никого из руководства нет", - виновато развела руками девушка с ресепшена. Ясно, понятно", - отметил Полозов.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. 25 января Полозова задержали сотрудники ФСБ с целью допросить его в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова. Позже его отпустили.
Сам Полозов заявил, что квалифицирует действия ФСБ как похищение.
Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.
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