 Обвинительный акт против чиновницы Минагрополитики, пойманной на взятке в $150 тысяч, передан в суд, - НАБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Досудебное расследование по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом Министерства аграрной политики (МинАП) в размере 150 тыс. долл. США, завершено. Обвинительный акт, согласованный прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 27 января направлен в Шевченковский районный суд Киева. Должностному лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"). В случае признания судом виновности чиновницы ей грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", - сказано в сообщении.
По версии следствия, чиновница МинАП (начальник отдела, и.о. директора Департамента по управлению государственной собственностью МинАП) требовала и получила от предпринимателя неправомерную выгоду (взятку) в размере 150 тыс. долл. США за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участие в торгах с целью последующего приобретения имущества этого предприятия.
Напомним, 2 августа 2016 года детективы НАБУ задержали начальника отдела, и.о. директора Департамента по управлению государственной собственностью МинАП. Во время обыска в ее машине были изъяты денежные средства, полученные чиновницей в качестве взятки.
По данным СМИ, речь идет о руководителе отдела Минагрополитики Елене Полищук.
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СКОРО КОЖЕН БУДЕ НОСИТИ ЗБРОЮ....
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Не долго ей быть под следсвием осталось!
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у ніх же ДЄТІ!!!!
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