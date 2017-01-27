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 Политика Украины
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Все про:бизнес (987) предприниматели (1042) Розенко (399)

 Розенко: "Истории о "спящих предпринимателях" мы должны забыть, как страшный сон. Такого хаоса нет нигде в мире"

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает недопустимой ситуацию, когда 50% граждан, которые работают, не платят налогов или платят их в неполном объеме.

Об этом он заявил в интервью изданию "Экономические известия", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

"В Украине небольшие налоги, но их должны платить все. И истории о "спящих предпринимателях" мы должны забыть как ужасный сон. Такого хаоса нет нигде в мире. Ни одна страна, где 50% граждан не платят налоги, не стала процветающей", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розенко: Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет

По словам Розенко, сегодня в Украине одна из самых маленьких нагрузок, в частности в Европе, на фонд оплаты труда. "Год назад мы уменьшили вдвое ЕСВ, и фонд оплаты труда в государстве должен расти, потому что нагрузка уменьшилась", - отметил вице-премьер-министр.

Розенко подчеркнул, что именно легализация экономики и заработных плат является ключом для решения проблем дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. "Ведь ни повышение пенсионного возраста и страхового стажа, ни манипуляции с формулами начисления пенсий или их ограничение не предоставят такой объем ресурса, как реальная легализация экономики", - подчеркнул он.

Смотрите также: "Вы придете через 15 лет в Пенсионный фонд и вам начислят такую же "спящую пенсию", - вице-премьер Розенко о закрытии "спящих ФОПов". ВИДЕО

"Конечно, это непростые процессы, но мы к этому придем. Поэтому сейчас происходят болезненные реформы, однако мы должны осознать, что в Украине есть налоговая система - достаточно либеральная. Но еще раз подчеркиваю: все должны платить налоги. Иначе мы никогда не будем иметь процветающей страны и больших пенсий", - подытожил вице-премьер-министр.

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"плалящий налоги в стрене агрессоре" - это лучше?*
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Чому в нас можуть бути сплячі банки та сплячі страхові компанії, сплячі заводи, сплячі шахти, сплячі порти, сплячі міністри а сплячих приватних підприємців бути не може?
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Сліпий траст - не "спляча" фінансова установа ?
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закрывают уже фабрику в липецке, расслабся
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Так не Пьётр же закрывает, а пгаклятые кацапы не дают работать панамскому патриоту!!
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До апреля многое чего может случится , могут и не закрыть . А могут перевезти оборудование куда-то в иное место , более спокойное .
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зато две открывает в калуге))) и владике))) в липецке аренда была, дорого, а в калуге собственную строит- наваров больше будет.
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Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает недопустимой ситуацию, когда 50% граждан, которые работают, не платят налогов или платят их в неполном объеме.
... Такого хаоса нет нигде в мире. Ни одна страна, где 50% граждан не платят налоги, не стала процветающей", - сказал он.

дык, такого хаоса и ДОХОДОВ/ВОРОВСТВА чиновников - нет нигде в мире.. кроме рашки.
Начинать нужно с налогов на УКРАДЕННОЕ розенком, порошенком и Ко.. по ставке 110%.
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от 70% это небольшие налоги ? а какие тогда большие 99%?!!
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ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЛИМОН ВЫБРОСИТЬ, ЕГО ВЫЖМУТ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ...

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А этот бред о 70% налогов ты сам придумал..или подсказал кто..???
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а ты что считать не умеешь?. Просто многии люди знают токо про один налог НДФЛ и то вскользь. Вот и приходится им таким рассказывать про НДС ЕСВ кучу кучу других налогов и акцизов. Но опять же такие люди упрямо доказывают что это их не касается хотя идя в магазин или на заправку они все равно платят эти налоги но как говорится упрямо утверждают что они их не касаются
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Смешались в кучу...кони..люди....
Подобная система сложилась во всем мире...НДС...ЕСВ..акцизы.....но только у нас находятся особо одаренные..которые все это складывают...и громко кричат что с людей сдирают 70% налогов....
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так надо же сразу срубить 704 грн., а остальное им похер
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185 тыс.закрытыф фоп -это это потенциальные протестующие против этих упырей,не могу назвать их властью,ни один критерий не подходит.
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Звичайна боротьба із середнім класом - населення повинно бути безправними раба ми на підприємствах олігархів !
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А для чего они нужны.....??
Не работаешь...закройся...
Появится желание работать...откройся заново....в чем проблема то..??
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иди закрой и открой!
ты видемо далек от этого.
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Открыть дело одного-двух дней...закрыть дольше....но вполне реально..ю..
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Я сам семь "спящих ФОПов" закрыл в этом году, кстати.
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Торговать с сепарами и платить налоги куйлу, это конечно не хаос - это предательство.
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Врешь собака ! Такого хаоса,где работает лишь экономика преступного клана,нет нигде в мире !
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А розенко почему не вспомнил, что при зарплате 50 тыщ он (вернее даже не он, а за него) платит всего 8800 грн ЕСВ, хотя должен платить 11000? Вот и Коболев тоже рад, что при зарплате 2 миллиона в месяц он тоже платит всего 8800 грн. ЕСВ, хотя обязан платить 440000 грн. Вот так, благодаря справедливости можно легко и без напряга в 2 раза поднять пенсии тем, кто получает минимальные пенсии. Может пора уже спросить у этих "деятелей" за все их деяния?
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Я думаю он даже не знает ставку ЕСВ. Зато свободно оперирует понятиями "дербан", "схемы", "откат", "спасибо", "интересы" и т.д.
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Уважаемый, Вы не правы. ЕСВ 8800 он не платит вообще, ЕСВ за него оплачивает РАБОТОДАТЕЛЬ. Т.е., фактически, мы с Вами вынужденно заботимся не только о их сегодняшнем благосостоянии в виде заработных плат, но и обеспечиваем им небедную старость без забот в будущем.
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да, соцвзнос - тоже из госденег, из бюджета
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"Агрессор" в Крыму заботится о украинцах так-У них пенсия выше моей в четыре раза, медицина бесплатная, газ дешевле…?
В прямом эфире украинского ТВ произошел очередной несрежиссированный момент, который явно опечалил студийных боссов и пропагандистов «Минстеця». Житель Харькова дозвонился на украинский телеканал NewsOne и в прямом эфире попросил телеведущего Дмитрия Гордона объяснить, почему Россия лучше заботится о жителях Крыма, чем Украина о своих гражданах.

«Вы часто говорите "агрессор". Меня удивляет, почему "агрессор" в Крыму заботится о наших украинцах намного больше. У них пенсия выше моей в четыре раза, медицина бесплатная, газ дешевле… Кто агрессор тогда, получается? Мы сами для себя сделали агрессора здесь внутри», - сказал дозвонившийся мужчина.

https://www.youtube.com/watch?v=Yooo8tpUdOA

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скачи выше, кенгуренок
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Из за Крыма большая часть ватников в холодной Московии голодает и мёрзнет от холода.
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Ты это скажи рогулям из Западной Украины, которые стоят на границе с Крымом и едут туда работать строителями к агрессору! =)))))) в Крыму средняя ЗП на 2017 год 42 000 руб = 20 000 грн
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"В Украине небольшие налоги, но их должны платить все.Источник: http://censor.net.ua/n425207

вот только властьимущие ложили на это дело,
но хотят с простых людей три шкуры снять
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Правительства приходят и уходят, а "спящие предприниматели", удельные князьки-мафиози на низах давно укоренились и остаются.
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А давайте все налогы платыть! Дэржава зажэвэ))) Вот только дэржава это совокупность ненужных в информационную эру людей: госаппарат, секретутки и секретуты, рабочие и пипец рабочие группы и ведомства. Они то и заживут, все остальные будут на правах рабов. Знаменательные слова к стати гниды Розенка внука министра УССР, потомственного трутня.
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А НДС -20% интересно где еще есть , и какой стране , ну типа с кем мы и на кого равняемся .
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есть около того, только вот на товары перфой необходимости еда/средства гигиены он в разы меньше. В Турции например 1% и 5%. Германии 7%. Хотя я считаю что этот налог в Украине является деструктивным и его надо упразднить.
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то что он есть я знаю , спрашиваю о 20% процентном ,
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понял на нашем уровне словатчина, дания и чили .
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Украина вообще круче Дании налоговое давление на бизнес в Украине одно из самых высоких в Европе 51,9% больше только в Бельгии, Италии, Испании и Франции.
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таких, как г-н Розенко тоже в мире днём с огнём не сыщешь, особенно что до подачи неправдивой информации
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Это правда, спящих предпринимателей нет нигде. В Германии, если нет деятельности, а тем более, если убыточная, то тоже заставляют закрываться. Принято считать, что такие спящие со статусом предпринимателя просто работают за наличку в чёрную и налогов не платят.
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есть куча СЕЗОННЫХ работ , которые имеются только в тёплое время года .Аграрный сектор ,индустрия отдыха , разные базы отдыха и прочая летняя ерунда . Так что им теперь ВЕСЬ ГОД налоги платить , когда реи фактически работают пол года ?!
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За сколько времени в Германии можно открыть или закрыть предприятие?
( да, и в Украине легче открыть, чем закрыть. Вход - бесплатный, выход - рупь)
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Серьезно? А в Германии есть понятие "работающий нищий"?
Это когда человек с высшим образованием, а то и научной степенью, находится за порогом бедности, потому что на разрешенную государством зарплату ему в пору побираться на улице, чтобы прокормить семью. Либо пытаться сделать это на стороне.
А в Украине таких "работающих нищих" - полстраны. Не сравниваем, да?
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Да сам ты кошмарный сон наяву...
Про хаос - согласен. Показываете как надо управлять страной.
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Вы пид....ты воровать перестаньте , и всё будет пучком !
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ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ... А НЕ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ !

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розенко пузо наел из бюджета, причем, смею допустить, бесперебойно. а как быть флп, получающим доход от случая к случаю, периодически, что не помешало записать их в "спящие"?
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Виходить більшість отриманих з податків грошей йде на виплату пенсій. На що тоді йдуть отримані з податків гроші в країнах де немає солідарної пенсійної системи і кожен відкладає на пенсію собі сам?
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считаем грубо: ЕСВ 22, подоходный 18, военный 1,5, Итак со 122 грн получишь 80,5. В магазине 20 проц ндс. Купить можешь на 64.40. Половина наших денег - налоги.
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Олигархам сейчас хорошо,они сейчас в Австралии купаются в тёплых водах и едят всё что душа пожелает
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Недавно олигарх Ляшкотак хорошо отдохнул,что вили для него стали за падло.
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Да уж "страшный сон"...
А скажите как вступить в общество "жыты по новому", дайте инструкции на открытие "слепых трастов" в Панаме или других нычках?, вы же спецы в этой теме.
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просто продаешь на бумагах товар через площадки кипра ( в нас называют это оптимизация налого обложения) , реализуя его здесь ни куда не вывозя , получаешь доход, + 20% НДС имеешь за счет государства так называемый возврат ,если "повезет " на экспорт получишь дотации .
Предложения по теме принимаютца с 1 миллиарда долларов США , ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ПЛАТИ НАЛОГИ .
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Заглищений - знов патякае ! Знов - рехформи ! Тильки для простого люду все гирше и гирше !

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уже . както и глупо. развенчивать властьимущих гореэкономистов. которые все беды сводят к неуплате гражданами налогв. при этом не замечая "слепые оффоры". а неуплата налогов обывателями. это своего рода забастовка против неэфективного распоряжения правлящим классом. и дело не в новых. а во всех предыдущих керовниках. НУ ЯК ПОРОБЛЭНО. а якщо пороблэно. то мусымо розробыты. одни идут к бабкам. другие к астрологам. а с государством давно все известно. надо закрывать дыра в офшоры возвращать. назад выведенное. в справедливых судах пусть отстоят свое право на капитал и бесятся как хотят со своих милиардов. - но тогда будут честными и богатыми гражданами. примером успешности. а не хитрожопой изворотливости. обмануть наивных граждан особого ума не надо. это на завод построить. а потом продать продукцию.
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Влада довела людей до того, що вони фактично втратили бізнес не маючи прибутку від нього і чекали змін на краще. Так замість того щоб допомогти, ці жирні шоколадні харі тиру Розенко розповідають про хаос, виродки.
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Из уст этого жирного недоумка призывы к "затягиванию поясов" и "болезненным реформам" звучат издевательски.
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трудно пояс затягивать, когда ты уже без штанов
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Это в Америке будет неуплата налогов, а у нас это называется оптимизация налогообложения. Пусть спросит у Порошенки!
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Такого хаосу з безмежними можливостями вкарсти коли ти при владі в світі, крім пари африканських країн ніде не має. Нам про хаосмс говоре жирне чмо яке записало на свою страу матір маєток і пару лямів, ублюдок.
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в США если предприятие не приносит доход оно ВООБЩЕ, не платит налогов, налоги платятся только с прибыли, это на заметку этому чмошнику
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О-вот верное слово-ДОХОД, а в нашем кодексе и зак. базе идет слово- ОБОРОТ!А это совершенно разные понятия.ьтем более с нынешними ценами.
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Толстомордый не понимает , что 7 миллионов украинцев уехали и не платят налоги . 85% студентов готовятся удрать от Рехворм Послемайданного ворья. Ну что дала единственная проведённая до конца в Украине Петей и сеней рехворма? Это когда Петя и Сеня сперли 15% с пенсий стариков. Теперь Петя на всех праздниках и везде где клянчит бабла хвастаетсяэтой рехвормой. Пока на другие у Пети ума нет.
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А ничего что везде в мире нет бамажки "предприниматель", любой гражданин предпрениматель по умолчанию.
Может по налоговому номеру взять и начать работать.
Именно по этому если вы прийдете к кому-то кто за месяц не продавал услуги/товары и скажете - плати налоги будете ехай нах*й. Кроме Украины, тут совковые терпилы и бамажка предприниматель (неконституционная) . Тут мона.
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хахаха -розенко ты спящий министр!!!!!!!!! еще и с зеркальной болезнью-хаха ..ох и повеселило муму жирное-что не высер то сразу весело-клоун
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Были хоть и спящие, но предприниматели, теперь и тех не будет, будут одни Розенки.
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Не можешь платить своим работникам официальную зарплату, иди подметай.
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Натякаєш що треба гнати Гройсмана і Порошенко паганою мітлою ?
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Ихняя судьба в руках госдепа, беня уже поплатился.
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При чем тут зарплата? ты вообще в курсе кто такой "спящий ФОП"?
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"гарант", базарком гройсман і компанія, в тому числі розенко, залізли в карман найбідніших. Вони не можуть повірити, що багато українців виживають на 1500-2500 гривень, які заробьляють власною працею (без врахування затрат, до того ж, робота носить сезонний характер) . Розмова була тільки про єдинщиків, а на ділі ошукали і тих хто на загальній системі і самозайнятих осіб. За січень виплатю 740 і закриваюсь та виїзджаю на заробьіфтки. Або виженемо цю сволоту, або будемо як цигани. Немає українцям життя в Україні. Ми можемо тільки померти за іхні статки В АТО.
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В Украине не "большие" налоги, а ДЕБИЛЬНЫЕ налоги. Правая рука не знает, что делает левая. Отрегулируйте налоги по-человечески, чтобы их СТОИЛО платить. Чтобы у человека после их оплаты оставались ЗАКОННЫЕ средства на жизнь. Вам и делать-то ничего не надо. Скопируйте наиболее разумный налоговый кодекс одной из развитых стран с УМНЫМИ поправками под Украину - и всех дел.
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как не приносит репейник виноград и терновник смоквы, так не родят потомственные шариковы человеческий налоговый кодекс с вменяемыми ставками налогообложения.

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Сплячим підприємцям потрібно організуватись і масово офіційно стати безробітними . От тоді Розенку стане краще , замість отримати внески в держ бюджет, відддадуть сплячим пособіє по безробіттю.
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100%.Пойти организовано в центры занятости , подать на оформление супсидий..интересен мне тогда комментарий этого красномордого!
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Поскорей бы эту власть Швондеров-Шариковых в костюмах от Бриони мы забыли как страшный сон.
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А на кого расчитана эта речь?Ну хорошо, они не платили..пока спали,начинали деятельность(как правильно сезонную),начинали платить.А сейчас после закрытия, шо пан Розенко с них получит?где логика?
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И с жирных уст ни слова про налог в 5% с дивидендов. А такое где в мире ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко: "Истории о "спящих предпринимателях" мы должны забыть, как страшный сон. Такого хаоса нет нигде в мире"
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