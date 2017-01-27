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 Политика Украины
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Все про:Богатырева (761) госзакупки (754) лекарства (627) Минздрав (1259) ООН (1880) Нацполиция (5649) Супрун Ульяна (85)

 Супрун сообщила о визите оперуполномоченного департамента защиты экономики Нацполиции в Минздрав: Давление продолжается. Борьба с нашей командой набирает обороты

В Минздрав приходил старший оперуполномоченный департамента защиты экономики Национальной полиции Украины с просроченым постановлением о доступе и разрешении изъять документы по госзакупкам лекарств через международные агенства.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Давление на Министерство здравоохранения из-за передачи всех закупок лекарств международным организациям - продолжается. 24.01.2017 г. к нам в Министерство приходил старший оперуполномоченный департамента защиты экономики Национальной полиции Украины с целью доступа к документам. Постановление (О временном доступе к вещам и документам, которые хранятся в Министерстве здравоохранения Украины, с возможностью изъятия их оригиналов. - Ред.), с которым за документами МЗ пришли следователи - просроченное, его срок действия истек 19.01.2017 г. Национальная полиция расследует как Программа развития ООН закупала для Минздрава лекарства по 7 государственным программам. По мнению тех, кто инициировал следствие - по завышенным ценам. Странным образом подобные предположения расходятся с подсчетами общественных организаций и Министерства, с которыми советую ознакомиться всем желающим и представителям правоохранительных органов", - заявила Супрун.

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"Уверена, что это - лишь первый визит, которые совсем скоро могут стать регулярными. Ведь Министерство и Правительство и в дальнейшем поддерживают закупки лекарств через международные организации, что позволило сэкономить деньги, закупить больше лекарств и подвинуть монопольные позиции некоторых производителей и дистрибьюторов на рынке, минимизировав коррупционные риски. Для нас это означает, что борьба с нашей командой и решениями только набирает обороты, и в любой момент работа международных организаций и весь закупочный цикл могут быть парализованы", - подчеркнула Супрун.

"Попутно хотели бы напомнить, что в делах по руководительнице МОЗ времен Януковича - Раисе Богатыревой и ее команде, схемы и переплаты на которых и заставили Украину прибегнуть к закупке лекарств через международные организации, последние постановления следователи брали 2 года назад", - отметила и.о. министра.

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Воры у злодеев документы требуют!
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А ніхто і не казав, що буде легко. Тримайтеся.
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Вообще-то, говорили, что надо делиться. Наворовать лярды и занести Порошенке копеечку, так и, вправду, будет нелегко. Но держаться они не смогут, отдадут всё.
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Мене не цікавить, як у рашці прийнято з хУЙЛОМ ділитися. Фантазуй далі.
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Я и не знаю, как там в рашке. Но я знаю, как делиться в Украине. Выйдешь в реальный мир и сам это узнаешь.
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Кто не даёт, тот субсидии клянчит. Такая система. Прийми или вымри.
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Проблема не в давлении, а факте существования департамента защиты экономики Нацполиции
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Борьба мафии продолжается, кому достанется откаты и контроль над закупками лекарств
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П'ята колона в Україні вже давно підняла голову і своїми звичними методами бореться з усіма хто зазіхає на їхній стабільний "дохід" з бюджету держави. І всі хто пробує зекономити державні гроші, а таких й так одиниці, є ворогами.
Пані Уляні бажаю здоров'я і терпіння.
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Выжили почти всех неугодных рыгго-бппистам.
Начали с Сени, потом под нож пошли прибалты, грузины, а теперь вот Супрун, по наводке сепара-ипаного выживают.
Пжиты по новому, цинични бандеры!!!
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Взагалі то Супрун креатура Порошенка, а мєнти підконтрольні Собакову, а Собаков це НФ.
Бальчун теж креатура Порошенка, а Омелян від НФ.
У вас конгітивного дисонансу не виникає?
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Уже ні, та у НФ уся та банда, яка навколо Йулі кучкувалася.
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виноваты в этом только мы. Забыли Майдан.. расслабились.. ждем... ЧЕГО? что власть изменилась? Видим что власть одела вышиванки и стала "пижжити по-новому".. с размахом.
И - МОЛЧИМ, не протестуем в реале.. Забыли о люстрации в мусорники и на столбах.
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ну кому в Украине нужны дешевые лекарства и профилактика заболеваний...чесслово, все от этого только проигрывают... серьезные дяди и тети остались почти без средств к существованию, а люди - без святой уверенности - раз дорогое, значит лечит!
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Зачем интересно МАФИЯ приглашает иностранных специалистов,через некоторое время под тем или иным предлогом они выдавливают их(( Думаю все это для запускания пыли в глаза для цивилизованных стран и не более,самое интересное то,что все это делается в тех сферах,где огромные потоки государственного финансирования.Пили Шура,пили ведь они золотые...
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Что общего между здравоохранением, НБУ и Минфином? Оказывается, все эти органы делают одно и то же доброе дело, а именно медицинскую реформу. Национальный банк недавно четко и однозначно поддержал и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. В заявлении центрального банка страны подчеркивается, что «Ульяна Супрун является настоящим реформатором и борцом (вероятно, женского пола) с теневыми схемами и разнузданной коррупцией».
Теперь Министерство финансов сочло необходимым публично, без всяких там прелюдий, поддержать Супрун, которая… Угадайте с трех раз, о чем идет речь в заявлении Минфина за подписью Александра Данилюка, думающего, что он министр финансов. Правильно, Ульяна наша не покладая рук «реформирует здравоохранение и не побоялась пойти против многолетних коррупционных схем». В связи с этим весь коллектив Минфина, как один человек, выражает ей поддержку и готовность подставить плечо Данилюка. И Минфин, и НБУ «разделяют ценности, которые исповедуются командой министра здравоохранения».
Судя по всему, еще целый ряд министерств и ведомств готовятся выразить решительную поддержку Ульяне Супрун, против которой «развязана грязная, но мощная информационная кампании по дискредитации». Конечно, неподготовленному человеку, не знакомому с местными реалиями и не имеющему справки о состоянии на учете в психдиспансере, довольно трудно понять, почему НБУ и Минфин выражают поддержку человеку, которому даже Верховная Рада не доверяет. Кандидатуру американской волонтерки даже не вносят на утверждение в парламент. Бесполезно. Голосов все равно не наберет.
Наверное, есть нечто, что роднит Супрун, Гонтареву и Данилюка. Скорее всего, эта некая закрытая область проктологии, которую эти специалисты высшей меры развивают по мере своих сил. Валерия все глубже и глубже засовывает курс гривны в узкий коридор стабилизации, а министр финансов доказывает личным примером, что диарея - это процесс децентрализации бюджета в режиме реального времени.
Все началось с заявления директора киевского Центра сердца Бориса Тодурова, который констатировал, что Минздрав проводит политику откровенного геноцида по отношению к гражданам Украины. И он имеет полное право так утверждать, поскольку ему, Тодурову, а не Супрун приходится объяснять пациентам, почему они должны умирать из-за отсутствия бюджетных денег. Известный врач-кардиолог просто констатировал факты, чем вызвал припадок неконтролируемой ярости у дочки ветерана движения ОУН-УПА. Руководительница здравоохранения, чье истощенное лицо способно украсить обложку любого журнала для зоотехников, организовала травлю Тодурова. К делу подключили мощные «фейсбучные» ресурсы, оставшиеся еще со времен «революции достоинства». Активировали даже блоггера-дизайнера из Броваров, что свидетельствует лишь об одном: Тодуров зацепил Ульяну за живое. Или за что-то еще. Впрочем, не важно. За относительно короткое время Борис Тодуров успел стать «агентом Кремля», «пособником сепаратистов» и даже «прислужником бывших «регионалов». Чтобы продемонстрировать всю глубину реформирования национальной медицины, в СМИ стали выбрасывать впечатляющий список «достижений» Ульяны Супрун. На первом месте, конечно же, стоит легендарный «лечебный дрон, сделанный из грибов». Тут даже комментировать особо ничего не надо. Грибы, Минздрав, Супрун, Кастанеда, экологически чистые технологии. Кастанеда, кстати, вообще не подозревал, что грибы могут указать путь к реформированию системы госзакупок лекарств. Но Ульяна быстро исправила его заблуждение.
Второй по значимости шаг беспощадного реформатора от медицины - смелое и очень своевременное решение о «показаниях по смене пола», принятое Минздравом. Раньше сфера отрезания неких лишних принадлежностей была вообще не урегулирована. Резали, как говорится, по живому, без всяких показаний.
Теперь же есть инструкция, в которой четко и недвусмысленно указано, когда именно надо отрезать, что желающий сменить пол пациент должен чувствовать, как он относится к Мадонне и Хиллари Клинтон. Мощный рывок вперед.
И, наконец, Минздрав решил проводить абсолютно прозрачную политику по закупке лекарств, в результате чего они либо исчезли, либо подорожали в десять-двенадцать раз, либо же подлежат замене полезными и очень перспективными грибами, произрастающими в Карпатах. Что еще надо этим кардиохирургам, онкологам и прочим «паразитам, присосавшимся к бюджету нации»?
К сожалению, активисты «Фейсбука», блоггеры-дизайнеры, в том числе и знаменитый эксперт из Броваров, скоропостижно прекратили кампанию по поддержке Ульяны Супрун. Внезапно выяснилось, что бескорыстные сторонники реформирования системы здравоохранения возжелали пошлых денег. Ульяну мама всегда учила быть очень экономной и что, если есть возможность на…ть кого-то, следует без всяких сожалений «просто сделать это». В случае неудачи всегда можно оборудовать прекрасный схрон в местности, богатой лечебными грибами с ярко выраженным галлюциногенным эффектом.
«Фейсбучную» кампанию свернули и в ход пустили министерства и ведомства. Поскольку Валерия Гонтарева, как оказалось, употребляет те же грибы, что и Ульяна, именно НБУ продолжил дело по «созданию позитивного имиджа Министерству здравоохранения». Эффект получился поразительный, с долгим, прекрасно накрывающим приходом. О Министерстве финансов вы уже знаете. Они тоже курят. А вот кто следующим на шару, так сказать, в административном порядке поддержит реформаторшу - пока загадка. Скорее всего, это будет недавно обособившаяся «Укрзализныця». Все знают, что именно в вагонах происходит таинство погружения сознания в бездну алкогольных напитков. И потом именно перевозки составляют основу реформирования медицины. Плюс беспилотные дроны на грибах. Вполне возможно, что украинские ученые уже вовсю работают над созданием беспилотного поезда-дрона, сделанного из конопли.
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Вы главное нас не подведите с декларациями в этом году, покажите что не зря прожили этот год, и много наколядовали.
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У Уляны- только профилактика. Онко и кардио больных, инсультников, диабетчиков, желтушку, и даже все язвы, лечить- нельзя! Профилактируйтесь! И будет вам Жизнь, от уляны. Не. Колледж медицинский крут, с сертификатом, которого лаборантка уляна И.О.Министр Здрава Украины.
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В Винницкой области жители города Шаргорода бунтуют против отсутствия доступа к качественной медицинской помощи из-за перепрофилирования районной больницы. Эти акции протеста уже назвали в СМИ Медицинским майданом.

Участники Медмайдана написали обращение к представителям областной власти, в котором указывают, что по новым правилам полноценная больница со стационаром может быть создана только в населенном пункте, где живет больше 40 тыс. человек.
«В Винницкой области таким городом является только Винница. Способна ли единственная больница в области предоставить своевременную помощь для 1,6 млн жителей? А больница, в которой будут предоставлять специализированную и экстренную медицинскую помощь, будет только одна на 120 тысяч жителей. У нас в районах 20-60 тыс. человек. Учитывая качество дорог, это лишает экстренной помощи жителей всех отдаленных сел. Чтобы попасть в больницу к родственнику нужно будет преодолевать 60-100 км», - говорится в обращении, которое участники Медмайдана передали областным чиновникам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун сообщила о визите оперуполномоченного департамента защиты экономики Нацполиции в Минздрав: Давление продолжается. Борьба с нашей командой набирает обороты
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