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 У Администрации Трампа нет политики и нет стратегии для киберпротивостояния РФ, - Маккейн

Американский сенатор Джон Маккейн предостерег, что администрация президента США Дональда Трампа не имеет четкой стратегии по борьбе с предполагаемыми российскими кибератаками

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет в пятницу британская газета "Гардиан".

"Администрация Трампа не готова противостоять российским попыткам влиять на выборы во Франции и европейских странах в будущие месяцы", - пишет издание.

В распоряжении "Гардиан" оказалась аудиозапись выступления Дж.Маккейна на встрече членов Конгресса в Филадельфии, в которой сенатор, в частности, признается, что "у нас нет политики и нет стратегии" для киберпротивостояния РФ.

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"Это тот самый аспект нашего противостояния, в котором, я полагаю, наши противники впереди нас", - добавил Дж.Маккейн.

Напомним, 6 января американская разведка опубликовала незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
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Чіткої стратегії не може бути, бо ситуація постійно змінюється, тому і стратегія кібербезпеки має постійно змінюватись. Маккейн не дуже розбирається в цих питаннях. Стратегії і в Обами не було, і в Клінтона, і в Буша!
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В Трампа взагалі не має стратегії. За 7-м днів посварився з Мексикою, взбудоражив Китай, на черзі Європа.
Після цього може ще раз написати в твіттері, як гарно його похвалив ху№ло
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ОК .!!!!!...тогда ждите Канзаскую Народную Республику......
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Не волнуйся дедушка, у Обамы её тоже не было. Только истерики, как с послами. А теперь у рашки с США что-то вроде перемирия.
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Санкции против России могут быть сняты администрацией Трампа уже 28 января, в администрации президента США подготовили соответствующий указ.

Об вчера этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Фабрис Потье сообщил, что в ближайшую субботу, 28 января, Трамп проведет телефонные разговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее информацию о возможном звонке Трампа Путину подтверждали и другие источники.

Слова Потье подтверждает также сотрудница авторитетного американского издания Politico Сьюзен Глассер.

Какие именно санкции могут быть отменены - источники не сообщают
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Так может это 3,1415926здёж обыкновенный, а не "новости".
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Трамп исполняет свои предвыборные обещания. Он говорил о том, что хочет поладить с Путиным.
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окурок по ходу обещал мочить всех в сортире, но, боюсь, что русские скоро сортир будут посещать в бронежилете. На "кузе" морячки ведь в гальюн в противогазе идут нужду справлять, т.к. от вони даже патриотизм, скрепы и вставание с колен не спасают. И замете, русские вошли в большой мировой супермаркет на правах цивилизованных людей, но при этом: побили посуду, чтобы напугать окружающих; изнасиловали не понравившегося негритоса за супермаркетовским перебриком; вылакали кучу спиртного, а под конец -- насрали в супермаркетовскую люстру, чтобы все знали... Но русским в кремле, блять, забыли напомнить, что в любом супермаркете, в обязательном порядке, существует касса на выходе, и там обязательно очень вежливо вас попросят оплатить все безобразия, которые вы успели натворить. А безобразий русские натворили столько, что придётся расплачиваться независимостью, так как не будет даже денег на элементарные нужды+репарации.﻿
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Что у тебя за намеки? (насчет понравившегося негритоса)
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африканских студентов в донецке в 14 году избивали со словами -ты американский шпион.
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Так он и сейчас не президент. Но, об этом не говорил. Это при том, что был вице.
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А я б сказав, що навпаки - в Трампа наявна чітка програма в усьому, якій він і слідує......... А от хто скоав для нього цю програму, це вже - інше питання.....
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Завтра по телефону с куйлом будет кумекать о снятии санкций.
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Односторонее снятие санкций с рашки будет ярчайшим примером того, что Трамп завербован, так палиться наврядТрамп будет. Думаю, что инфу вбросили ребята связанные с демократами
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Россия впереди Америки!
Путин всех переиграл!
Америка слаба!
Скоро начнем разгондонивать свидомых шестерок пиндосов!
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Очень интересно, что будут делать республиканцы, если это случится. Если проглотят, то следующая на аннексию Беларусь, потом страны Балтии, после этого возможно Финляндия
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К сожалению Маккейн прав, потому что такой политики и стратегии киберпротивостояния, нет нигде в мире. Но будет.
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Что бы республиканцы не бузили все будет сделано чинно и благородно. Санкции будут отменены после выполнения минских соглашений. Но это только видимая часть, а что Трамп потребует от путену за отмену санкций ( ведь он ясно дает понять что Украина его не интересует) ?
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надо им отдать Маккейна на заклание. Может быть остальную Америку пощадят
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пусть Маккейн предложит свою программу кибербезопасности, если есть. А если нет, пусть сопит в две дырочки.
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Да нормальная у Трампа программа безопасности. После того как путен станет союзником Вашингтона в противостоянии с Китаем ему будет не до кибератак.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ Администрации Трампа нет политики и нет стратегии для киберпротивостояния РФ, - Маккейн
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