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 Политика Украины
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Все про:завод (283) кредит (2014) оборона (825)

 Благодаря программе госкредитования, военные заводы загружены на 100%, - депутат Кривенко

Благодаря программе государственного кредитования, разработанной Комитетом ВР по вопросам национальной безопасности и обороны и поддержанной Правительством, украинские оборонные заводы загружены на 100% и выполняют все запланированные работы по ремонту и переоснащению военной техники.

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Вадим Кривенко, который вместе с коллегами по фракции, членами Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, в частности Татьяной Чорновол и Дмитрием Тымчуком, проверял 26 января выполнение этой программы на ГП "Житомирский бронетанковый завод", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

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Он отметил, что основной целью этой поездки было проверить, насколько заработала программа финансирования оборонных заводов за счет кредитов государственных банков под государственные гарантии.

Так, по его словам, уже в январе текущего года ГП "Житомирский бронетанковый завод" получило первый транш в размере 125 млн грн из общей суммы кредита на 700 млн грн, рассчитанной на три года.
"Это программа, которая была инициирована и разработана Комитетом ВР по вопросам национальной безопасности и обороны (возглавляет заместитель руководителя фракции" Народный фронт "Сергей Пашинский. - Ред.), А затем утверждена Правительством. Все последние месяцы прошлого года работали именно на то, чтобы эта программа была воплощена в жизнь. Наконец она заработала", - заявил Вадим Кривенко.

"Завод сейчас полностью выполняет государственный заказ по ремонту и модернизации бронетехники. Это первый пример нормальной работы этой программы, когда финансирование оборонной отрасли, в частности заводов, не зависит от решений Верховной Рады, не зависит даже от выполнения Государственного бюджета, поскольку это кредит банка. Главное, что есть деньги, есть перспектива и возможность обеспечивать наше войско нормальной техникой, что сейчас и начал делать "Житомирский бронетанковый завод", - отметил народный депутат.
В целом, по его информации, в этой программе примут участие еще 11 оборонных заводов по всей Украине, например, во Львове, Харькове, Шепетовке и других городах.

Вместе с тем Вадим Кривенко отметил, что контроль за выполнением государственной программы могут осуществлять как народные депутаты, так и представители общественности, поскольку все происходит прозрачно и открыто, а заводы должны регулярно отчитываться об использовании государственных средств.
К слову, члены профильного комитета от фракции "Народный фронт" планируют посетить с целью мониторинга все оборонные заводы, задействованные в программе.

Как отметил директор ГП "Житомирский бронетанковый завод" Алексей Бабич, благодаря этой программе удалось не только сохранить трудовой коллектив завода, насчитывающий 850 человек, планово повысить заработные платы работникам (с 1 января 2017 года с 5850 грн до 8500 грн в среднем. - Ред.), но и заложить рентабельность производства до 25%. По его словам, в дальнейшем эта прибыль будет использована в том числе и на разработку новых образцов военной техники.

"В прошлом году мы выполнили государственный оборонный заказ только на одну треть, а в этом году благодаря этой программе у нас уже есть загрузка завода в полном объеме. То есть, если не было бы этих государственных гарантий, то и в текущем году завод работал бы только на одну треть", - отметил директор завода.
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Это только ты можешь чесать свой триппер.
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Це говномеседжі говноспікерів. В той час як львівськи БТРЗ відправив працівників у відпустку за свіх рахунок, якісь говнодепутати сруть нам в мізки про те що все зашибісь і всі працюють!
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Укрборонпром заявив що немає замовлення від міноборони на танки і тому завод у Львові зупинили! Немає замовлень на танки під час війни! Це при тому що за три роки війни не роблено жодного танку Т-64 БМ Булат, які планували робити замість БМ Оплот, які пішли в Тайланд!!!!! Досі танки їздять без сучасного динамічного та активного захисту!!!! Досі немає тепловізорів та приладів нічного бачення на танках!!!!!! Досі немає обладнання для стрільби та керування керованими протитанковими снарядами-ракетами!!!!! І у всьому цьому бардаку Міноборони віддало гроші на інші цілі, а танки владі не потрібні, бо влада не збирається відвойовувати українську землю та захищати народ України!
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во всем виноваты те, кто не проголосовал за спецконфискацию https://youtu.be/rZaXgMCi7VI

Зато деньги на увеличение финансирования чиновников нашлись, они еще даже не придумали куда их потратить. А оборона на последнем месте.
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Спецконфіскація взагалі нічого не дає, це просто якась маячня. Потім євросуди відсудять в України більше, бо спецконфіскація входить в конфлікт зі всіма правами людини та з Конституцією України!
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вопрос даже не в этом, а в том что они заложили деньги, которых нет и под закон, которого нет на финансирование обороны. Зато себя, дорогих, не обделили.
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БРЕХНЯ!

Государственный концерн «Укроборонпром» вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода из-за отсутствия госсредств.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе госконцерна, украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новую технику из-за недофинансирования предприятия.

«Сегодня возможности "Укроборонпрома" в несколько раз превышают возможности госбюджета. Мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии всё, что она заказывала. Но давайте говорить честно: государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство и технологии. Для сравнения - оборонный бюджет России - почти 50 миллиардов долларов, он больше всего консолидированного бюджета Украины», - отметили в концерне.
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Зрадофилы!!! Пэтина кормушка Ленинская кузница загружена на все 120%!! Это пэрэмога!!
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наверное авианосец втихаря от кацапов мастырят
"Владимир Гройсман"
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Только вчера львовский завод по производству БТР-ов послал работников в бесплатный отпуск...
кому верить?
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написано же- украинские оборонные заводы загружены на 100% Источник: http://censor.net.ua/f895089
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читать умеешь? они про всю отрасль говорят, просто были на житомирском. Только вчера Береза (не Борислав) оправдывался, почему Укроборонпром профинансировали только на 50% от заложенного в бюджете.
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Инспектируют Житомирский. Значит и на Львовский надо, и спросить директора о средствах, если таковы поступили, если нет - выяснить причину задержки.
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верь власти и депутатам от БПП и НФ. Они ни в жизнь не обманут.
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Главное минометов по 500.000 побольше сделать успеть!
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Так загрузили на бумаге ,что работников Львовского бронетанкового в вынужденные отпуска отправляют....
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"Благодаря программе госкредитования, военные заводы загружены на 100%"

ОРУЖИЕ В КРЕДИТЕ!!!
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Думаю тут должны быть люди из Днепра или Запорожья. Пусть поделятся инфой, как там сейчас Южмаш и Моторсич работают? Вот в Киеве да, и Ленинская кузня и Маяк в порядке. Это правда.
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Государственный концерн «Укроборонпром» вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода из-за отсутствия госсредств.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе госконцерна, украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новую технику из-за недофинансирования предприятия.

«Сегодня возможности "Укроборонпрома" в несколько раз превышают возможности госбюджета. Мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии всё, что она заказывала. Но давайте говорить честно: государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство и технологии. Для сравнения - оборонный бюджет России - почти 50 миллиардов долларов, он больше всего консолидированного бюджета Украины», - отметили в концерне.
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Про львовский читал пару дней назад.
А Оплот - это Харьков. А Дозор, вроде, Луцк.
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Украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новейшую технику из-за недофинансирования, всю технику продают за границу.
В результате «Укроборонпром» вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода, заявили в госконцерне, а технику продавать за границу.

«По состоянию на сегодня возможности «Укрборонпрома» в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш государственный оборонный заказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ВВС Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения, оборонный бюджет России почти 50 млрд долл, он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины», - отмечает пресс-служба концерна.
В заявлении также сказано:
«Мы продаем технику за границу, но это дополнительные деньги в наш бюджет, за которые мы выпускаем новые танки» - заявляют в Укроборонпроме.
При такой схеме, ни один танк на передовую никогда не доедет.
Стоит также отметить, что международные доноры, международные фонды, организации, государства, граждане всех стран мира собирали деньги украинской армии. Было собрано миллиарды долларов…Но где эти деньги никто не знает, ибо большая часть разворована.
Об этом заявлял и командир Азова. По его словам, каждая 3 гривна разворовывается.
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А как же вчерашняя информация об отсутствии финансирования и заказов "Львовского бронетанкового завода" , шизофрения какая то в стране !
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А зараз Оборон Пром поміщається в Пеціній "Ленінській кузні"
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Що є правда, то не гріх...😊
Стара бабця із екрану слухає промову.
Сипле людям сіль на рану, Гонтарева знову:
- У казні одні нулі, - цокотить, як квочка.
Мружить бабця очі злі:
- Бісова ж ти дочка!
Де ж ті транші, що дали? Куди їх запхали?
Ой, як добре б ми жили, коли б ви не крали!
До ста літ я дожила, від роботи - грижа,
казну б краще берегла, ніж ти, курво рижа!
За мене не скажуть люди, що вкрала копійку.
- То ж міністром кращим буду, за оту злодійку!
Вік у праці звікувала, і ціну їй знаю,
але вілли не придбала, та шуби немаю!..
Бабця залилась сльозою:
- Час те панство гнати! І народною казнаю
самим керувати!..
Варто взяти до уваги мудре те повчання:
- Шляк би трафив всіх міністрів, та їх керування!
Соломія Українець
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Канєшно під завязку (100%) , міномет Молот ( труба з "каналізаційним люком") 500 штук грн , собівартість максимум 26 штук ,подйом бєшений.
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Ленкузня на три года вперед уже все освоила,все нормуль
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Коли буде налагоджене виробництво боєприпасів? Без них вся ця техніка перетвориться на купу металу.
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Спонсоры кредитной линии - российские банки.
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В США повідомляють деталі про можливий указ Трампа про санкції проти РФ http://www.pravda.com.ua/news/2017/01/27/7133652/
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Ну. При том штате и тех мощностях, что в наличии. То есть, при очень неполном. Но уже что-то.
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не верьте все это брехня которую распространяет банда Порошенко.
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што за кипеж в теме?)
кацапским языком же сказано:
Кредиты выделены и освоены (распилены)!
а чтоб заводы работали
так про это никто не обещал)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря программе госкредитования, военные заводы загружены на 100%, - депутат Кривенко
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