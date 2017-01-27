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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1328) взятка (3309) Минагрополитики (278) суд (19944)

 Обвинительный акт против чиновницы Минагрополитики, пойманной на взятке в $150 тысяч, передан в суд, - НАБУ

Обвинительный акт в отношении чиновницы МинАП, разоблаченной на взятке, направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Досудебное расследование по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом Министерства аграрной политики (МинАП) в размере 150 тыс. долл. США, завершено. Обвинительный акт, согласованный прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 27 января направлен в Шевченковский районный суд Киева. Должностному лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"). В случае признания судом виновности чиновницы ей грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - сказано в сообщении.

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По версии следствия, чиновница МинАП (начальник отдела, и.о. директора Департамента по управлению государственной собственностью МинАП) требовала и получила от предпринимателя неправомерную выгоду (взятку) в размере 150 тыс. долл. США за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участие в торгах с целью последующего приобретения имущества этого предприятия.

Напомним, 2 августа 2016 года детективы НАБУ задержали начальника отдела, и.о. директора Департамента по управлению государственной собственностью МинАП. Во время обыска в ее машине были изъяты денежные средства, полученные чиновницей в качестве взятки.

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По данным СМИ, речь идет о руководителе отдела Минагрополитики Елене Полищук.


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При чём составлен это акт таким образом,что мадам выйдет из суда полностью оправданной с гордо поднятой головой !!!
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ого, какие взятки! не туда я пошла учиться, а потом работать. эээх, печаль-беда
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Ну чтобы туда пойти учиться нужно не меньшую сумму занести ректору. А потом чтобы получить такую должность тоже нужно от 150 до 250 тыс. долларов за кресло заплатить. Так что если у тебя папик не Вор то тебе трудно будет стать Вором.
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я уже вообще в тираже, так что поздно пить Боржоми
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знаем мы наши суды...завтра восстановят в должности и компенсиируют судебные издержки...Возможно и хабарь вернут...
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Та давайте уже свой вердикт, 2 месяца домашне-коттеджного заключения и десятину от украденного в бюджет судьи и расходимся...
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150.000 передано в суд?
Не долго ей быть под следсвием осталось!
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А что там с той подчиненной насирова которую обустроили в Киеве после того того как со взятками в Одессе зашкварилась?
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здесь кто-то размещал ссылку, что она снова вышла на работу
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Якщо чиновниці грозить від 8 до 15 років за 150тисяч доларів, а не довічне увязнення то видно шо слідчі і вся феміда розділила ці гроші між собою. тому що за таку суму я знаю що дають ПОЖИТЕВО. А взагалі чому фамілії не називають, пора вже говорити конкретно хото за що ітому подібно. а що її фамілія хіба ЧИНОВНИЦЯ.
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Вангую, глобую і вооодычку заряджаю- чеерез півроку, з ліканяного, буде на роботі!!
у ніх же ДЄТІ!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвинительный акт против чиновницы Минагрополитики, пойманной на взятке в $150 тысяч, передан в суд, - НАБУ
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