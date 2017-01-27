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 Политика Украины
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 "Судья ушла в совещательную, когда будет приговор - неизвестно. Мы требуем 8 лет для Назарова и лишения его воинского звания", - адвокат потерпевших в деле трагедии ИЛ-76

Адвокат и родственники погибших военнослужащих готовы подавать апелляцию в случае неудовлетворительного решения суда.

Как сообщил журналисту Цензор.НЕТ адвокат потерпевших в деле о сбитом вооруженными сепаратистами под Луганском самолет Ил-76 с 49 украинскими военными на борту Сергей Погосян, на данный момент родственники требуют максимального наказания для генерал-майора Виктора Назарова - 8 лет лишения свободы. И готовы добиваться этого приговора в апелляционном суде.

- На данный момент судья ушла в совещательную, и когда будет приговор - мы не знаем. Сказала, что уведомит нас, когда будет приговор. Сколько она будет в совещательной, я не знаю, потому что там приговор будет достаточно объемный. Наши требования прежние - 8 лет лишения свободы и 500 тысяч гривен каждому потерпевшему. Мы свою позицию высказали. Кроме этого мы в своих дебатах просили, чтобы его еще лишили воинского звания. Удовлетворит ли суд наши гражданские иски - мы не знаем. Но в любом случае у нас еще есть апелляционный суд, поэтому это еще не конец в любом случае, - рассказал Погосян.

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Готовность бороться за справедливость подтвердила и сестра одного из погибших воинов, Ильи Гайдука, Иляна Вискалина:
- Мы однозначно будем бороться до справедливого решения. Мы ждем приговора, и дальше родственники требуют снятия всех воинских званий. Возможно, что он будет разжалован, понижен в звании. Считаем ли мы 8 лет адекватным приговором... У нас иногда люди получают куда большие сроки за меньшие проступки. 8 лет за 49 жизней... - замолкает Иляна. - И чисто по человечески он давно должен был уйти со своего поста, но он даже не просит прощения. Поэтому я даже не хочу озвучивать, какое наказание было бы справедливым по моему мнению.

Напомним, в Павлограде на Днепропетровщине уже более полугода продолжается суд по делу о гибели в сбитом вооруженными сепаратистами самолете Ил--76 украинских военных. На скамье подсудимых - один человек, генерал-майор Виктор Назаров, который на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатном отношении к службе, совершенное в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям).

14 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

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это будет прецедент... вряд ли приговор будет таким строгим (если будет)...
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Да ежу понятно, что из него терпилу сделали. Но если кто-то наверху рогом упрется... Но даже в этом случае - необходимо подавать на апелляцию.
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А чому тільки 8 років, чому не довічне? На війні за таке розстрілюють!
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не будет!
судья ушла за ЦУ из АП и гонораром от назарова
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Цей суд вже сам по собі важливий прецедент. А його вирок буде ще важливішим. Хай суддя добре думає...
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Обвинительный приговор приведет к тому, что при возобновлении боевых действий ни один командир не возьмёт на себя ответственности за принятие решений. Лучше будет праздновать труса, чем пытаться пробиться к окруженным с помощью.
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Це лише гра слів-а це не моє в цьому випадку.
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Пусть этот храбрый командир, который отдает приказы, тоже садиться в самолет и летит вместе со всеми, вот тогда можно будет заявлять, кто празднует труса, а кто нет.
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Йому треба сісти в кожний літак? Чи тільки в той, що мають збити?
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В тот злополучный день до сбитого садился еще один ИЛ чуть раньше.
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І чого ти коментуєш, коли не знаєш обставин цієї трагедії? Аби було?
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Я тебя крещатик забыл разрешение спросить, что мне комментировать, а что нет. Обстоятельства той трагедии, я знаю не хуже тебя из тех же открытых источников, которые публикуются в инете, так, что усохни.
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назаров как раз и праздновал труса..
именно его бездействие привело к гибели десантников..
как и бездействие других при Илловайске, Дебальцево, Саур-Могиле и т.д.
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Та да...Зубкамі абрезанійо... А Язиком геморр не лікуємо-клієнтів підсвиню за маленѣкий %%%..))))
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судья ушла посовещатся с ген штабом и АП. теж своих не сдают--а то муженко следущий за иловайск и дебальцево-ну а там и петруха пойдёт))
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А Гелетей как-то ответил за Илловайск? Там было гораздо больше, чем 40 человек.
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наградний пістоль від ЛЮДЕЙ УКРАЇНИ
для наших суддів і дєпутатиків..з любовью...


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Всегда интересовало - а с кем совещаться судья уходит в совещательную комнату?
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В залі присутні троє суддів, ось вони і радяться потім. Щодо вагітності, то спитай у неї.
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раз довели до оголошення вироку, значить буде по максимуму калатати. порошок його злив, щоб не трогали мужеложенка, полторака і гавнюка гелетея
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Предположительно военные: в Киеве пограничники схватили группу россиян


http://obozrevatel.com/crime/47302-predpolozhitelno-voennyie-v-kieve-pogranichniki-shvatili-gruppu-rossiyan.htm
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Судья ушла в совещательную, когда будет приговор - неизвестно. Мы требуем 8 лет для Назарова и лишения его воинского звания", - адвокат потерпевших в деле трагедии ИЛ-76
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