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 Политика Украины
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Все про:жилье (584) Донбасс (12090) Тука (432) переселенцы (165) Министерство по вопросам оккупированных територий (76)

 Министерство изучает возможность выкупа у переселенцев государством права собственности на жилье на оккупированных территориях, - Тука

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц изучает возможность выкупа государством у граждан права собственности на жилье, которое находится на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областях.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Те люди, которые были привлечены к разработке данной концепции приняли такое решение - переселенцы могут (исключительно по согласию), предоставив определенные документы, которые свидетельствуют о праве собственности на жилье на неподконтрольной или оккупированной территории, передать право собственности на это жилье", - сказал Тука.

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Он уточнил, что это может выступить финансовой гарантией для привлечения средств на приобретение жилья.

Тука добавил, что механизм пока не отработан.

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При этом он привел пример практики, использованной в Израиле, согласно которой государство выделяло определенную сумму лицам, не имевшим возможности пользоваться своим жильем, на приобретение жилья на вторичном рынке или инвестирование в строительство жилья в обмен на право собственности на их жилье.
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Полный п---ц!!!!!!!!!

Тука отжигает не по детски.
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почему Тука? тут клешни ахметова и Ко: - хотят за счет государства выкупить свою недвижку/предприятия. по тройной цене.
А людям.. ну да.. процентов за 10% - от силы. в гривнах.. по ценам 2014 года.
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А чому не можна просто давати субсидії переселенцям на новому місці проживання? Навіщо викуповувати в переселенців нерухомість, в чому сенс цієї оборудки? А якщо цей переселенець поїде в РФ після того як отримає гроші? Нам що немає куди витрачати гроші? Львівський бронетанковий завод стоїть без роботи, бо в держави немає грошей на модернізацію танків!
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Щось ніх...не второпав !...А наффф.? А якщо ця квартира (будинок ) вже розвалені ? ,,,
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А хіба переселенці в цьому винні? Ні-тільки держава, що мала захистити їх і їхнє житло.
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..Ну то ...(плять ) ..хай ідуть до державних мужів (бариг ) ...та вимагають !! І нех тут *пенсійний туризм * влаштовувати !!

..ПС .Знаю переселенців (живуть у колишньому санаторії )..які мізкі місцевим *князькам* так іпуть ..що ті вже втікають від них..!
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Ти колись навчисся мух та котлети розділяти? Чи взагалі якось логічно вибудовувати свої твердження?

Краще вже репости щось, не сором себе.
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Если держава не защитила автомобиль от угона или квартиру от воров,тогда пусть также выплачивает пострадавшим,они тоже не виноваты.
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В тебе авто угнали? Співчуваю. А в них взагалі малу батьківщину забрали-вони в цьому винні? Що вони могли зробити?
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Уявіть ЯКА можливість для дерибану - "мертві душі" відпочивають !
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строительство ВСУ поможет создать с Донецка типа Грозный образца 1999-2000 года
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М... хорошая мысль. А потом на правах собственника жилья осуществить его плановый снос. Градами. Чтобы потом построить новое. Собственник - хочет сносит, хочет - не сносит
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Нет - раздать бойцам АТО, а ОРДиЛОвцы пусть переезжают в Кацапию.
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Якщо це дійсно допоможе адаптуватися переселенцям і купити на контрольованій території житло для себе-я тільки "За".
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..Ха ...ну то хай бере кредит у банку під заставу нерухомості !? ..А-аа-а слабо ?
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Це ти кому зараз сказав? Мені кредит точно не потрібен.
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Это не дно, это уже на пол метра ниже))) Это просто ПЭРЭМОЖЫЩА!!))) А вы на Савченко говорили, что она не в себе...а тут такие заявления)))
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туке мало потухших банков ...самое время влить в банковскую систему нулевых активов
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О-ху-еть...

PS И как же оценку этого высоколиквидного жилья производить будут?
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300% стоимости в долларах - для ахметова..
и 10% стоимости в гривнах по ценам 2014 - для людей.
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Отличная идея! Только вместе с передачей денег лишать жителей ОРДиЛО украинского гражданства -пусть едут жить в Россию. Выкупленное жилье потом раздать бойцам АТО - нужно же в освобожденные Луганск и Донецк поселить нормальных патриотичных украинцев!
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Де ви почули про жителів ОРДиЛО? Мова йде за переселеців, що звідти виїхали.
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Так множество переселенцев поехали и в Россию, а потом вернулись из-за квартир. Какой смысл украинцам продавать квартиры правительству - они могут их сдавать, продать, подарить и т.п. Такая схема имеет смысл только для уезжающих из Украины переселенцев.
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Они будут "выезжать", потом "продавать" свое жилье государству, после чего возвращаться в ОРДиЛО и продолжать жить в том жилье
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Че там Тука курит? А проверять наличие объекта покупки - он туда поедет. Или фиктивность документов на недвижимость? А деньги гос-во само напечатает? Кажется там в министерстве по оккупир. территориям делать нех-н.
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Зачем сносить то что может пригодиться ? Потом государство будет предоставлять жилье как способ привлечения людей на территории которые надо заселять.
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зачем выкупать? у кацапья - отбирать и пинкам вам, собакам, под зад - в сторону магадана. какая разница где вам подыхать?(с) жириновский.
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значит тука все правильно говорит, надо брать
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Вы столько не проживете, да и россии к тому времени не будет. Срок рентабельности жилья в Крыму еще около 40 лет.
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Версии разные, но никто не объяснил для чего это жилье. Если для финансовой гарантии, как написано выше, то стоимость его очень низкая.
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Шото вы такое стремное придумали. А у самих переселенцев не спрашивали, нужно им это или нет? Не, я не утверждаю, что не нужно. Может, им действительно проще там продать, тут купить. Но я б сначала какой-нибудь соцопрос бы провел, людям и так не сладко.
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Когда экономика не работает.Временные хозяева власти начинают думать где украсть деньги уже из имеющегося. Аксиома вора,глава третья.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинистерство изучает возможность выкупа у переселенцев государством права собственности на жилье на оккупированных территориях, - Тука
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