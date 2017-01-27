 Тереза Мэй пообещала поддержку Украине со стороны британского правительства

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с народный депутатом Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", сопредседателем группы по межпарламентским связям с Великобританией Светланой Залищук, пообещала поддержку Украине со стороны британского правительства. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.
"Во время встречи премьер-министр Великобритании пообещала поддерживать Украину и в дальнейшем, - сказано в сообщении, - Светлана Залищук также обратила внимание госпожи премьер-министра на важность скорейшего двустороннего контакта стран на высшем уровне. С момента смены руководства Великобритании в июле 2016 после референдума по выходу из ЕС глава британского правительства Тереза Мэй еще не было официальных встреч с представителями украинской власти. Эта встреча состоялась при участии и содействии председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании сэра Джеральда Говарда, а также Вестминстерского фонда за демократию".
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нам прокуроры нужны
... бля"ь, и где вы их только находите? (с)
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