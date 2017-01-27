 МВД запретило полицейским использовать служебных собак не по назначению и рекомендовало надевать на них бронежилеты в зоне АТО

Об этом говорится в приказе МВД от 1 ноября, опубликованном на сайте Верховной Рады в пятницу, 27 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Данным приказом утверждена инструкция по организации деятельности кинологических подразделений Национальной полиции.
Применение служебных собак как спецсредств осуществляется в соответствии с законом "О Национальной полиции".
"Запрещается использовать служебных собак не по назначению, неподготовленных, которые потеряли свои служебные качества или больны", - сказано в документе.
В случаях длительного преследования правонарушителя (5-10 км) от того места, где собака прекратила уверенно отрабатывать след, используется другая розыскная собака.
"При проведении операций по задержанию вооруженного лица или несения службы в районе проведения АТО кинолог должен быть в защитном пуленепробиваемом жилете соответствующего класса защиты и шлеме. Служебную собаку в зависимости от обстоятельств для защиты ее жизни рекомендуется одевать в специальный пуленепробиваемый жилет", - говорится в инструкции.
Для задержания правонарушителя служебная собака пускается без ошейника, поводка и намордника, как правило, после предупреждения не менее двух раз.
При попытке совершения вооруженного нападения на сотрудников полиции, граждан или охраняемые объекты, при задержании особо опасных или вооруженных лиц, освобождении заложников собаку пускают без предупреждения.
Во время задержания особо опасных, вооруженных лиц следует применять несколько хорошо натренированных служебных собак, которые не боятся выстрелов и имеют хорошую хватку.
Запрещается также применять служебных собак во время пресечения незаконных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций ненасильственного характера, которые не нарушают работу транспорта, связи, предприятий, учреждений и организаций.
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Я себе представляю эту процедуру раздевания собаки перед задержанием, и два предупреждения (с интервалом в пол часа?).
А если за это время преступник успел отбежать - опять одеваем собаченку и преследуем.
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