 Детям нужно дать возможность сконцентрироваться на необходимых для них предметах, - Гриневич рассказала об изменениях в старшей школе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью Укринформу.
По словам Гриневич, нужно понимать, что 10-11 классы - это уже профильная школа и дети, как правило, на этот момент уже определились гуманитарии ли они, или они будут идти, например, в естественно-математическое образование. Поэтому, последние два года в школе детям должны дать возможность сконцентрироваться на тех предметах, которые им необходимы для продолжения своего образования, а не на 19 предметах в одинаковом объеме.
Она добавила, что сейчас в Минобразования обсуждаются предложения к новым учебным планам для 10-11 классов. Они должны вступить в действие с 2018 года, а присоединиться к их обсуждению можно на сайте Министерства.
"Во всем мире для того, чтобы человек мог развивать свою индивидуальность, ему дают возможность выбора. И в этом учебном плане мы постарались 40% часов отдать на выбор школе, когда школа формирует профили и дети, согласно своему профилю, могут углубленно изучать те предметы, которые им нужны. Например, когда мы говорим о преподавании естественных предметов для гуманитариев, мы предлагаем иметь не по одному или полтора часа физики, химии и биологии раз в неделю, или через неделю. В таком случае во всем мире идут путем интегрированного курса естественных наук - физика, химия, биология. Этот шаг позволяет сформировать у ребенка целостную картину мира. Например, когда изучают тему о ДНК, то это означает, что здесь есть знания и по биологии, и по химии и эти знания могут быть интегрированы", - сообщила Гриневич, отметив, что в Украине сохранилась культура отдельных предметов - физика, химия и биология, и Минобразования предлагает интегрированный курс вводить в 10-11 классе только для гуманитариев.
"Все школы будут иметь право выбрать вышеуказанные предметы в курсе профильных, как отдельные дисциплины, и изучить их значительно большее количество часов", - сообщила министр.
Вместе с тем, она отметила, что в большинстве стран с самыми лучшими образовательными системами, которые имеют лучшие результаты в международных сравнительных исследованиях, в частности в PISA, где как раз тестируется и математическая грамотность, и естественная грамотность, там введены интегрированные курсы.
"Сегодня мы имеем ситуацию, когда ребенок, который учится по гуманитарному профилю, в результате такого обрезанного, предметного преподавания физики, химии и биологии, на которые выделяется очень мало времени, имеет фрагментированную естественную картину мира. Более того, он получает нежелание к изучению этих предметов.
Наша задача - улучшить качество естественно-математического образования. Поэтому мы должны и для гуманитариев сделать его таким, чтобы они имели качественное ядро знаний в этой сфере.
Надеюсь, что к 2018 году, или уже даже во второй половине 2017 года мы представим такой модельный курс", - добавила Гриневич.
Напомним, ранее сообщалось, что школьникам могут сократить число обязательных предметов с 22 до 9.
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Здесь им не чего не светит!
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А шотама про панами та безвіси???
Цинізм вже як аксіома, ПРизвичаюють...
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Гройсман четко сказал:
" в первую очередь нам нужны трактористы, швеи и сантехники!"
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Дмитро Корчинський
14 янв
Действия
Кажуть: люди, які читають книжки завжди керуватимуть людьми, які дивляться телевізор. Це не правда.
Правда така: люди, які отримали освіту, завжди будуть бухгалтерами й референтами у тих, хто купив диплом.
Люди, які натискають кнопки на клавіатурі комп'ютера, завжди лише повторюватимуть думки тих, хто писав пером на пергаменті.
Доречі, Київський університет названий ім'ям людини, яка не мала вищої освіти.
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Если так хотите - создавайте специализированные лицеи, школы с уклоном для особо одаренных, развивайте систему ПТУ. Вся эта система достаточно неплохо работала при совке, чего заниматься видимостью реформ?
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В средней обычной школе только для старших классов нельзя создать возможности для десятка разных 'уклонов". И преподаватели, и материальная база...
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Если вы спросите меня, что я об этом думаю... Вместо среднего образования мы получим специализированное, по типу ПТУ. О том, насколько нам подходит или не подходит система образования английского типа, я буду судить, когда каждый гражданин Украины будет возить своего ребенка в школу на личном авто (в ту школу, которая нравится ребенку, а не ту, которая ближе). Причем, не думаю, что в платных лицеях подобная ситуация будет иметь место.
Ну, что же, произойдет еще большее разделение народа на власть и быдло. Пружина сжалась еще сильнее.
http://hyser.com.ua/community/155960-155960
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Минобразования Украины может исключить из обязательной программы точные и естественные науки (ДОКУМЕНТ)
http://ru.golos.ua/suspilstvo/minobrazovaniya_ukrainyi_mojet_isklyuchit_iz_obyazatelnoy_programmyi_tochnyie_i_este#
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