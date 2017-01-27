EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  309  9
Все про:ОГА (1233) Харьков (4001) Светличная (11)

 Нам удалось убедить европейцев, что Харьков - безопасный город, - глава Харьковской ОГА Светличная

Руководству Харьковщины за два года удалось убедить европейских партнеров, что в области безопасно и не ведутся боевые действия.

Об этом в интервью сообщила Председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная.

По ее словам, по Харьковской области и Украины в целом в Европе существовало немало мифов: "Многие раньше считали, что у нас происходят военные действия, Харьковом ходят вооруженные люди, по улицам ездят танки. Это сильно повлияло на имидж всей страны. Мы в течение двух лет боролись, чтобы изменить этот пугающий образ".

По ее словам, власти удалось эффективно отреагировать на вызовы безопасности, что отмечают европейские партнеры Украины.

"Сегодня на обеспечение безопасности направлены колоссальные усилия. Люди должны быть уверены, что они защищены, что мирной жизни ничего не угрожает. И Харьковщину считают безопасной, здесь проходят международные спортивные события, к нам едут европейские делегации, а за ними - инвесторы", - отметила Юлия Светличная.

Она подчеркнула, что в Украине многие недооценивают значение спорта для развития экономики региона. "С развитием спорта развивается инфраструктура, создаются рабочие места, активизируется экономика в целом. Но не нужно также забывать, что спортивные достижения - это имидж страны", - отметила она.

Вместе с тем, председатель Харьковской ОГА отметила, что угроза российской агрессии была и остается высокой, однако ее удалось предотвратить благодаря совместным усилиям власти и граждан.

"После оккупации части Донецкой и Луганской областей существовала реальная угроза импорта "русского мира" в наш регион. То, что сегодня на центральной площади Харькова развевается украинский флаг, а не триколор, - заслуга харьковчан и Президента лично", - резюмировала Юлия Светличная.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да Харьков безопасный Город !!!,кроме гостиницы Националь !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Треба евакуйовувати з Харкові оборонні виробництва на Західну Україну. Харків може і безпечний город, але дуже близько розташований до кордону з терористами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Небось кто-то ездил по всему миру и голосил о боевых действиях в Харькове...
Кто же это мог быть?
-
Савченко? Саакашвилли??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну хоть кто-то вам поверил. Европейцы, они доверчивые, но только один раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Агаа...Ежели Я на Свой район вихадю, с дивана, - он бєзАпасний і бєзВізовий!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
#Харків сьогодні вночі невідомі облили червоною фарбою пам'ятний знак Івану Сірку,який було встановлено в 2014 році бійцями Східного Корпусу
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНам удалось убедить европейцев, что Харьков - безопасный город, - глава Харьковской ОГА Светличная
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест боевик взятка Гопко ГПУ Гройсман Донбасс Киев Крым крымские татары Курбединов Луганщина Луценко Львов МИД Минобороны мусор Нацполиция обстрел Порошенко прокуратура Путин репрессии Розенко Россия СБУ суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти