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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2379) задержание (4906) Россия (64930) Слободян (158)

 Двое из остановленных в аэропорту россиян раньше служили в разведке, - Слободян

В Госпогранслужбе не исключают, что задержанные скрываются от преследования со стороны финансовых органов.

Среди группы россиян, которых сегодня не впустили во время оформления рейса в аэропорту "Борисполь", двое человек до начала боевых действий служили в Главном управлении разведки России. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии каналу " 112 Украина ".

"В ходе собеседований оказалось, что по крайней мере двое из них проходили службу в ВС РФ в главном управлении разведки. Это был еще довоенный период. Но тем не менее, мы знаем, что бывших разведчиков не бывает", - заявил Слободян.

По словам спикера Госпогранслужбы, цель их поездки в Украину еще определяется.

"Возможно, что действительно, они, будучи причастными к деятельности одного из банков на территории РФ скрываются от преследований со стороны финансовых органов. Это как одна из версий, но, что на самом деле, будет ясно позже".

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К каким именно финансовым схемам они причастны не установлено, так как они немного путаются в показаниях.

"Часть из них находится еще в аэропорту и затем будет принято решение о дальнейшей их судьбе. Их типаж видно из видео, которое публиковали - это мужчины одного возраста, один из них, это в том числе и бывший военнослужащий с большим количеством татуировок на теле, в том числе, там есть и свастика. Он объясняет, что свастика не дала ему продвинуться по военной карьере, поэтому он уволился", - добавил Слободян.

Как сообщалось ранее, 26 января в столичных аэропортах сотрудники Госпогранслужбы совместно с СБУ разоблачили 6 граждан России, которые пытались попасть в Украину. Среди них были возможные военные РФ и награжденный медалью "За возвращение Крыма".

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Всё прально ребята не отпускать их назад а разрабатывать в СИЗО
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Будем менять на наших заложников.Повидемому диверсанты или координаторы.
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"...с большим количеством татуировок на теле, в том числе, там есть и свастика."
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Настоящая реинкарнация власовца?
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Раньше? А сейчас они не служат а просто мимо проезжали и просто совпало что Рашка сейчас воюет с Украиной? брать за яйца, садить на 20 лет как диверсантов. Возможно потом обменять на наших пленных.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое из остановленных в аэропорту россиян раньше служили в разведке, - Слободян
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