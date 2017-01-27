 "Судья ушла в совещательную, когда будет приговор - неизвестно. Мы требуем 8 лет для Назарова и лишения его воинского звания", - адвокат потерпевших в деле трагедии ИЛ-76

Как сообщил журналисту Цензор.НЕТ адвокат потерпевших в деле о сбитом вооруженными сепаратистами под Луганском самолет Ил-76 с 49 украинскими военными на борту Сергей Погосян, на данный момент родственники требуют максимального наказания для генерал-майора Виктора Назарова - 8 лет лишения свободы. И готовы добиваться этого приговора в апелляционном суде.
- На данный момент судья ушла в совещательную, и когда будет приговор - мы не знаем. Сказала, что уведомит нас, когда будет приговор. Сколько она будет в совещательной, я не знаю, потому что там приговор будет достаточно объемный. Наши требования прежние - 8 лет лишения свободы и 500 тысяч гривен каждому потерпевшему. Мы свою позицию высказали. Кроме этого мы в своих дебатах просили, чтобы его еще лишили воинского звания. Удовлетворит ли суд наши гражданские иски - мы не знаем. Но в любом случае у нас еще есть апелляционный суд, поэтому это еще не конец в любом случае, - рассказал Погосян.
Готовность бороться за справедливость подтвердила и сестра одного из погибших воинов, Ильи Гайдука, Иляна Вискалина:
- Мы однозначно будем бороться до справедливого решения. Мы ждем приговора, и дальше родственники требуют снятия всех воинских званий. Возможно, что он будет разжалован, понижен в звании. Считаем ли мы 8 лет адекватным приговором... У нас иногда люди получают куда большие сроки за меньшие проступки. 8 лет за 49 жизней... - замолкает Иляна. - И чисто по человечески он давно должен был уйти со своего поста, но он даже не просит прощения. Поэтому я даже не хочу озвучивать, какое наказание было бы справедливым по моему мнению.
Напомним, в Павлограде на Днепропетровщине уже более полугода продолжается суд по делу о гибели в сбитом вооруженными сепаратистами самолете Ил--76 украинских военных. На скамье подсудимых - один человек, генерал-майор Виктор Назаров, который на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатном отношении к службе, совершенное в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям).
14 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
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Памяти десантников 25 бригады, погибших в сбитом Ил-76 в Луганском аэропорту. ВИДЕО(167)
Приговор по делу сбитого Ил-76 будет объявлен в течение месяца, - адвокат. ВИДЕО(43)
В деле генерала Назарова прокуроры хотят допросить бывшего и.о. министра обороны(103)
Генералу Назарову огласили обвинительный акт в деле о сбитом Ил-76 в аэропорту Луганска(163)
Лист Президенту Порошенко, який він ніколи не прочитає(0)
Завтра состоится допрос генерал-майора Назарова, обвиняемого в гибели ИЛ-76 в аэропорту Луганска(46)
Приговор генералу Назарову по делу сбитого Ил-76 может быть вынесен в октябре, - адвокат родственников погибших(26)
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судья ушла за ЦУ из АП и гонораром от назарова
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именно его бездействие привело к гибели десантников..
как и бездействие других при Илловайске, Дебальцево, Саур-Могиле и т.д.
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для наших суддів і дєпутатиків..з любовью...
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http://obozrevatel.com/crime/47302-predpolozhitelno-voennyie-v-kieve-pogranichniki-shvatili-gruppu-rossiyan.htm
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