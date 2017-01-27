 Нам удалось убедить европейцев, что Харьков - безопасный город, - глава Харьковской ОГА Светличная

Об этом в интервью сообщила Председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.
По ее словам, по Харьковской области и Украины в целом в Европе существовало немало мифов: "Многие раньше считали, что у нас происходят военные действия, Харьковом ходят вооруженные люди, по улицам ездят танки. Это сильно повлияло на имидж всей страны. Мы в течение двух лет боролись, чтобы изменить этот пугающий образ".
По ее словам, власти удалось эффективно отреагировать на вызовы безопасности, что отмечают европейские партнеры Украины.
"Сегодня на обеспечение безопасности направлены колоссальные усилия. Люди должны быть уверены, что они защищены, что мирной жизни ничего не угрожает. И Харьковщину считают безопасной, здесь проходят международные спортивные события, к нам едут европейские делегации, а за ними - инвесторы", - отметила Юлия Светличная.
Она подчеркнула, что в Украине многие недооценивают значение спорта для развития экономики региона. "С развитием спорта развивается инфраструктура, создаются рабочие места, активизируется экономика в целом. Но не нужно также забывать, что спортивные достижения - это имидж страны", - отметила она.
Вместе с тем, председатель Харьковской ОГА отметила, что угроза российской агрессии была и остается высокой, однако ее удалось предотвратить благодаря совместным усилиям власти и граждан.
"После оккупации части Донецкой и Луганской областей существовала реальная угроза импорта "русского мира" в наш регион. То, что сегодня на центральной площади Харькова развевается украинский флаг, а не триколор, - заслуга харьковчан и Президента лично", - резюмировала Юлия Светличная.
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Кто же это мог быть?
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Савченко? Саакашвилли??
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