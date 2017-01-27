 Розенко: "Истории о "спящих предпринимателях" мы должны забыть, как страшный сон. Такого хаоса нет нигде в мире"

Об этом он заявил в интервью изданию "Экономические известия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
"В Украине небольшие налоги, но их должны платить все. И истории о "спящих предпринимателях" мы должны забыть как ужасный сон. Такого хаоса нет нигде в мире. Ни одна страна, где 50% граждан не платят налоги, не стала процветающей", - сказал он.
По словам Розенко, сегодня в Украине одна из самых маленьких нагрузок, в частности в Европе, на фонд оплаты труда. "Год назад мы уменьшили вдвое ЕСВ, и фонд оплаты труда в государстве должен расти, потому что нагрузка уменьшилась", - отметил вице-премьер-министр.
Розенко подчеркнул, что именно легализация экономики и заработных плат является ключом для решения проблем дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. "Ведь ни повышение пенсионного возраста и страхового стажа, ни манипуляции с формулами начисления пенсий или их ограничение не предоставят такой объем ресурса, как реальная легализация экономики", - подчеркнул он.
"Конечно, это непростые процессы, но мы к этому придем. Поэтому сейчас происходят болезненные реформы, однако мы должны осознать, что в Украине есть налоговая система - достаточно либеральная. Но еще раз подчеркиваю: все должны платить налоги. Иначе мы никогда не будем иметь процветающей страны и больших пенсий", - подытожил вице-премьер-министр.
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... Такого хаоса нет нигде в мире. Ни одна страна, где 50% граждан не платят налоги, не стала процветающей", - сказал он.
дык, такого хаоса и ДОХОДОВ/ВОРОВСТВА чиновников - нет нигде в мире.. кроме рашки.
Начинать нужно с налогов на УКРАДЕННОЕ розенком, порошенком и Ко.. по ставке 110%.
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Подобная система сложилась во всем мире...НДС...ЕСВ..акцизы.....но только у нас находятся особо одаренные..которые все это складывают...и громко кричат что с людей сдирают 70% налогов....
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Не работаешь...закройся...
Появится желание работать...откройся заново....в чем проблема то..??
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ты видемо далек от этого.
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В прямом эфире украинского ТВ произошел очередной несрежиссированный момент, который явно опечалил студийных боссов и пропагандистов «Минстеця». Житель Харькова дозвонился на украинский телеканал NewsOne и в прямом эфире попросил телеведущего Дмитрия Гордона объяснить, почему Россия лучше заботится о жителях Крыма, чем Украина о своих гражданах.
«Вы часто говорите "агрессор". Меня удивляет, почему "агрессор" в Крыму заботится о наших украинцах намного больше. У них пенсия выше моей в четыре раза, медицина бесплатная, газ дешевле… Кто агрессор тогда, получается? Мы сами для себя сделали агрессора здесь внутри», - сказал дозвонившийся мужчина.
https://www.youtube.com/watch?v=Yooo8tpUdOA
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нік у тебе херовий кацапсіна
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вот только властьимущие ложили на это дело,
но хотят с простых людей три шкуры снять
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( да, и в Украине легче открыть, чем закрыть. Вход - бесплатный, выход - рупь)
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Это когда человек с высшим образованием, а то и научной степенью, находится за порогом бедности, потому что на разрешенную государством зарплату ему в пору побираться на улице, чтобы прокормить семью. Либо пытаться сделать это на стороне.
А в Украине таких "работающих нищих" - полстраны. Не сравниваем, да?
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Про хаос - согласен. Показываете как надо управлять страной.
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А скажите как вступить в общество "жыты по новому", дайте инструкции на открытие "слепых трастов" в Панаме или других нычках?, вы же спецы в этой теме.
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Предложения по теме принимаютца с 1 миллиарда долларов США , ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ПЛАТИ НАЛОГИ .
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Может по налоговому номеру взять и начать работать.
Именно по этому если вы прийдете к кому-то кто за месяц не продавал услуги/товары и скажете - плати налоги будете ехай нах*й. Кроме Украины, тут совковые терпилы и бамажка предприниматель (неконституционная) . Тут мона.
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