 Минздрав впервые объявил конкурс на должность главврача "Охматдета"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Главного врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" МЗ Украины впервые будут выбирать на открытом конкурсе. Накануне комиссия утвердила квалификационные требования к кандидатам на должность.
Открытый конкурс на должность главного врача "Охматдет" объявили в связи с истечением срока контракта с предыдущим руководителем - Юрием Гладушем.
"Внедрение конкурсной процедуры инициировали общественные активисты, которые, в частности, входят в попечительский совет Охматдета. Мы создали все условия для проведения максимально прозрачного конкурса на эту должность и надеемся, что такая традиция станет правилом для всех будущих назначений руководителей учреждений", - отметила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
Среди обязательных квалификационных требований к кандидатам на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" МЗ Украины:
- Высшее образование по специальности "Медицина", наличие сертификата врача-специалиста;
- Стаж работы на руководящих должностях - не менее 5 лет;
- Свободное владение украинским языком.
Желательно, чтобы кандидат владел английским языком.
Перечень документов, которые должен предоставить кандидат на должность Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" МЗ Украины, смотрите в объявлении о конкурсе.
Претендент должен представить заполненную автобиографию по образцу, которая предусматривает краткие сведения о ближайших родственниках. Кроме того, кандидат должен заполнить заявление об отсутствии конфликта интересов. В нем должны быть указаны обстоятельства, которые могут представлять потенциальный конфликт интересов: частный интерес в сфере, где лицо выполняет свои служебные или представительские полномочия. Такие же сведения нужно отметить о членах семьи (мужа/жены, детей, в том числе совершеннолетних, родителей, лиц, находящихся под опекой и попечительством, других лиц, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют характер семейных, имеют взаимные права и обязанности, в том числе лиц, которые совместно проживают, но не состоят в браке) и при наличии других лиц, с которыми кандидат на должность имеет важные общие интересы и которые могут быть восприняты как вмешательство в его деятельность (например, работодатель, сотрудники и т.д.).
Как отметила Супрун, заполнение такого заявления станет своеобразным тестом кандидата на честность.
"Ответ на вопрос в форме позволит выявить реальные противоречия между частным интересом лица и его служебными или представительскими полномочиями. Ведь наличие такого конфликта может повлиять на объективность или беспристрастность принятия решений или совершения действий во время выполнения указанных полномочий", - отметили в Минздраве.
Кандидат подает заполненную декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2016 год. На конкурс подают и предложения по развитию Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" МЗ Украины на 3 года.
Документы будут принимать в течение 30 календарных дней с момента объявления конкурса.
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