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 Политика Украины
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Все про:Россия (64931) США (11777) Трамп (565) Климпуш-Цинцадзе (99)

 Желание администрации Трампа достичь прорывов в отношениях с Кремлем наверняка столкнется с объективной реальностью поведения РФ, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что президент США Дональд Трамп является реалистом, и сможет разглядеть скрытые моменты политики Российской Федерации.

Об этом она заявила журналистам в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обоснованное желание новой администрации (США - ред.) достичь прорывов... в отношениях с Российской Федерацией наверняка столкнется с объективной реальностью поведения Российской Федерации. Я думаю, что президент США является реалистом и будет видеть абсолютно все подводные камни, которые предлагает Российская Федерация в своем меню внешней политики и экономики", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэй призвала Трампа действовать с Путиным по примеру Рейгана: "Доверяй, но проверяй"

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

В МИД РФ тем временем отметили, что не ждут пророссийского курса от новой администрации Трампа.

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на РАБссии есть политика?ну разве что по подсчёту трупов...
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Ани исчо пєТУхов і танки с дєрьма дєлают!!
ВЫ , ШАНОВНЫЙ SIR, просто их неееееедооценіваєтє-там дерьма-Гераклам нефік дєлать.....))))
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Об"єтивна рєальність поведінки РФ-це якісь нонсенс,яка може бути об"єктивна рєальність в поведінці параноїдального шизофреніка )))))
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Таки Трампа очень интересует мнение Климпуш-Цинцадзе, ему очень не хватало
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Время покажет. Делать предсказания тут - дело не благодарное.
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Там желание достичь перерывов (игнор) а не прорывов пока налицо. Трамп оглядится на новом месте - кацам Обама покажется благодетелем.
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Ну главное мы посмотрим куда нарвётся шоколадно-офшорная компашка ...
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еще одна иВанга выискалась, всё та вы знает, везде нос суёте, ... а ну прокукуй Петру, сколько ему до полёта с трона осталось?
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Без сомнения, что администрация Трампа должна "набить свои шишки" в процессе работы с путинской россией. Но Украине надо понять, что теперь минский договорняк полностью в тупике и ничего не стоит.
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На Трампакса у путлера есть куча компромата, и поведение засРашки тут не имеет значение, рыжий будет исполнять всё,что скажут московиты ,теперь слово за патриотами и ветеранами спецслужб США....поездка в Даллас ему обеспечена !
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Судя по её должности, уместней говорить о проблемах Украины
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президент Германии уволил Штайнмайера с поста министра ИнДел
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И назначил его на свое место. Теперь Штайнмайер президент.
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Тебе личное послание от президента Германии Йоахима Гаука : Штаймайер уволен,его обязанности временно мсполняет Зигмар Габриэль.ВОПРОСЫ деточка?
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Это для того, чтоб можно было балатироваться в президенты. И, кстати, новый глава МИД какой-то пророссийский.
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бизнесмен Трамп и политик Трам это небо и земля вполне возможно что и станет политиком типа актёр Рейган.. для этого нужно время,а его у него НЕТ...
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Кто там с чем столкнется? Нашим дуракам диплоплутам китайская грамота. Только куздеть умеют!
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кацапПсинское ОТРЕБЬЕ - палитики.
Онехдот для рюсскага БЫДЛА
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Пожинаємо плоди рехворматорської праці барижної влади ))))
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Ґнiвъ України 🇺🇦 ‏@NoFated 17 ч.17 часов назад
Война по-украински это когда в ответ на пакет Града из Донецка Украина поставляет в Донецк свет, воду и жратву за счет населения Украины.
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Адесса ‏@alisaod2016 16 ч.16 часов назад
Коррупция является большей угрозой для Украины, чем российская агрессия. Порошенко вредит Украине больше, чем Путин - Грибаускайте
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"Обоснованное желание новой администрации (США - ред.) достичь прорывов... в отношениях с Российской Федерацией...." Источник: http://censor.net.ua/n425224
Ну вот кто-нибудь из этой администрации или, хотя бы, автор этого утверждения может сказать, чем оно может быть обосновано? Это просто какой-то вывих восприятия реальности.
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На рос ресурсах уже трубят том что Трамп готовит указ о снятии санкций против рф, новость сегодня уже целый день обсасывают..
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туфта это всё.Трампу надо убедить 2/3 Конгрессменов проголосовать за отмену,а это сегодня невозможно...
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У Трампыча экономика 20 триллионов долларов Первая в мире,у Путлера 547 миллиардов и 15-я в мире.Бюджет маленькой Бельгии выше кремлёвскага..
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Трамп, как и любой "дядя" считает, что путин его не обманет...вот всех обманывал, а его , Трампа нет....детский сад. Пусть спросит у Обамы про "перезагрузку"....
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Тьотю , а ви хто ? Це вам Дональд сам сказав ,чи в газети прочитали ? Идить до пороха - поможить йому з безвизом !! !!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖелание администрации Трампа достичь прорывов в отношениях с Кремлем наверняка столкнется с объективной реальностью поведения РФ, - Климпуш-Цинцадзе
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