 У Администрации Трампа нет политики и нет стратегии для киберпротивостояния РФ, - Маккейн

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет в пятницу британская газета "Гардиан".
"Администрация Трампа не готова противостоять российским попыткам влиять на выборы во Франции и европейских странах в будущие месяцы", - пишет издание.
В распоряжении "Гардиан" оказалась аудиозапись выступления Дж.Маккейна на встрече членов Конгресса в Филадельфии, в которой сенатор, в частности, признается, что "у нас нет политики и нет стратегии" для киберпротивостояния РФ.
"Это тот самый аспект нашего противостояния, в котором, я полагаю, наши противники впереди нас", - добавил Дж.Маккейн.
Напомним, 6 января американская разведка опубликовала незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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Після цього може ще раз написати в твіттері, як гарно його похвалив ху№ло
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Об вчера этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье со ссылкой на свои источники в Белом доме.
Фабрис Потье сообщил, что в ближайшую субботу, 28 января, Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее информацию о возможном звонке Трампа Путину подтверждали и другие источники.
Слова Потье подтверждает также сотрудница авторитетного американского издания Politico Сьюзен Глассер.
Какие именно санкции могут быть отменены - источники не сообщают
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A xто это такие ?
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Путин всех переиграл!
Америка слаба!
Скоро начнем разгондонивать свидомых шестерок пиндосов!
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