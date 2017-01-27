 Все действия НАБУ будут обжалованы в суде, - адвокат и.о. главы правления "ОГХК"

Об этом заявил адвокат Александр Мирошник, защищающий и.о. главы правления "ОГХК" Руслана Журило, сообщает Espreso.TV со ссылкой на пресс-службу ОГХК.
"НАБУ превратилось в некую информационную "пирамиду", "антикоррупционный МММ". Свои провалы в работе бюро пытается подменить все новыми и новыми задержаниями, чтобы вызвать интерес СМИ", - считает защитник.
По его словам, за год работы НАБУ не посадило ни одного заметного коррупционера, а все инициированные им громкие дела закончились провалами. "Более того, стало очевидно, что руководство НАБУ нанесло большой ущерб государству. Именно НАБУ сорвало скандалами приватизацию Одесского припортового завода. Это привело к остановке стратегического предприятия и потере госбюджетом сотен миллионов долларов", - напомнил Мирошник.
"Вместо того, чтобы проявлять задор в реальной работе, НАБУ снова пытается залатать дыры в своем имидже громким пиаром. Впрочем НАБУ допускает грубые проколы: на сайте НАБУ текст подозрения руководителю ОГХК появился еще до предъявления. Все действия НАБУ будут обжалованы в суде", - подчеркнул адвокат.
Снова, отмечает Мирошник, как и в случае с ОПЗ, мишенью для атаки стало стратегическое предприятие, которое успешно прошло аудит (причем авторитетной международной фирмы) и готовится к приватизации. Снова безосновательно задержаны топ-менеджеры предприятия. Снова так называемое "дело" не имеет никакой судебной перспективы.
"К сожалению, в результате скандала высока вероятность того, что без работы могут остаться 6 тыс. рабочих ОГХК, а их семьи - без содержания. Призываю НАБУ прекратить самопиар и "правоохранительную диктатуру", указывает адвокат Александр Мирошник.
Как известно, трудовой коллектив "ОГХК" вчера заявил, что "шокирован действиями и заявлениями НАБУ по менеджерам компании" и отметил "недопустимость повторения силового сценария против успешных государственных предприятий, которые являются монополистами по производству титанового сырья. Сегодня мы видим выполнение политико-экономического заказа со стороны НАБУ и САП. Цель - срыв приватизации ОАО "ОГХК" и повтор ситуации со срывом приватизации ОПЗ, когда НАБУ обрушило стоимость Одесского припортового завода со стартовых 530 млн. долл. до нуля и почти сделало его банкротом. В обоих случаях в действиях НАБУ и САП просматривается "грузинский след", говорится в заявлении.
Обвинения НАБУ в адрес менеджеров "ОГХК" назвало безосновательными и ничем не подтвержденными. "Вся деятельность "ОГХК", в том числе внешнеэкономическая, выгодна государству и проводится исключительно в его интересах. Она прозрачна и постоянно контролируется компетентными государственными органами. Более того, в 2016 году "ОГХК" успешно прошла аудит одной из международных аудиторских фирм, входящей в мировую "первую четверку", говорится в заявлении.
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Такое впечатление, что НАБУ готовится к выборам в составе партии Саакашвили, поэтому собственно и пиарится при первой же возможности.
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