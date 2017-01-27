EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  341  10
Все про:ВР (21338) США (11777) Залищук (51) Мэй Тереза (22)

 Тереза Мэй пообещала поддержку Украине со стороны британского правительства

Залищук попросила премьера стать адвокатом европейской безопасности и мира в Украине перед США.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с народный депутатом Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", сопредседателем группы по межпарламентским связям с Великобританией Светланой Залищук, пообещала поддержку Украине со стороны британского правительства. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

"Во время встречи премьер-министр Великобритании пообещала поддерживать Украину и в дальнейшем, - сказано в сообщении, - Светлана Залищук также обратила внимание госпожи премьер-министра на важность скорейшего двустороннего контакта стран на высшем уровне. С момента смены руководства Великобритании в июле 2016 после референдума по выходу из ЕС глава британского правительства Тереза ​​Мэй еще не было официальных встреч с представителями украинской власти. Эта встреча состоялась при участии и содействии председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании сэра Джеральда Говарда, а также Вестминстерского фонда за демократию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Желание администрации Трампа достичь прорывов в отношениях с Кремлем наверняка столкнется с объективной реальностью поведения РФ, - Климпуш-Цинцадзе

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это хорошо! Только пусть Мэй не связывается с нашими барыгами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конкретно,сколько бабла пообещали?Потому,что камарилья соевьіх надеется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стати "адвокатом перед США".................... А що Україну США вже в чомусь звинувачують???.......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
, ona vigljadit serjoznei cjem v nedavnom vremeni Margaret techer - kak bi ona .... korocje, kacapam nado derzjatsa i horosjeva zdorovja - tocjno ponadobitsa.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а накуя нам адвокаты?
нам прокуроры нужны
... бля"ь, и где вы их только находите? (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну за это сенкью вери мач и учите лучше наших правителей в англиях, как управлять страной
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как же насчёт её высказывания, что хуйлу нужно доверять, но проверять? Не объяснила ли она оснований для этого доверия? Тоже какая-то гибридная дипломатия, ложью воняет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ДурьДума РАБссии открыто призывает к захвату Украины и Казахстана.офуе....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТереза Мэй пообещала поддержку Украине со стороны британского правительства
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест блокада боевик взятка ГПУ Гройсман Донбасс задержание Крым крымские татары Луганщина Луценко Львов МИД Минобороны мусор НАБУ Нацполиция обстрел Порошенко прокуратура Путин репрессии Розенко Россия СБУ суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти