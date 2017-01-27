 Желание администрации Трампа достичь прорывов в отношениях с Кремлем наверняка столкнется с объективной реальностью поведения РФ, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом она заявила журналистам в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Обоснованное желание новой администрации (США - ред.) достичь прорывов... в отношениях с Российской Федерацией наверняка столкнется с объективной реальностью поведения Российской Федерации. Я думаю, что президент США является реалистом и будет видеть абсолютно все подводные камни, которые предлагает Российская Федерация в своем меню внешней политики и экономики", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, ранее Президент Петр Порошенко отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
В МИД РФ тем временем отметили, что не ждут пророссийского курса от новой администрации Трампа.
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ВЫ , ШАНОВНЫЙ SIR, просто их неееееедооценіваєтє-там дерьма-Гераклам нефік дєлать.....))))
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Онехдот для рюсскага БЫДЛА
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Война по-украински это когда в ответ на пакет Града из Донецка Украина поставляет в Донецк свет, воду и жратву за счет населения Украины.
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Коррупция является большей угрозой для Украины, чем российская агрессия. Порошенко вредит Украине больше, чем Путин - Грибаускайте
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Ну вот кто-нибудь из этой администрации или, хотя бы, автор этого утверждения может сказать, чем оно может быть обосновано? Это просто какой-то вывих восприятия реальности.
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