 Во время вчерашней видеоконференции гуманитарной подгруппы обсуждалась только одна тема - освобождение заложников, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер парламента представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"В четверг, 26 января, состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы, где обсуждалась одна тема - освобождение заложников. Украинская сторона провела масштабную поисковую работу по анализу тех корректных списков, которые используют все стороны в рамках Минской группы. Делаем все возможное, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. Также в четверг состоялась встреча семей заложников с представителями всех ведомств и силовых структур, входящих в межведомственный центр СБУ по вопросам поиска пропавших без вести и освобождения заложников. Все структуры осознают необходимость полной координацией своих усилий с СБУ, для активизации поиска пропавших и социальной помощи семьям пропавших и заложников. Также во встрече приняли участие волонтеры, общественные деятели и представители церквей, которые помогают в вопросе поиска, освобождения заложников и поддержки их семей", - рассказала она.
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