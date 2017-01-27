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 Политика Украины
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 Во время вчерашней видеоконференции гуманитарной подгруппы обсуждалась только одна тема - освобождение заложников, - Ирина Геращенко

Также вчера состоялась встреча семей заложников с представителями всех ведомств и силовых структур, входящих в межведомственный центр СБУ по вопросам поиска пропавших без вести и освобождения заложников.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер парламента представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"В четверг, 26 января, состоялась видеоконференция гуманитарной подгруппы, где обсуждалась одна тема - освобождение заложников. Украинская сторона провела масштабную поисковую работу по анализу тех корректных списков, которые используют все стороны в рамках Минской группы. Делаем все возможное, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. Также в четверг состоялась встреча семей заложников с представителями всех ведомств и силовых структур, входящих в межведомственный центр СБУ по вопросам поиска пропавших без вести и освобождения заложников. Все структуры осознают необходимость полной координацией своих усилий с СБУ, для активизации поиска пропавших и социальной помощи семьям пропавших и заложников. Также во встрече приняли участие волонтеры, общественные деятели и представители церквей, которые помогают в вопросе поиска, освобождения заложников и поддержки их семей", - рассказала она.

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Чтобы процесс пошел, надо вместо Геращенко назначить Савченко.
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А лучше обоих назначить послами на)(уй в Лугандонию без обратного билета.
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Я не понял, а что жест доброй воли, которым так хвасталась Херащенко не сработал? Может нужно еще жестов доброй воли, отпустить вообще всех террористов из тюрем?
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Минские договорняки сошли на нет! Конечно ребят надо освобождать, но для этого не эта шобла в Минске нужна. Которая там сжирает по 100 миллионов в месяц и лыка не вяжет.
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месяц блокады без света тепла и воды - и сепары сами всех заложников отдадут ещё и извиняться за доставленные неудобства. а вы тут решаете кого куда пилять назначить,заседания ненужные проводите,дибилы мля
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо время вчерашней видеоконференции гуманитарной подгруппы обсуждалась только одна тема - освобождение заложников, - Ирина Геращенко
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