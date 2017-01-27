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 Политика Украины
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Все про:блокада (1284) Луганщина (3618) Донбасс (12092) Тука (433)

 Блокада ж/д путей на Донбассе незаконна, - Тука

По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.

Из-за блокады железнодорожных путей на Донбассе может Луганская область может остаться без электричества, передает "Сегодня" со ссылкой на 112 Украина. Об этом заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его мнению, блокада абсолютно незаконна и нецелесообразна, и этим должны заняться правоохранительные органы.

"Я считаю ее (блокаду, - ред.) абсолютно незаконной, нецелесообразной. Та ветка, которая сейчас является заблокированной, это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС. Это единственный источник электроэнергии на территории всей Луганской области, альтернативы нет", - заявил Тука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По заблокированной линии уголь в Счастье не идет. Рекомендую чиновникам учить географию, - Семенченко

Также Тука выразил убежденность, что силовые структуры должны вмешаться в ситуацию с блокадой.

В тоже время глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно. "Готовы ли мы сегодня отказаться от угля, готовы ли закупать где-то и по какой цене, это раз? Второй вопрос - готовы ли мы к тому, что если не будем закупать тот уголь, то шахтеры, которые сегодня на шахтах работают и зарегистрированы тут, платят налоги тут, они останутся без работы. И у меня вопрос - а куда они пойдут?" - сказал Жебривский.

По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.







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Стена, говорите...ню-ню

а жд пути нужно не блокировать а взрывать к чертовой матери. а эшелоны пускать под откос. как в 43.
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Заметили как быстро и дешево эти существа продаются шоколадному барыге????
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больше он похож на смотрящего за котробасом чем на губернатора или министра-замминистра.
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Тука мабуть в долі,бо кричить дуже голосно!
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щас начнут:
"тамтоженашилюди"...
ссуки продажные за три года АТО не пошевелили пальцем, что бы перестать торговать с паРашей. Наоборот, почувствовали что можно урвать жирный кусок на контрабанде.
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"...шахтеры, которые сегодня на шахтах работают и зарегистрированы тут, платят налоги тут..." ??? Это действительно так?
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Тук-тук!! Кто там? Это я почтальен с печки, я вам письмо от барыги принес!
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Наоборот... Тука, как и вся власть, торгующая на крови - вне закона.
Власть мародёров.
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ути....а ты чо,коронованный?
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Грицак отказался в том что СБУ контролирует грузы,так что там возят никто не знает
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Я вже починаю думати, а може хай би батон був при владі?
Бо ці мабуть крадуть ще більше,як перед потопом!
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ага
новая кацапская методичка....вернуть взад легитимного,
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янык думал на века ,эти поняли что нет,надо успеть.А мы дожлны осознать,что все хватит их обробатывать.
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Скулежь продолжается,значит все делается правильно...
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Грицак отказался в том что СБУ контролирует грузы,так что там возят нифуя никто не знает,вот это вот законно,кто осуществляет контроль? оказывается никто....
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Дед! Лафа закончилась увольняйся и не неси чепуху.
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Блокада ж/д путей на Донбассе незаконна, - Тука

1. аннексия Крыма - НЕ ЗАКОННА!
2. вторжение войск МО РФ в Украину - НЕ ЗАКОННА!
3. война на востоке Украины - НЕ ЗАКОННА!
4. терроризм - НЕ ЗАКОНЕН!
могу продолжить...
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Барыга вне закона, нема у него 54% голосов, Охендовского купил.
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Барыги временя проходит - неошибится б с выбором Яроша надо или Самопомич
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А в 2015 реакція на контрабас була така,-" Опача, чомусь горить, може якийсь "блуждаючий танк" http://apostrophe.ua/article/society/2015-10-02/georgiy-tuka-o-vozvraschenii-separatistov-vo-vlast-i-blujdayuschih-snayperah/2353
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І знову ні слова про те як ця Сука закликала вбивати активістів!
Сука кум Бутусова?
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Тут еще интересный вопрос. А почему если ж/д работает нет пассажирских перевозок. Если товарные никто не контролирует то там можно кроме угля провезти танк и взвод солдат, поэтому пассажирские перевозки даже без проверки никакой опасности не представляют. А тут двойной гешефт. Железной дороге выгодно , потому что пассажирские перевозки менее рентабельно и плюс автоперевозчики платят какую то мзду, потому что билет на автобус стоит как на самолет
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вот что власть с человеком делает.
Стал начальником Федот,и Федот уже не тот.
вопросик....а пошто они так быстро курвятся?
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И у етого пидра рот открывается Десятки тыс убитых сотни тыс покалеченых А торговлю с убийцами Перекрывать незаконно Они петухи совсем обезумели От вседозволнености
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А ТОРГОВАТЬ С ВРАГОМ ЗАКОННО??? ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ СОВЕРШАЮТ ИЗМЕНУ НАРОД ИМЕЕТ ПРАВО ЭТУ ИЗМЕНУ ПРЕДОТВРАТИТЬ! ХОЗЯИНОМ СТРАНЫ ЕСТЬ НЕ ГОСАППАРАТ, А СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ. ТУКА, ТЫ ТАКОЙ ТУКА....
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Как чувак поменял репертуар, стоило его слегка шоколадом намазать!
А помните, каким борцом с контрабасом был? А помните, как блуждающие танки хвалил.

Нет, что ни говорите, а шоколад - чудесная штука!
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В тоже время глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривскийзаявил, что торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно.

Да-да, придать официальный статус ордило надо. Узаконить и вести с ними торговлю.
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Тука питух выслуживается перед барыгой и ко, видать шуганули гандона, вот и отрабатывает бабло которое от них получает. Оказывается запрещать торговлю с террористами в Украине не законно, феерический дебил бля. Шо ты лепиш гнида, ищезни и не отсвечивай, скоро и с тебя спросят, вот тогда и расскажешь где, кто, когда и сколько?
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вот обьясните мне кто ни будь "целесообразность" этих перевозок с террористами и оккупантами в условиях военной агрессии,которую уже признало ООН и ПАСЕ? целесообразность одна-деньги на крови наших близких,наших лучших патриотов...
нет! чем дальше идет война,тем больше убеждаюсь с такими "рукаводителями" мы потеряем Украину барыга на барыге....
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Подібні заходи (блокади) мають бути організовані державними структурами, а не якимись "семенчинками".............
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Тука на передовую в окоп.Пускай увидит законность.
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Я в полном ауте от действий украинских властей- они до сих пор торгуют с открытым врагом,платят им пенсии и действия по блокированию лугандона расценивают как незаконные.Я в полном отпаде! Тогда что законно- покупать у врага уголь ,металл и т.д.,выплачивать им пенсии,что б им на эти деньги было сподручней убивать украинцев,с сытым желудком,так сказать.Я хочу спросить у украинцев- кого вы избрали себе во власть,чего можно ожидать от таких тараканов,защищающих сепаратистов? И все эти заявления делаются под одобрение вашего Пороха,как вы любите писать об этом жиртресте.Если не смените этих тараканов во власти,то Украина проиграет все!
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согласен!если бы покупали необходимое в Европе или в других странах,пускай даже дороже ,я бы это понял,я бы был уверен что наши деньги идут не на пули и снаряды для наших воинов
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Адесса ‏@alisaod2016 16 ч.16 часов назад
Коррупция является большей угрозой для Украины, чем российская агрессия. Порошенко вредит Украине больше, чем Путин - Грибаускайте
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это акт устрашения кто платит не хочет ,что тут не понятно.Все гараздо проще.
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Эта с(т)ука в полном диссоонансе :, то оно даунбас за пол-года вернуть хочет, то барыжить с дыныры-лыныыры, мутное оно какойта.
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Audrius Liorencas ‏@ALiorencas 5 ч.5 часов назад
Дипломаты РФ это даже не Гитлер это Чума вместе с Сифилисом Уничтожение всех кто несогласен быть изнасилован вот програма МИД РФ


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Астанавитесь! вы так все консервы повскрываете!
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Т У к а !
п о к а не поздно -

Учите Кодекс - пригодится...
Стаття 258-5. Фінансування тероризму (УК Украины)
1. Финансирования терроризма, то есть действия, совершенные с целью финансового или материального обеспечения отдельного террориста или террористической группы (организации), организации, подготовки или совершения террористического акта, вовлечение в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, содействие совершению террористического акта, создание террористической группы (организации), -
наказываются
лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.
2. Те же действия, совершенные повторно или из корыстных побуждений, или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, или если они повлекли причинение значительного имущественного ущерба, -
наказываются
лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, или если они повлекли иные тяжкие последствия, -
наказываются
лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Примечание. 1. Финансирование терроризма признается совершенным в крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает шесть тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан.
2. Финансирование терроризма признается совершенным в особо крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает восемнадцать тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан.
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Тука рассуждает по законам мирного времени , а там война и должні біть законі военного времени .
Изза єтой неразберихи и добробатов судят по законам мирного времени

Кто нибудь наведет наконец порядок в єтой неразберихе . У НАС ОДНА СТРАНА ИЛИ ДВЕ ::::
Если летят снаряді , то єто ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ !!!!
И хватит заниматься юридическими подтасовками
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Насколько знаю, Украина покупает уголь в ЮАР - формально. На практике - у террористов, а разницу кладут себе в карман. Пускай покупает в ЮАР и не рассказывает сказок.
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А барыжить с оккупантами - это законно? Совсем охерели.
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я так понял Тука у нас генеральный прокурор и осуществляет надзор за соблюдением законности? Луценко чем занимиается? молчит?
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У НАС ВОЙНА В СТРАНЕ ИЛИ НЕ ВОЙНА С ВНЕШНИМ АГРЕССОРМ ???

ГДЕ ЗАКОНІ ??? Пусть они будут такие же гибридные , но они ДОЛЖНЫ БЫТЬ !!! Не подставляйте патриотов . Они как раз понимают , что в стране война и делают дело согласно военному положению
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлокада ж/д путей на Донбассе незаконна, - Тука
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