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 Политика Украины
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Все про:блокада (1283) Жебривский (379) торговля (746) Донбасс (12089) уголь (543) Семенченко Семен (191) Самопомич (799)

 По заблокированной линии уголь в Счастье не идет. Рекомендую чиновникам учить географию, - Семенченко

Нардеп, который находится в зоне блокады, прокомментировал ситуацию с блокированием путей.

Народный депутат Семен Семенченко прокомментировал Цензор.НЕТ ситуацию на блокированном участке железной дороги в Луганской области.

- Сегодня была самая холодная ночь, ребята оборудовали местность на второй точке блокады, на станции Светланово, там инженерные работы ведутся на случай атаки вражеских ДРГ. Приехало большое количество волонтеров, привезли горячую пищу. Идет колоссальная моральная поддержка от военнослужащих, - рассказал он.

Также Семенченко прокомментировал заявление депутата от партии "Самопомич" Натальи Веселовой относительно возможной остановки работы ТЭС в Счастье:

- Основная проблема нашей страны - это некомпетентность чиновников. К сожалению, некоторые люди, состоящие на государственной службе не знают географии Донбасса. Поезд по этой линии идет в Красный лиман. В Счастье по этой линии идет уголь либо из России, через Старобельск, или доставляется с оккупированной территории через Станицу Луганскую. Я рекомендую всем, кто высказывается по поводу блокады начать со знакомства с атласом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирование поставок угля с оккупированных территорий приведет либо к увеличению его закупок в РФ, либо к остановке работы ТЭС в Счастье, - нардеп Веселова

Также прокомментировал Семенченко и вероятную безработицу среди шахтеров в связи с блокадой:

- Я рекомендую людям, которые это заявляют, обратиться по двум адресам: к Путину, который оставил без работы шахтеров на оккупированной территории. И к родителям наших погибших воинов. Пусть они придут и скажут этот аргумент. Ну а если уж совсем невмоготу, то давайте освободим все эти территории. Только уж тогда все те, которые "трындят" о заботе о людях пусть идут вместе с нами и становятся на передке, - сказал Семенченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жебривский о блокаде оккупированных территорий Донбасса: "Готовы ли мы к тому, что шахтеры останутся без работы? А куда они пойдут?"

Реакция боевиков на блокаду также не заставила себя ждать:
- Участились обстрелы, - сообщает нардеп, - Противоположная сторона имеет полную связь с нашими чиновниками и синхронно будет поднят вой в якобы украинской прессе о бедных шахтерах и людях которых обстреливают. Россия оккупировала наши территории. Идет война. Хотите помочь людям - освободите эти территории или продайте свои "Картье" и и поместья и обустройте жителей Донбасса на подконтрольных нам территориям. Наша цель - закончить войну. Пока идет заработок на крови, невозможно закончить войну, потому что слишком много людей в ней заинтересовано. Второе - необходимо освободить наших пленных. А их можно освободить только, если наступить на кошелек и с этой и с той стороны.


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Чиновников география интересует только в плане ,где отдохнуть и куда делать ноги !!!
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И,где баблосы делать, ну и однотуровых разводить....
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Молодцы ребята, перекрыли кислород колорадам и некоторым нашим чинушам. А кто будет орать о нехватке угля, нада эту тварь сажать как пособника даунбасса.
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Так это только Ахметку с рациями поймали. Хер его знает, чем там еще торгуют.
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Всім !
Номенклатура того , що ввозиться і вивозиться , там за 3 роки абсолютно не змінилася !
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а если кто пожалуется чё у него дома холодно, сажать за пособничество.
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Будете смеяться, но это Глава Службы безопасности Украины))) :"Василий Грицак заявил, что Киев на сегодняшний день не может обойтись без угля из так называемой Луганско-Донецкой народной республики «ЛДНР». http://www.business.ua/ukraine/sbu_ne_vidit_alternativy_uglyu_iz_donbassa-360758/
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он ПРАВ: под термином "Киев" Грицак понимает Порошенко и Ко))

а не народ Украины)
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КОЛИ НЕ МОЖЕ ОБІЙТИСЯ, то хай ПИЗ,,,,Є в даунєцк .
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Как туки с петюнчиками всполошились Шо, поймали, мразей, с рациями? А чем вы там еще барыжите, раз так плакать начали? Шоколадная шваль. Устроились на крови.
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Откуда бы этот уголь ни шел, пусть пропускают, а все остальное пусть блокируют.
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вы наверно не понимаете нихрена в коррупционерах и угольной промышленности. Они заноют что шахтам надо лес на крепления проходки, запчасти тросы трубы и многого другого для работы шахты, это и правда так, но еще главнее они умеют преподнести это под "нужным соусом". Наши продажные и подчиненные как украинским так и российским олигархам ,СМИ в этом научились в "рашковане", а впрочем они и есть выходцами оттуда!
Вопрос в другом - нахрена сидим в окопах если в 10 км от них свободно перемещаются сотни вагонов с товаром в разные стороны? Это что за война такая? Как это возможно без договора с двух сторон? А никак! Договор есть, вот только войну заканчивать не хотят! Не выгодно!
Сюрр просто - тут кровавое противостояние, а рядом шныряют сотни поездов. Вот и задаемся вопросом как это возможно? Все давно решено между ними, ждут удобного момента нам это пропихнуть в конституцию. Им плевать на страну. Для этих тварей бабло решает все!
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если когото убивают, это не война. войну нужно объявлять, если не ссыкотно конечно.
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Все верно, только для таких мероприятий нужно правильно выбирать время, а не тогда, когда на улице минусовая температура.
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То чому ж влада , й досі не вибрала "время" правильно - 3 роки їм мало ?
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Этот вопрос нужно задать власти, но так, чтобы при этом не страдал народ.
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Гаде не время вылезать...
Сегодня команда кондитера еще не обделалась конкретно!
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Молодец семенченко блокируй там где ничего не ездит и не ходит
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Ходит, не ходит, но жебривские с туками и СБУ уже на ушах.
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Двадцать лет нам ипали мозг,шо без кацапского газа ну никак,наживались и воровали лярдами,кормушка кончилась,нашли новую,теперь мы без угля домбаского не можем,ахметка бодяжит с копанок продает как антрацит,та еще и с роттердамом,насралик он уже 7 тачку прикупил,деньги девать некуда гнидам
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Так они скоро скажут, что и без Роиси нам не прожить. Все к тому идет.
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Главное чтобы заднюю не включили, а то щас начнут верещать люди замерзают, свет в киеве выключают. Блокада есть блокада, держись там сэмэн.
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Правду сказал Семен . Наши бабули получают пенсию по 1300 гр , а "кормильцы" в четыре раза больше .
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"Роттердам+". Коротко об "особенностях" энергорынка Украины
27.01.2017, 13:03 • 70 • 0

Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко рассказал об "особенностях" энергорынка Украины:
Господин Вовк, вводя формулу "Роттердам+" весной 2016 года для поставок угля, гарантировал диверсификацию поставок.
Господин Порошенко поддержал это весной 2016 года и также обещал полную диверсификацию. ( Хотя, какое он имеет отношение к "независимому" регулятору?!)))
Господин Гройсман, надо отдать должное, весной осудил "Роттердам" и потом успешно укакался и "сдулся".
Господин Насалик несколько раз выступал против "Роттердама", как весной, так и неделю назад, констатировав, что "Роттердам" ни к какой диверсификации не привёл.
За что по моей информации получил "выговор" от "старших товарищей", не имеющих, якобы, к этому никакого отношения.
Читайте также: Как Ахметов и Порошенко зарабатывают на российском угле
Политик Кононенко, не имеющий к торговле углём вообще НИКАГОШЕНЬКИ отношения, год назад заявил, что это бизнес и покупать уголь нужно там, где это выгодно.
Господин Турчинов несколько раз выступал с требованием экономической блокады ДНР/ЛНР.
По анализу господина Геруса за год схема "Роттердам" стоила потребителям до 15 млрд грн. Понятно, что значительная часть осела в оффшорах либо попала на поддержание экономики ДНР/ЛНР.
И вот сегодня главный "регулятор" Энергорынка Господин Грицак (СБУ) обьяснил, что без угля из ДНР/ЛНР мы никуда.
А в это время воины ВСУ, поддерживаемые депутатами Парасюком и Семенченко заблокировали состав с углём из ДНР/ЛНР, по бумагам идущий по территории РФ.
Читайте также: Військові підтримують, а "начальство на горі" тупотить ногами - нардеп про торгову блокаду Донбасу
Против чего резко выступил Господин Тука.
Что ещё вам рассказать, друзья, про "особенности" энергорынка Украины?!
Сразу предупреждаю - на все утверждения имеются документальные подтверждения.
NB. Приблизительно такая же параша и с "рынком газа", но об этом несколько позже. За "парашу" приношу извинения, но это действительно "параша"!
Alexey KUCHERENKO
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Основная проблема нашей страны - это некомпетентность чиновников. К сожалению, некоторые люди, состоящие на государственной службе не знают географии Донбасса. Поезд по этой линии идет в Красный лиман. В Счастье по этой линии идет уголь либо из России, через Старобельск, или доставляется с оккупированной территории через Станицу Луганскую. Я рекомендую всем, кто высказывается по поводу блокады начать со знакомства с атласом

610011

Министр по вопросам временно оккупированных территория Вадим Черныш действительно ни разу не проводил встречи с главой Донецкой ВГА Павлом Жебривским, это объясняется отсутствием острой необходимости таких встреч и результатом проведения политики децентрализации."Нужно понимать, что, во-первых, в этом нет ничего личного или аномального. Были совпадения, когда министр несколько раз приезжал в Донецкую область, а в то самое время или Павла Ивановича не было в Донецкой области, или, когда Вадим Черныш был в Мариуполе, то Черныш был в Марьинке. Расстояния достаточно большие, и преодолевать километры ради визита вежливости, чтобы пожать друг другу руки - это нецелесообразно",
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Ну,а что.Все правильно Семенченко говорит. Только не хватает ему смелости и харизмы.
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Как обычно - Ебаный СТЫД ...
Заебали твари - за что людей от правляют воевать что бы Барыжить поездами с Окупантами и Убийцами ...
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так у нього дупло горить !
бо знає що і він там замазаний...
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чёт на блокаду крыма похоже. шума много толку ноль.
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Толку ноль..? Его нет только для таких эГспертов как вы, дамочка! Торговля с Крымом сведена на НОЛЬ! Везут барыги морем небольшие партии контрабаса украинских продуктов.., и то только потому что то гавно что завозят с рашки свиньи не охотно едят!
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" В Счастье по этой линии идет уголь либо из России, через Старобельск, или доставляется с оккупированной территории через Станицу Луганскую."

Що воно курить!!!
Де Старобєльск, подивіться самі! А от відгалуження лр шахт у Гірському та Золотому саме на цю гілку виходять.
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Даже если так.., три года войны.., пока не свалят кацапские орки покупайте где угодно уголь а не у этих предателей! А шахтёры пусть идут в ВСУ и освобождают свою землю, а не ноют!
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офф топ -просто злость накатила-вера галушка с оккупантами мелодии не йухно угадывает -конченая мразь
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Семен Семенченко:
Загроза енергетичної безпеки України - не блокада, а тотальна некомпетентність і корумпованість державних чиновників.
Прочитав заяви чиновників різних рангів щодо блокади торгівлі з окупантами, організовану ветеранами Війни за Незалежність. Вразила тотальна некомпетентність і безвідповідальність цих осіб в умовах військової агресії. Наведу кілька прикладів.
Виходжу по телефону в ефір телеканалу "Зік". У студії колишній губернатор Луганщини Тука. Я розповідаю про те, що перевіркою 600-800 вагонів що курсують щодня з окупованої території займається група з 8 прикордонників та собакою. Фактично перевірка зводиться до заглядання в деякі вагони і постукуванням чоботом по буксі. А потім грузи йдуть 2 години в Червоний Лиман де їх також "перевіряють" фіскали і сбу. Що відбувається за ці дві години і що знаходиться під вугіллям, деревиною, металом і іншими вантажами - нікому невідомо. Вези хоч наркотики, хоч зброю, хоч контрафакт. Колишній губернатор прифронтовій області і нинішній заступник міністра відповідає що це ... "питання не до нього" і він "не знає, як там і що перевіряє". А хто знає? Скліфосовський?
Нинішній губернатор Луганської області Гарбуз жодного разу (!) не з'явившись в районі блокади міркує у фб про її загрозу "енергетичної безпеки країни". Серйозно? А як же заяви міністра палива та енергетики Насалика та заступника керівника фракції БПП Кононенка про те, що "Україна готова відмовитися від поставок вугілля з ОРДЛО", замінивши його імпортом і вугіллям газових марок? Навіщо вводити народ в оману і плутати державну кишеню з ахметовською?
Ну і на останок голова СБУ Грицак. Після десятихвилинної перестрілки з народним депутатом Володимир Парасюк в прямому ефірі він заявив, що вагони і потяги які курсують між лінією фронту ... не його компетенція!!!! А чия тоди, якщо крім загальних питань державної безпеки, саме СБУ займається видачею дозволів на торгівлю усім цим, тобто фактично фінансуванням тероризму?
Підводячи підсумки вчорашнього дня повністю погоджуюся з висновком вищезгаданих чиновників : ветерани стали підміняти собою державні структури. Не працюючі державні структури...
Але в умовах військової агресії я бачу єдиний спосіб виправити це без сумніву незаконне положення. Ввести ефективних ветеранів на місце неефективних керівників відповідних служб. Підполковник Анатолий Виногродский впорається з посадою голови СБУ, підполковник Сергей Акимович буде ефективним на посаді міністра у справах окупованих територій, ну а посада губернатора Луганщини цілком підійде будь-якому місцевому учаснику блокади з вищою освітою...
Договорняки, брехня вже в печинках сидять...
А що думає народ? Хто підтримує подібний спосіб вирішення проблеми під назвою "незаконність дій ветеранів " ставте "+"
Прошу допомоги у поширенні цієї пропозиції.
Дякую за репост!
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Да всё правильно! Вот только бы в Киеве ещё нашли этих чиновников кто крышует это всё и за яйца взяли!???
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костя ты дурак! география не причём они просто перестанут поставлять уголь!!!
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І підприємства Ахмєтки залишаться без нашого бабла ! ..))
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Тобі позичити , чи це ти так милостиню просиш ..?
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рокфєллєр ви собствєнной персоною ? :D
багач бля...
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Правильно ! бо покупець завжди правий ! а якщо продавець махлює-то іде він на штирь !
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абсолютно согласна, наступить на кошелек - это единственное, что может остановить некоторых на пути демагогии, лжи, воровства и, возможно, войны...потому что, пока в одних семьях воют по погибшим, в других решают, какого цвета им покупать 3-й автомобиль...и все эти семьи живут в Украине...
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А глава СБУ за торговлю с террористическими организациями.
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Власть последние мрази и скоты как торговать так в первых рядах,а воюют и гибнут пусть другие.Своих деток попристраивали в раду,министерства,укроборонпром,по заграницам.На передовую,в окопы всех на общее содержание.Лечится в местном лазарете,а не Феофании.Собрать всех у кого наградное оружие имеется,готовый стрелок обучать не надо и кроком руш на передовую в окоп.Пашинского назначить командиром.У него два пистолета наградных и снайперская винтовка.Заместителем Туку поставить,пусть там речи толкает о блокаде и геноциде донбаса.
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блокада помогла выявить гнид во власти. хотя, по сути, они там все ссуки скурвившиеся...
но пердаки у некоторых трещат особенно громко.
то "ТЭС остановится" то "шахтеры без работы".
Нет работы??? пускай ПЕСДУЮТ Захарченке голову в сраку засовывать. И бурятов выгонять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо заблокированной линии уголь в Счастье не идет. Рекомендую чиновникам учить географию, - Семенченко
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