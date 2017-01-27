 Благодаря программе госкредитования, военные заводы загружены на 100%, - депутат Кривенко

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Вадим Кривенко, который вместе с коллегами по фракции, членами Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, в частности Татьяной Чорновол и Дмитрием Тымчуком, проверял 26 января выполнение этой программы на ГП "Житомирский бронетанковый завод", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.
Он отметил, что основной целью этой поездки было проверить, насколько заработала программа финансирования оборонных заводов за счет кредитов государственных банков под государственные гарантии.
Так, по его словам, уже в январе текущего года ГП "Житомирский бронетанковый завод" получило первый транш в размере 125 млн грн из общей суммы кредита на 700 млн грн, рассчитанной на три года.
"Это программа, которая была инициирована и разработана Комитетом ВР по вопросам национальной безопасности и обороны (возглавляет заместитель руководителя фракции" Народный фронт "Сергей Пашинский. - Ред.), А затем утверждена Правительством. Все последние месяцы прошлого года работали именно на то, чтобы эта программа была воплощена в жизнь. Наконец она заработала", - заявил Вадим Кривенко.
"Завод сейчас полностью выполняет государственный заказ по ремонту и модернизации бронетехники. Это первый пример нормальной работы этой программы, когда финансирование оборонной отрасли, в частности заводов, не зависит от решений Верховной Рады, не зависит даже от выполнения Государственного бюджета, поскольку это кредит банка. Главное, что есть деньги, есть перспектива и возможность обеспечивать наше войско нормальной техникой, что сейчас и начал делать "Житомирский бронетанковый завод", - отметил народный депутат.
В целом, по его информации, в этой программе примут участие еще 11 оборонных заводов по всей Украине, например, во Львове, Харькове, Шепетовке и других городах.
Вместе с тем Вадим Кривенко отметил, что контроль за выполнением государственной программы могут осуществлять как народные депутаты, так и представители общественности, поскольку все происходит прозрачно и открыто, а заводы должны регулярно отчитываться об использовании государственных средств.
К слову, члены профильного комитета от фракции "Народный фронт" планируют посетить с целью мониторинга все оборонные заводы, задействованные в программе.
Как отметил директор ГП "Житомирский бронетанковый завод" Алексей Бабич, благодаря этой программе удалось не только сохранить трудовой коллектив завода, насчитывающий 850 человек, планово повысить заработные платы работникам (с 1 января 2017 года с 5850 грн до 8500 грн в среднем. - Ред.), но и заложить рентабельность производства до 25%. По его словам, в дальнейшем эта прибыль будет использована в том числе и на разработку новых образцов военной техники.
"В прошлом году мы выполнили государственный оборонный заказ только на одну треть, а в этом году благодаря этой программе у нас уже есть загрузка завода в полном объеме. То есть, если не было бы этих государственных гарантий, то и в текущем году завод работал бы только на одну треть", - отметил директор завода.
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Зато деньги на увеличение финансирования чиновников нашлись, они еще даже не придумали куда их потратить. А оборона на последнем месте.
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Государственный концерн «Укроборонпром» вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода из-за отсутствия госсредств.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе госконцерна, украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новую технику из-за недофинансирования предприятия.
«Сегодня возможности "Укроборонпрома" в несколько раз превышают возможности госбюджета. Мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии всё, что она заказывала. Но давайте говорить честно: государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство и технологии. Для сравнения - оборонный бюджет России - почти 50 миллиардов долларов, он больше всего консолидированного бюджета Украины», - отметили в концерне.
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Пэтина кормушкаЛенинская кузница загружена на все 120%!! Это пэрэмога!!
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"Владимир Гройсман"
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кому верить?
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ОРУЖИЕ В КРЕДИТЕ!!!
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Кроме того, как сообщили в пресс-службе госконцерна, украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новую технику из-за недофинансирования предприятия.
«Сегодня возможности "Укроборонпрома" в несколько раз превышают возможности госбюджета. Мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии всё, что она заказывала. Но давайте говорить честно: государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство и технологии. Для сравнения - оборонный бюджет России - почти 50 миллиардов долларов, он больше всего консолидированного бюджета Украины», - отметили в концерне.
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А Оплот - это Харьков. А Дозор, вроде, Луцк.
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В результате «Укроборонпром» вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода, заявили в госконцерне, а технику продавать за границу.
«По состоянию на сегодня возможности «Укрборонпрома» в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш государственный оборонный заказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ВВС Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения, оборонный бюджет России почти 50 млрд долл, он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины», - отмечает пресс-служба концерна.
В заявлении также сказано:
«Мы продаем технику за границу, но это дополнительные деньги в наш бюджет, за которые мы выпускаем новые танки» - заявляют в Укроборонпроме.
При такой схеме, ни один танк на передовую никогда не доедет.
Стоит также отметить, что международные доноры, международные фонды, организации, государства, граждане всех стран мира собирали деньги украинской армии. Было собрано миллиарды долларов…Но где эти деньги никто не знает, ибо большая часть разворована.
Об этом заявлял и командир Азова. По его словам, каждая 3 гривна разворовывается.
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Стара бабця із екрану слухає промову.
Сипле людям сіль на рану, Гонтарева знову:
- У казні одні нулі, - цокотить, як квочка.
Мружить бабця очі злі:
- Бісова ж ти дочка!
Де ж ті транші, що дали? Куди їх запхали?
Ой, як добре б ми жили, коли б ви не крали!
До ста літ я дожила, від роботи - грижа,
казну б краще берегла, ніж ти, курво рижа!
За мене не скажуть люди, що вкрала копійку.
- То ж міністром кращим буду, за оту злодійку!
Вік у праці звікувала, і ціну їй знаю,
але вілли не придбала, та шуби немаю!..
Бабця залилась сльозою:
- Час те панство гнати! І народною казнаю
самим керувати!..
Варто взяти до уваги мудре те повчання:
- Шляк би трафив всіх міністрів, та їх керування!
Соломія Українець
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кацапским языком же сказано:
Кредиты выделены и освоены (распилены)!
а чтоб заводы работали
так про это никто не обещал)
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