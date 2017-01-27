 Министерство изучает возможность выкупа у переселенцев государством права собственности на жилье на оккупированных территориях, - Тука

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Те люди, которые были привлечены к разработке данной концепции приняли такое решение - переселенцы могут (исключительно по согласию), предоставив определенные документы, которые свидетельствуют о праве собственности на жилье на неподконтрольной или оккупированной территории, передать право собственности на это жилье", - сказал Тука.
Он уточнил, что это может выступить финансовой гарантией для привлечения средств на приобретение жилья.
Тука добавил, что механизм пока не отработан.
При этом он привел пример практики, использованной в Израиле, согласно которой государство выделяло определенную сумму лицам, не имевшим возможности пользоваться своим жильем, на приобретение жилья на вторичном рынке или инвестирование в строительство жилья в обмен на право собственности на их жилье.
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Тука отжигает не по детски.
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А людям.. ну да.. процентов за 10% - от силы. в гривнах.. по ценам 2014 года.
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..ПС .Знаю переселенців (живуть у колишньому санаторії )..які мізкі місцевим *князькам* так іпуть ..що ті вже втікають від них..!
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Краще вже репости щось, не сором себе.
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PS И как же оценку этого высоколиквидного жилья производить будут?
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и 10% стоимости в гривнах по ценам 2014 - для людей.
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