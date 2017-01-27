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 Политика Украины
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Все про:Кравченко (95) прокуратура (2574) Янукович (32058)

 ГПУ вручит защите Януковича уточненное подозрение в госизмене

30 января мы завершаем специальное досудебное расследование и открываем материалы стороне защиты.

ГПУ вручит защите Виктора Януковича уточненное подозрение в госизмене, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Сегодня защитникам Януковича будет вручено новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозрение на Януковича. Изменение подозрения в том, что мы добавили новый эпизод по обращению. Есть подозрение на Януковича о вводе российских войск на территорию Украины в Совет Федерации. Во время досудебного расследования нами было установлено, что Янукович обратился с письмом о введении российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также в Совет Федерации РФ. Был документ, обращенный к президенту РФ, а также был второй документ, который был обращен в Совет Федерации РФ. Речь идет об уточненном подозрении", - сообщил Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле о госизмене Януковича показания дал еще один депутат Госдумы РФ - коммунист Вороненков

Он подчеркнул, что 30 января ГПУ завершает специальное досудебное расследование и открывает материалы стороне защиты. Кравченко отметил, что в ходе следствия было получено много ценных свидетельств, в частности, двух депутатов Госдумы РФ.

"В настоящее время, я считаю, что допрошены все возможные свидетели. Они предоставили важные показания по этому производству для органов досудебного расследования", - отметил он.

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За отсутствием состава преступления»
Дело об исчезновении золотого батона и других ценностей из резиденции президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» закрыто.
Об этом сообщил секретарь Антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Дмитрий Добродомов со ссылкой на ответ прокуратуры Киевской области.
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Пора хуйла на суд в Киев вызвать. Югик не пгокуог. Он ошибка политики.
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Утонченное подозрение в госизмене...- На которое тот положит большой и толстый.Хватит за дураков считать людей !
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глубоко уже пофиг... на весь этот цирк!

Вот еще одно .... дно пробито:



Служба безопасности Украины отменила пятилетний запрет на въезд в Украину мэру Перемышля Роберту Хоме, после угроз со стороны польских властей.
Об этом сообщает украинское издание ZAXID.NET со ссылкой на высокопоставленный источник в центральном аппарате СБУ.
Как отмечается, отмена запрета произошла из-за личного вмешательства в ситуацию президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, о том, что мэру польского Перемышля запретили въезд стало известно 17 января, когда украинские пограничники отказались впускать его на территорию страны. Позднее в СБУ подтвердили существование запрета «за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной вражды». Он участвовал в акциях под лозунгом «Смерть Украине».
В то же время в комментарии «Апострофу» спикер СБУ Елена Гитлянская не смогла дать однозначного ответа, содержались ли подобные тезисы в протоколе, который украинская сторона предоставила Хоме. В СБУ также затруднились ответить, будет ли пересмотрено решение о запрете въезда в Украину польскому политику.
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А раньше что, черновик дали, невычитанный с ошибками?
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Дон Кихоты от ГПУ, все борятся с ветряными мельницами, хотя сами сохранили систему Януковича и их все вполне устраивает
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Это не мельницы. Это бурная работа организма при полном запоре.
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А давайте на Сралина дело заведем.Самая крупная реформа будет.
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Дата звернення "янеком" до Росії, також буде уточнена? Чи так і залишать 1 березня 2014 року???
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Что-то вы, ребятки, с этим припозднились годика так на два... Ну не поможет уже все это (вручение подозрений, проведение допросов, имитация бурной деятельности) вашей "команде, живущей по новому" в удержании у "корыта", не поможет!!! Вы, которые сейчас пока еще у власти в стране (АП, ВР, КМ, ГПУ, МВД и прочие) на протяжении последних лет только и делаете, что имитируете бурную деятельность в привлечении к ответственности представителей режима хряка и тех, кто расстреливал людей на Майдане, реформировании страны, а на самом деле "онанируете" путем развала банковской системы, уничтожения малого и среднего бизнеса и доведения до нищеты десятков миллионов граждан нашей страны! Может хватит уже "экспериментов"? Остановитесь... А то люди очень скоро остановят... Да так, что только мокрое место от вас останется, "реформаторы"!
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))) Первый раз прочитал заголовок как утонченное подозрение.
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А на Украину тем временем на сувается пизда!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ вручит защите Януковича уточненное подозрение в госизмене
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