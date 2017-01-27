 Потери от коррупции в "Укрзализныце" за 2016 г. - не один миллиард, как говорит Бальчун, а миллиарды и, дай Бог, чтобы гривен, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Интересно слушать и читать, когда при отсутствии ответов на неприятные вопросы, премьер-министр и глава транспортного комитета ВРУ пытаются переключить проблематику "Укрзализныци" в эмоциональный и личностный конфликт между мной и Бальчуном. У меня нет никакого личностного конфликта с Бальчуном. То, что из блестящего менеджера он решил стать низкоквалифицированным работником, которому платят большие деньги украинские налогоплательщики, - его личный выбор. Молчаливое согласие правительства уже даже не удивляет", - написал он.
Омелян отметил, что с мая 2016 г. по январь 2017 г. из-за крайне неудовлетворительной работы "Укрзализныци" ущерб экономики Украины - до 50 млрд грн.
"Реформирование провалено, процесс корпоратизации остановлен. Международное сотрудничество и транзит - сорваны. Из запланированных капитальных инвестиций в 11,2 млрд грн выполнено только около половины. В судах проиграны и уже списаны со счетов миллиардные суммы. Никаких результатов служебных расследований в Министерство не предоставлено, несмотря на наши постоянные требования", - отметил он.
По его словам, возможная нехватка вагонов на 2017 г. может достичь 10 тысяч единиц, однако никакие действия по этому поводу не предпринимаются.
"Постоянные жалобы бизнеса на коррупцию. Полный хаос при закупках. В мае 2016 г. уже все было готово для создания топливной компании УЗ, что дало бы возможность напрямую закупать дизель, быть полноценным и независимым игроком на рынке, сформировать стратегический запас. Ничего не сделано! В свою очередь, продолжаем старую историю: нефтетрейдер выигрывает тендер по "минимальной" цене, а затем повышает ее сначала на 10%, а затем снова на 10%. И цена становится максимальной.
Когда наблюдаешь это все, обращаешь внимание, требуешь навести порядок, а в ответ видишь снисходительные улыбки и слова "ну, ты чаво?!" - Слов действительно нет!" - написал Омелян.
Также министр отметил, что потери от коррупции в "Укрзализныце" за 2016 г. - не один миллиард, как говорит Бальчун, а миллиарды: "Дай Бог, чтобы гривен. И я четко понимаю, против кого и против чего я пошел. И я понимаю, что это сверхтяжелая задача - говорить правду, когда всех удовлетворяет сладкая ложь.
"Укрзализныця будет успешной компанией Украины без коррупции, локомотивом украинской экономики. И не потому только, что так хочу я - это требует время!" - резюмировал Омелян.
Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.
Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.
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"Лоукосты будут в этом году точно в одном аэропорту. Ситуация усложняется с "Борисполем", - Омелян(34)
"Мы передавали в НАБУ и СБУ документы о злоупотреблениях на "Укрзализныце", - Омелян(58)
Омелян о работе "Укрзализныци": Кадровые назначения безумны. По корпоратизации ничего не произошло. Упущен кредит на 60 млн евро. Проиграны суды на 2 млрд грн(71)
"Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - Гройсман(16)
Новий керівник "Укрзалізниці" пообіцяв вивчити українську, а Львів бачить логістичним центром(0)
"Укрзализныця" планирует запустить пассажирское сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией, - Бальчун(82)
Реформа в "Укрзализныце" не происходит, экономические показатели ухудшаются, а ситуация с коррупцией не улучшается, - Омелян(56)
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или как всегда ограничимся общественным порицанием?
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Че там делят неясно, но остается стойкое ощющение что наш депутат-коррупционер-аматор с легкостью переплюнет любого коррупционера-профессионала из-за рубежа, будь то поляк или француз какой.
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трибуныкабмина не оттянуть! Похоже, в кролячем фронте все такие.
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Мафія переходить на службу до Порошенка
Справа на мільярд: нові неприємності для попутників Президента
"Корпорація КРТ" народного депутата добровільно сплатила "узгоджені" 4 мільйони гривень, а справа про розкрадання сотень мільйонів державних коштів була зведена до дрібного (як на справжні масштаби діяльності мафіозної групи) рівня ухилення від сплати податків. Перед мафією капітулювали всі: і слідчі теперішнього генпрокурора Луценка, і слідчі теперішного голови ДФС Насірова, і слідчі теперішнього міністра МВС Авакова.
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Какой у вас опыт работы на транспорте?
Ответ
10 лет в авиа, ж д и автотранспортной отрасли.
Гройсман спрашивает Омелю.
Какой у вас опыт работы на транспорте?
Ответ
Эээ. Эээ. Я в кабинете Министров, в секретариате... Эээ.
Гройсман повторно спрашивает Омелю.
Какой у вас опыт работы на транспорте?
Ответ
Эээээ.
Тогда Гройсман спрашивает Омелю.
Как же вы можете оценивать эффективность работы Бальчуна?
А у меня есть советники, бодро отвечает Омеля...
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