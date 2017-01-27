EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
  1955  60
Все про:коррупция (6578) Укрзализныця (985) Мининфраструктуры (431) Омелян (202) Бальчун Войцех (70)

 Потери от коррупции в "Укрзализныце" за 2016 г. - не один миллиард, как говорит Бальчун, а миллиарды и, дай Бог, чтобы гривен, - Омелян

Неудовлетворительная работа "Укрзализныци" в период с мая 2016 г. по январь 2017 г. нанесла ущерб экономике Украины в 50 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Интересно слушать и читать, когда при отсутствии ответов на неприятные вопросы, премьер-министр и глава транспортного комитета ВРУ пытаются переключить проблематику "Укрзализныци" в эмоциональный и личностный конфликт между мной и Бальчуном. У меня нет никакого личностного конфликта с Бальчуном. То, что из блестящего менеджера он решил стать низкоквалифицированным работником, которому платят большие деньги украинские налогоплательщики, - его личный выбор. Молчаливое согласие правительства уже даже не удивляет", - написал он.

Омелян отметил, что с мая 2016 г. по январь 2017 г. из-за крайне неудовлетворительной работы "Укрзализныци" ущерб экономики Украины - до 50 млрд грн.

"Реформирование провалено, процесс корпоратизации остановлен. Международное сотрудничество и транзит - сорваны. Из запланированных капитальных инвестиций в 11,2 млрд грн выполнено только около половины. В судах проиграны и уже списаны со счетов миллиардные суммы. Никаких результатов служебных расследований в Министерство не предоставлено, несмотря на наши постоянные требования", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С июля 2016 лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - Омелян

По его словам, возможная нехватка вагонов на 2017 г. может достичь 10 тысяч единиц, однако никакие действия по этому поводу не предпринимаются.

"Постоянные жалобы бизнеса на коррупцию. Полный хаос при закупках. В мае 2016 г. уже все было готово для создания топливной компании УЗ, что дало бы возможность напрямую закупать дизель, быть полноценным и независимым игроком на рынке, сформировать стратегический запас. Ничего не сделано! В свою очередь, продолжаем старую историю: нефтетрейдер выигрывает тендер по "минимальной" цене, а затем повышает ее сначала на 10%, а затем снова на 10%. И цена становится максимальной.

Когда наблюдаешь это все, обращаешь внимание, требуешь навести порядок, а в ответ видишь снисходительные улыбки и слова "ну, ты чаво?!" - Слов действительно нет!" - написал Омелян.

Также министр отметил, что потери от коррупции в "Укрзализныце" за 2016 г. - не один миллиард, как говорит Бальчун, а миллиарды: "Дай Бог, чтобы гривен. И я четко понимаю, против кого и против чего я пошел. И я понимаю, что это сверхтяжелая задача - говорить правду, когда всех удовлетворяет сладкая ложь.

"Укрзализныця будет успешной компанией Украины без коррупции, локомотивом украинской экономики. И не потому только, что так хочу я - это требует время!" - резюмировал Омелян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кадровый вопрос в "Укрзализныце" будет решаться на внеочередном заседании СНБО, - Омелян

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну пацаны требуют денег, откаты. Иначе чик-чик и нет Омельчуна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Корупція сидить в міністерстві і не дає піднімати тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці! Якби в 2015 році, після обвалу гривні та підняття цін міністерство та уряд дали б дозвіл на підняття тарифів на вантажні перевезення, то УЗ не отримала б 16 млрд грн чистих збитків! Тому відповідальним за цю корупцію є міністр Півоварський та прем'єр Яценюк. Їх треба примусити повернути ці гроші державі! Але мафія не полишає намагань тримати Укрзалізницю на межі банкрутства і не дозволяє піднімати тарифи на вантажні перевезення до рівня ЄС, щоб Укрзалізниця мала прибуток у 1,5-2млрд доларів на рік! І ця мафія це міністр -Омелян, який виступає різко проти підняття вантажних тарифів для олігархів! Вся ця возня йде навколо тарифів які дозволяють олігархам додатково заробляти мільярди доларів через нереально дешеву ціну вантажних перевезень в Україні!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во где Емельчуна коробит Прикрыли тебе лавочку, харя?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это все знают, результат где? Где решение? Или ты там для "только для попи..деть"?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Шоколадные министры рулят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Омеля не в шоколадній, а в карамелевій глазурі мабуть ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не чуйна ви людина,пожаліли б сіромаху знедоленну )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А нашо? Він і сам добре себе на дно тягне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну,бля, як Омелю ковбасить,ніяк не вгамується))))Таки богато бабла втрачає сіромаха))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не може-для нього це питання життя і смерті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
абрали у Омельяна железную дорогу,ему теперь,что на одну зарплату жить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конкретные фамилии будут кто спистил миллиарды
или как всегда ограничимся общественным порицанием?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чому, ще відпуску перенесемо на зимовий час і найсуворішу догану оголосимо ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Вы , уважаемый тхир , ничего в жизни не спистили ? Пускай мелочь ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проблема не стількі в тому що ми всі не без гріха,а в тому що не всі підсудні ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не про то , я вот небезгрешен следовательно стараюсь и других не осуждать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Питання не в гріховності,а в відсутності правосуддя,як такого ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ідеала не існує,це примара . Але певні правила мают бути )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видать у железно -химических пацанов аванс взял...а отрабатывать теперь как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отакої, був Омеля і корупціі не було,як тільки посунули Омельку відразу з"явились ненажерливі корупціонери ))))) Мабуть ,за щуччією волею і Омелькиним бажанням на УЗ все робилось ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну тут вроде вы не совсем правы - Омелян на Бальчуна давно бочку катит...и хз кто из них больше не прав, но скорее всего - это не более чем борьба за то, кто будет сидеть на потоках, которые идут мимо бюджета страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Те що це щуряча метушня це однозначно))) Але чомусь голосніше за всіх Омеля верещить,наче свиня недорізана ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Херово, что даже когда приглашают вроде бы как спеца и платят ему просто заоблачную зарплату - человеку этого все равно мало...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сміх буває і саркастичний )))) А гумор це кращі і безкоштовні ліки від стреса і депресіі,в наши нелегкі часи це дуже актуально )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Він вже й Бога "підключив", цей "державний діяч"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По тендерам все правильно говорит.Выигрывают конкретные фирмы а потом увеличивают цену после аукциона
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чому він досі мовчав???? Посунули від годівниці і заверещало порося ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
коли опонент так робить, то це зрада, а коли сам, то вимушена необхідність.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пля! Я раньше и не слышал о депутанте Омеляне, а сейчас уже неделю на цензоре каждая вторая "новость" с упоминанием Омеляна.

Че там делят неясно, но остается стойкое ощющение что наш депутат-коррупционер-аматор с легкостью переплюнет любого коррупционера-профессионала из-за рубежа, будь то поляк или француз какой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот уж прилипала! Метлой поганой от гос. кормушки эту бездарь не отогнать! Просто писец какой-то! Такого у нас еще не было. Разве Сеня, которого за яйцы от трибуны кабмина не оттянуть! Похоже, в кролячем фронте все такие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ти де бачив щоб свиня спокійно від годівниці відійшла,ні лише за допомогою копняків і з вереском )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не оправдал вложенных денег олигархов этот Омелянко. Интересно что с ним станет когда поднимут тарифы на ЖД перевозки для промышленности?...закопают где нибуть в лесопосадке под Киевом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так коррупцию ж победили? о каких миллиардах речь? шатунец что ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
матеріали про корупцію на Укрзалізниці:

Мафія переходить на службу до Порошенка

Справа на мільярд: нові неприємності для попутників Президента

"Корпорація КРТ" народного депутата добровільно сплатила "узгоджені" 4 мільйони гривень, а справа про розкрадання сотень мільйонів державних коштів була зведена до дрібного (як на справжні масштаби діяльності мафіозної групи) рівня ухилення від сплати податків. Перед мафією капітулювали всі: і слідчі теперішнього генпрокурора Луценка, і слідчі теперішного голови ДФС Насірова, і слідчі теперішнього міністра МВС Авакова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гройсман спрашивает Бальчуна.
Какой у вас опыт работы на транспорте?
Ответ
10 лет в авиа, ж д и автотранспортной отрасли.

Гройсман спрашивает Омелю.
Какой у вас опыт работы на транспорте?
Ответ
Эээ. Эээ. Я в кабинете Министров, в секретариате... Эээ.

Гройсман повторно спрашивает Омелю.
Какой у вас опыт работы на транспорте?
Ответ
Эээээ.
Тогда Гройсман спрашивает Омелю.
Как же вы можете оценивать эффективность работы Бальчуна?
А у меня есть советники, бодро отвечает Омеля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если ты министр, то почему только сейчас об этом заявляеш, куда раньше смотрел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не було часу, рахував відкати, а тут оба-на і копнякрм від годівниці, "обидно да " ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодцы ребята! Кто больше друг о дружке расскажет, того повесим попизже.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПотери от коррупции в "Укрзализныце" за 2016 г. - не один миллиард, как говорит Бальчун, а миллиарды и, дай Бог, чтобы гривен, - Омелян
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест блокада боевик взятка ГПУ Гройсман Донбасс задержание Крым крымские татары Луганщина Луценко Львов МИД Минобороны мусор НАБУ Нацполиция обстрел Порошенко прокуратура Путин репрессии Розенко Россия СБУ суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти