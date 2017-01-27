 Гройсман во Львове: Наша задача - помочь людям не остаться в беде и не создать проблем другим территориальным общинам Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
"Я не приехал сюда заниматься политикой. Я приехал спросить, чем я могу помочь львовянам. Все то, что смогу помочь, я готов это сделать", - подчеркнул премьер-министр в начале совещания.
Глава правительства напомнил, что накануне провел встречу с Председателем Львовской областной государственной администрации Олегом Синюткой по обсуждению ситуации вокруг утилизации твердых бытовых отходов во Львове.
В соответствии с полученным поручение премьер-министра, позавчера председатель ОГА созвал заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Гройсман поблагодарил за найденные решения, но отметил их временный характер. По мнению премьер-министра, нужно найти системное решение проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами.
"Я абсолютно убежден в том, что выход из этой ситуации есть. Надо найти все возможности, чтобы проблема твердых бытовых отходов во Львове была решена", - подчеркнул премьер, отметив, что п роблема с мусором не нова и утилизация твердых бытовых отходов во Львове является сложной в течение не менее 10 лет, а отсутствие системного решения этой проблемы привело к потере человеческих жизней.
"Этим вопросом надо было заниматься 10 лет назад, а возможно и 20, - сказал Гройсман. - Это техногенная угроза возникла не в мае, а за много лет до этого. Если бы был системный подход тех, кто отвечает за это, возможно, трагедии не было бы допущено. Этот вопрос должен решить Львовский городской совет. Это ваша личная ответственность. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку, но очень важно, чтобы вы в этом процессе должны лидерство".
По его словам, нужно решить вопрос рекультивации полигона, в частности осуществить ряд задач по технологическому пересыпки, дегазации и тому подобное.
Премьер также подчеркнул, что готов продолжить оказывать поддержку в решении этой проблемы городской власти.
Кроме того, он отметил, что лично сталкивался с проблемой необходимости рекультивации полигона бытовых отходов в должности городского головы Винницы в 2006 году. Городской власти удалось провести диалог с людьми и выполнить взятые на себя обязательства: "Сегодня это один из самых образцовых полигонов, в котором есть вся экологическая безопасность, проведены все мероприятия, которые дают возможность людям нормально жить и не переживать за эту проблему".
Решение проблемы должно происходить в тесном диалоге с жителями с. Большие Грибовичи, подчеркнул глава правительства.
Гройсман также подчеркнул, что благодаря финансовой децентрализации бюджет развития Львова в 2017 году составляет 1 млрд 800 млн. Часть этих средств возможно направить на решение проблемы обращения с отходами.
Глава правительства добавил, что по имеющейся информации, потрачено около 100 млн грн на перевозку мусора по всей стране.
"Наша задача - помочь людям не остаться в беде и не создать беды другим территориальным общинам Украины", - сообщил Гройсман.
Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова.
Напомним также, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.
По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.
После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
Как сообщалось, мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.
269 14
Львову выделят участок для нового мусороперерабатывающего комплекса. Городская власть обязана создать полигон за 6 месяцев, - Гройсман. ФОТОрепортаж(75)
Гройсман посетит Львов с рабочим визитом 27 января(72)
Порошенко поручил Гройсману помочь львовянам в решении проблемы вывоза мусора из города(132)
Повышение тарифов на грузоперевозки может лишить рабочих мест около 30 тысяч украинцев, - главы ассоциаций. ДОКУМЕНТ(34)
"Отсутствие инициативных граждан - это мечта нынешней украинской власти", – эксперт(0)
Омелян о работе "Укрзализныци": Кадровые назначения безумны. По корпоратизации ничего не произошло. Упущен кредит на 60 млн евро. Проиграны суды на 2 млрд грн(71)
"Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - Гройсман(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Летом прошлого года обрушилась свалка в Грибовичах, куда чистоплотные и гоноровые львовяне отвозили свой мусор. Погибло четыре человека, поскольку Гималаи по сравнению с львовской свалкой - просто какие-то пигмеи, честное слово. Как положено, создали комиссию, приехали Шкиряк, Парасюк, стали разбираться. Даже дрон запустили, чтобы нация могла полюбоваться живописными видами залежей бытовых отходов. Мэр Андрей Садовой пообещал в кратчайшие сроки построить европейский завод по переработке европейских отходов цвета нации в продукцию национальных промыслов. Парламентская фракция «Самопомочи» в Раде, которая вышла из Галичины и осталась в Киеве, решительно призвала не делать пиара на трагедии Львова и не мазать своего любимого руководителя дерьмом. На некоторое время все затихло, хотя львовская свалка еще и загорелась. Опытные спасатели ее чем-то залили. То ли своим, то ли чужим, отчего местные жители стали жаловаться на невыносимую вонь, которая мешала им наслаждаться достижениями львовской культуры и «пыты запашну львивську каву». Мэр Садовой как руководитель европейского уровня пригнал на свалку пожарный самолет. Тот, значит, полетал кругами и опорожнился на головы все тех же многострадальных жителей.
Думая, что все уже рассосалось, Андрей Садовой начал потихоньку опять подгонять фуры с мусором на свалку. Но люди организовали пикеты, перевернули пару грузовиков и чуть было не сорвали проведение интересного и захватывающего «гей-квеста» во Львове, где находятся культовые рестораны нации, в частности кафе «Захер», в котором посетители подвергаются легким пыткам с пропагандой анального секса.
Все опять утихло, хотя эксперты, аналитики и просто озабоченные пид…сы выражали удивление: а куда же девается изысканный мусор из сердца Галичины, города-героя Лемберга?
Загадка решилась довольно быстро. Одним чудесным днем жители одного села Житомирской области проснулись от навязчивого аромата гребаной «львивськой кавы», настойчиво шибающего в нос. В близлежащем природном заповеднике они обнаружили горы твердых бытовых отходов, которые пахли львовской культурой и буквально излучали высокий национальный потенциал. Тут же бабушки вспомнили рокот загадочных фур, таинственное свечение в лесу. Чеки из львовских ресторанов, которые попадались в отходах вместе с бутылками диковинного в здешних местах пива «1715», помогли идентифицировать производителей твердых бытовых отходов. К сожалению, селяне оказались не патриотами и устроили засаду. К утру они заблокировали десяток фур с львовскими номерами «ВС». Водителям объяснили маршрут, по которому они должны двигаться. Очень короткий, состоящий всего из трех букв. Две из них выходец из Львова спикер Парубий до сих пор не может выговорить.
Так началась легендарная эпопея с ТБО (твердые бытовые отходы) нации. Фуры с львовскими номерами по ночам пробирались в различные места Житомирской области, пытаясь осчастливить местных жителей достижениями львовской культуры. Иногда по ним стреляли, чаще забрасывали твердыми, но тупыми предметами. На некоторое время положение спас мэр Киева Виталий Кличко, который согласился принимать ТБО из культурной столицы нации. Почти пятьсот километров! Теперь на Троещине и Дарнице запахло колыбелью нации. Жители киевских районов стали жаловаться на гандоны, летающие по воздуху, пресловутую «запашну каву», от которой начинался токсикоз даже у совсем не беременных женщин, и прочие бытовые издержки родины интеллектуалов и «Садопомочи».
Виталик был вынужден выступить со специальным заявлением, в ходе которого особо подчеркнул огромные резервы мусоросжигающего завода и необходимость протянуть руку помощи городу, который дал миру Ганну Гопко, хотя он (мир) умолял сделать аборт. Но протестные настроения росли, и проект по киевской переработке львовского мусора закрыли.
В результате караваны львовских мусоровозов стали колесить по стране, внезапно опорожняясь в самых неожиданных местах. Самые смелые и опытные водители добирались до Днепропетровска, Харькова и даже Сум. Интересный случай произошел в городе Глухов (Сумская область). Местный мэр-француз Мишель Терещенко, вынашивающий планы баллотироваться в парламент по спискам «Садопомочи» Садового, втихую договорился о захоронении львовских отходов на границе с Россией. Типа строится фортификационное сооружение. Если Путин наконец-то нападет, то увязнет в мусоре. Но гениальная идея Терещенко была похерена активистами, которые ночью со стрельбой гоняли львовские фуры по всей области.
Шли месяцы. Уже не осталось в Украине ни одного городка, где бы ночью не появлялись зловещие мусорные караваны из культурной столицы нации. Завод по переработке мусора Садовой так и не построил, хотя львовяне продолжали исправно производить ТБО с высокими национальными характеристиками. В январе 2017 года проблема мусора вышла на государственный уровень. ТБО во Львове стали складировать прямо на улицах, выстраивая причудливые лабиринты, в которых блуждали расово правильные носители национальной идеи.
Премьер Гройсман обвинил львовские власти в некомпетентности и бездействии. Депутаты из «Садопомочи» обвинили Гройсмана в организации пиаровской атаки на Садового. Сам мэр объявил о возникновении чрезвычайной экологической ситуации, которая угрожает безопасности не только жителей Львова, но и Польши, Венгрии и Словакии. Поляки заволновались, поскольку были зафиксированы попытки экспорта ТБО прямо в приграничные районы. Под видом укрепления двухсторонних братских отношений. В Польше стали усиливаться антиукраинские настроения, в результате чего в Жешове от...здили с особым цинизмом четырех украинских студентов.
В многомесячный мусорный конфликт, который разгорелся на территории самой патриотической части нации, был вынужден вмешаться президент Порошенко. Великий лидер Украины, который в одиночку противостоит агрессии Кремля, обвинил Садового в популизме, идиотизме и дал поручение решить проблему с мусором. Причем поручение дал Гройсману. Тот отправился во Львов с рабочей поездкой убирать мусор. Работа закипела. Но опять возникла проблема: куда это все, б…ть, вывозить? Ни Садовой, ни Гройсман, ни даже Порошенко не в состоянии придумать место, куда гордая, талантливая и просвещенная часть нации будет складировать свои твердые бытовые отходы. А ведь через считанные месяцы Украине предстоит стать региональной сверхдержавой.
Теперь о создании нового союза с Польшей и Прибалтикой. Все просто: украинские эксперты проанализировали последние решения Трампа и пришли к выводу, что в НАТО больше нет смысла интегрироваться. Надо рассчитывать только на собственные силы, поэтому МИДу следует срочно организовывать оборонный союз со «шпротоедами» и поляками. Поляки против, но это уже не имеет никакого значения. Концепция поменялась. Штаты бросили Киев, позволили Кремлю надругаться над честью и достоинством нации, поэтому главное поменять вектор. Плюс можно будет решить проблему с вывозом львовского мусора в Литву. Или, на худой конец, в Латвию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить