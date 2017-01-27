 ГПУ вручит защите Януковича уточненное подозрение в госизмене

ГПУ вручит защите Виктора Януковича уточненное подозрение в госизмене, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Сегодня защитникам Януковича будет вручено новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозрение на Януковича. Изменение подозрения в том, что мы добавили новый эпизод по обращению. Есть подозрение на Януковича о вводе российских войск на территорию Украины в Совет Федерации. Во время досудебного расследования нами было установлено, что Янукович обратился с письмом о введении российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также в Совет Федерации РФ. Был документ, обращенный к президенту РФ, а также был второй документ, который был обращен в Совет Федерации РФ. Речь идет об уточненном подозрении", - сообщил Кравченко.

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Он подчеркнул, что 30 января ГПУ завершает специальное досудебное расследование и открывает материалы стороне защиты. Кравченко отметил, что в ходе следствия было получено много ценных свидетельств, в частности, двух депутатов Госдумы РФ.

"В настоящее время, я считаю, что допрошены все возможные свидетели. Они предоставили важные показания по этому производству для органов досудебного расследования", - отметил он.