 ГПУ вручит защите Януковича уточненное подозрение в госизмене

ГПУ вручит защите Виктора Януковича уточненное подозрение в госизмене, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.
"Сегодня защитникам Януковича будет вручено новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозрение на Януковича. Изменение подозрения в том, что мы добавили новый эпизод по обращению. Есть подозрение на Януковича о вводе российских войск на территорию Украины в Совет Федерации. Во время досудебного расследования нами было установлено, что Янукович обратился с письмом о введении российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также в Совет Федерации РФ. Был документ, обращенный к президенту РФ, а также был второй документ, который был обращен в Совет Федерации РФ. Речь идет об уточненном подозрении", - сообщил Кравченко.
Он подчеркнул, что 30 января ГПУ завершает специальное досудебное расследование и открывает материалы стороне защиты. Кравченко отметил, что в ходе следствия было получено много ценных свидетельств, в частности, двух депутатов Госдумы РФ.
"В настоящее время, я считаю, что допрошены все возможные свидетели. Они предоставили важные показания по этому производству для органов досудебного расследования", - отметил он.
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Дело об исчезновении золотого батона и других ценностей из резиденции президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» закрыто.
Об этом сообщил секретарь Антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Дмитрий Добродомов со ссылкой на ответ прокуратуры Киевской области.
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Вот еще одно .... дно пробито:
Служба безопасности Украины отменила пятилетний запрет на въезд в Украину мэру Перемышля Роберту Хоме, после угроз со стороны польских властей.
Об этом сообщает украинское издание ZAXID.NET со ссылкой на высокопоставленный источник в центральном аппарате СБУ.
Как отмечается, отмена запрета произошла из-за личного вмешательства в ситуацию президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, о том, что мэру польского Перемышля запретили въезд стало известно 17 января, когда украинские пограничники отказались впускать его на территорию страны. Позднее в СБУ подтвердили существование запрета «за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной вражды». Он участвовал в акциях под лозунгом «Смерть Украине».
В то же время в комментарии «Апострофу» спикер СБУ Елена Гитлянская не смогла дать однозначного ответа, содержались ли подобные тезисы в протоколе, который украинская сторона предоставила Хоме. В СБУ также затруднились ответить, будет ли пересмотрено решение о запрете въезда в Украину польскому политику.
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