 Блокада ж/д путей на Донбассе незаконна, - Тука

Из-за блокады железнодорожных путей на Донбассе может Луганская область может остаться без электричества, передает "Сегодня" со ссылкой на 112 Украина. Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
По его мнению, блокада абсолютно незаконна и нецелесообразна, и этим должны заняться правоохранительные органы.
"Я считаю ее (блокаду, - ред.) абсолютно незаконной, нецелесообразной. Та ветка, которая сейчас является заблокированной, это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС. Это единственный источник электроэнергии на территории всей Луганской области, альтернативы нет", - заявил Тука.
Также Тука выразил убежденность, что силовые структуры должны вмешаться в ситуацию с блокадой.
В тоже время глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно. "Готовы ли мы сегодня отказаться от угля, готовы ли закупать где-то и по какой цене, это раз? Второй вопрос - готовы ли мы к тому, что если не будем закупать тот уголь, то шахтеры, которые сегодня на шахтах работают и зарегистрированы тут, платят налоги тут, они останутся без работы. И у меня вопрос - а куда они пойдут?" - сказал Жебривский.
По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.
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30% из воюющих на Донбассе боевиков - российские военнослужащие, остальные - "казачки" и разного рода группировки, - Тука(31)
Финансовое истощение России работает: РФ в течение четырех месяцев уменьшает финансирование террористов "ДНР" и "ЛНР", - Тука(171)
Около 75% переселенцев уже не вернутся на освобожденную территорию Донбасса, - Тука(136)
Тука: В этом году оккупированные территории Крыма и Донбасса не вернутся в состав Украины(280)
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"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях", - Тука(258)
а жд пути нужно не блокировать а взрывать к чертовой матери. а эшелоны пускать под откос. как в 43.
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"тамтоженашилюди"...
ссуки продажные за три года АТО не пошевелили пальцем, что бы перестать торговать с паРашей. Наоборот, почувствовали что можно урвать жирный кусок на контрабанде.
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Власть мародёров.
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Бо ці мабуть крадуть ще більше,як перед потопом!
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новая кацапская методичка....вернуть взад легитимного,
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1. аннексия Крыма - НЕ ЗАКОННА!
2. вторжение войск МО РФ в Украину - НЕ ЗАКОННА!
3. война на востоке Украины - НЕ ЗАКОННА!
4. терроризм - НЕ ЗАКОНЕН!
могу продолжить...
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Сука кум Бутусова?
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Стал начальником Федот,и Федот уже не тот.
вопросик....а пошто они так быстро курвятся?
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А помните, каким борцом с контрабасом был? А помните, как блуждающие танки хвалил.
Нет, что ни говорите, а шоколад - чудесная штука!
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Да-да, придать официальный статус ордило надо. Узаконить и вести с ними торговлю.
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нет! чем дальше идет война,тем больше убеждаюсь с такими "рукаводителями" мы потеряем Украину барыга на барыге....
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Коррупция является большей угрозой для Украины, чем российская агрессия. Порошенко вредит Украине больше, чем Путин - Грибаускайте
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Дипломаты РФ это даже не Гитлер это Чума вместе с Сифилисом Уничтожение всех кто несогласен быть изнасилован вот програма МИД РФ
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п о к а не поздно -
Учите Кодекс - пригодится...
Стаття 258-5. Фінансування тероризму (УК Украины)
1. Финансирования терроризма, то есть действия, совершенные с целью финансового или материального обеспечения отдельного террориста или террористической группы (организации), организации, подготовки или совершения террористического акта, вовлечение в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, содействие совершению террористического акта, создание террористической группы (организации), -
наказываются
лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.
2. Те же действия, совершенные повторно или из корыстных побуждений, или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, или если они повлекли причинение значительного имущественного ущерба, -
наказываются
лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, или если они повлекли иные тяжкие последствия, -
наказываются
лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Примечание. 1. Финансирование терроризма признается совершенным в крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает шесть тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан.
2. Финансирование терроризма признается совершенным в особо крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает восемнадцать тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан.
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Изза єтой неразберихи и добробатов судят по законам мирного времени
Кто нибудь наведет наконец порядок в єтой неразберихе . У НАС ОДНА СТРАНА ИЛИ ДВЕ ::::
Если летят снаряді , то єто ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ !!!!
И хватит заниматься юридическими подтасовками
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ГДЕ ЗАКОНІ ??? Пусть они будут такие же гибридные , но они ДОЛЖНЫ БЫТЬ !!! Не подставляйте патриотов . Они как раз понимают , что в стране война и делают дело согласно военному положению
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