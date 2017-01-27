 По заблокированной линии уголь в Счастье не идет. Рекомендую чиновникам учить географию, - Семенченко

Народный депутат Семен Семенченко прокомментировал Цензор.НЕТ ситуацию на блокированном участке железной дороги в Луганской области.
- Сегодня была самая холодная ночь, ребята оборудовали местность на второй точке блокады, на станции Светланово, там инженерные работы ведутся на случай атаки вражеских ДРГ. Приехало большое количество волонтеров, привезли горячую пищу. Идет колоссальная моральная поддержка от военнослужащих, - рассказал он.
Также Семенченко прокомментировал заявление депутата от партии "Самопомич" Натальи Веселовой относительно возможной остановки работы ТЭС в Счастье:
- Основная проблема нашей страны - это некомпетентность чиновников. К сожалению, некоторые люди, состоящие на государственной службе не знают географии Донбасса. Поезд по этой линии идет в Красный лиман. В Счастье по этой линии идет уголь либо из России, через Старобельск, или доставляется с оккупированной территории через Станицу Луганскую. Я рекомендую всем, кто высказывается по поводу блокады начать со знакомства с атласом.
Также прокомментировал Семенченко и вероятную безработицу среди шахтеров в связи с блокадой:
- Я рекомендую людям, которые это заявляют, обратиться по двум адресам: к Путину, который оставил без работы шахтеров на оккупированной территории. И к родителям наших погибших воинов. Пусть они придут и скажут этот аргумент. Ну а если уж совсем невмоготу, то давайте освободим все эти территории. Только уж тогда все те, которые "трындят" о заботе о людях пусть идут вместе с нами и становятся на передке, - сказал Семенченко.
Реакция боевиков на блокаду также не заставила себя ждать:
- Участились обстрелы, - сообщает нардеп, - Противоположная сторона имеет полную связь с нашими чиновниками и синхронно будет поднят вой в якобы украинской прессе о бедных шахтерах и людях которых обстреливают. Россия оккупировала наши территории. Идет война. Хотите помочь людям - освободите эти территории или продайте свои "Картье" и и поместья и обустройте жителей Донбасса на подконтрольных нам территориям. Наша цель - закончить войну. Пока идет заработок на крови, невозможно закончить войну, потому что слишком много людей в ней заинтересовано. Второе - необходимо освободить наших пленных. А их можно освободить только, если наступить на кошелек и с этой и с той стороны.
3994 60
Заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине, - Семенченко(356)
Заблокирован участок железной дороги на Луганщине, - Нацполиция(63)
Донецкой области грозит экологическая катастрофа в случае попадания снаряда в фенольный завод, - Жебривский(17)
Жебривский рассказал, что нужно для мирной деоккупации Донбасса(174)
"Самопомощь" привезла в Кривой Рог боевиков с Кавказа(16)
Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы с Россией, - Жебривский(70)
Ни копейки бюджетных средств, выделенных на закупку угля, не попадает к боевикам, - Кубив(108)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Номенклатура того , що ввозиться і вивозиться , там за 3 роки абсолютно не змінилася !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а не народ Украины)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вопрос в другом - нахрена сидим в окопах если в 10 км от них свободно перемещаются сотни вагонов с товаром в разные стороны? Это что за война такая? Как это возможно без договора с двух сторон? А никак! Договор есть, вот только войну заканчивать не хотят! Не выгодно!
Сюрр просто - тут кровавое противостояние, а рядом шныряют сотни поездов. Вот и задаемся вопросом как это возможно? Все давно решено между ними, ждут удобного момента нам это пропихнуть в конституцию. Им плевать на страну. Для этих тварей бабло решает все!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сегодня команда кондитера еще не обделалась конкретно!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
27.01.2017, 13:03 • 70 • 0
Экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко рассказал об "особенностях" энергорынка Украины:
Господин Вовк, вводя формулу "Роттердам+" весной 2016 года для поставок угля, гарантировал диверсификацию поставок.
Господин Порошенко поддержал это весной 2016 года и также обещал полную диверсификацию. ( Хотя, какое он имеет отношение к "независимому" регулятору?!)))
Господин Гройсман, надо отдать должное, весной осудил "Роттердам" и потом успешно укакался и "сдулся".
Господин Насалик несколько раз выступал против "Роттердама", как весной, так и неделю назад, констатировав, что "Роттердам" ни к какой диверсификации не привёл.
За что по моей информации получил "выговор" от "старших товарищей", не имеющих, якобы, к этому никакого отношения.
Читайте также: Как Ахметов и Порошенко зарабатывают на российском угле
Политик Кононенко, не имеющий к торговле углём вообще НИКАГОШЕНЬКИ отношения, год назад заявил, что это бизнес и покупать уголь нужно там, где это выгодно.
Господин Турчинов несколько раз выступал с требованием экономической блокады ДНР/ЛНР.
По анализу господина Геруса за год схема "Роттердам" стоила потребителям до 15 млрд грн. Понятно, что значительная часть осела в оффшорах либо попала на поддержание экономики ДНР/ЛНР.
И вот сегодня главный "регулятор" Энергорынка Господин Грицак (СБУ) обьяснил, что без угля из ДНР/ЛНР мы никуда.
А в это время воины ВСУ, поддерживаемые депутатами Парасюком и Семенченко заблокировали состав с углём из ДНР/ЛНР, по бумагам идущий по территории РФ.
Читайте также: Військові підтримують, а "начальство на горі" тупотить ногами - нардеп про торгову блокаду Донбасу
Против чего резко выступил Господин Тука.
Что ещё вам рассказать, друзья, про "особенности" энергорынка Украины?!
Сразу предупреждаю - на все утверждения имеются документальные подтверждения.
NB. Приблизительно такая же параша и с "рынком газа", но об этом несколько позже. За "парашу" приношу извинения, но это действительно "параша"!
Alexey KUCHERENKO
Ответить
Ответить
610011
Министр по вопросам временно оккупированных территория Вадим Черныш действительно ни разу не проводил встречи с главой Донецкой ВГА Павлом Жебривским, это объясняется отсутствием острой необходимости таких встреч и результатом проведения политики децентрализации."Нужно понимать, что, во-первых, в этом нет ничего личного или аномального. Были совпадения, когда министр несколько раз приезжал в Донецкую область, а в то самое время или Павла Ивановича не было в Донецкой области, или, когда Вадим Черныш был в Мариуполе, то Черныш был в Марьинке. Расстояния достаточно большие, и преодолевать километры ради визита вежливости, чтобы пожать друг другу руки - это нецелесообразно",
Ответить
Ответить
Заебали твари - за что людей от правляют воевать что бы Барыжить поездами с Окупантами и Убийцами ...
Ответить
Ответить
бо знає що і він там замазаний...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Що воно курить!!!
Де Старобєльск, подивіться самі! А от відгалуження лр шахт у Гірському та Золотому саме на цю гілку виходять.
Ответить
Ответить
Ответить
Загроза енергетичної безпеки України - не блокада, а тотальна некомпетентність і корумпованість державних чиновників.
Прочитав заяви чиновників різних рангів щодо блокади торгівлі з окупантами, організовану ветеранами Війни за Незалежність. Вразила тотальна некомпетентність і безвідповідальність цих осіб в умовах військової агресії. Наведу кілька прикладів.
Виходжу по телефону в ефір телеканалу "Зік". У студії колишній губернатор Луганщини Тука. Я розповідаю про те, що перевіркою 600-800 вагонів що курсують щодня з окупованої території займається група з 8 прикордонників та собакою. Фактично перевірка зводиться до заглядання в деякі вагони і постукуванням чоботом по буксі. А потім грузи йдуть 2 години в Червоний Лиман де їх також "перевіряють" фіскали і сбу. Що відбувається за ці дві години і що знаходиться під вугіллям, деревиною, металом і іншими вантажами - нікому невідомо. Вези хоч наркотики, хоч зброю, хоч контрафакт. Колишній губернатор прифронтовій області і нинішній заступник міністра відповідає що це ... "питання не до нього" і він "не знає, як там і що перевіряє". А хто знає? Скліфосовський?
Нинішній губернатор Луганської області Гарбуз жодного разу (!) не з'явившись в районі блокади міркує у фб про її загрозу "енергетичної безпеки країни". Серйозно? А як же заяви міністра палива та енергетики Насалика та заступника керівника фракції БПП Кононенка про те, що "Україна готова відмовитися від поставок вугілля з ОРДЛО", замінивши його імпортом і вугіллям газових марок? Навіщо вводити народ в оману і плутати державну кишеню з ахметовською?
Ну і на останок голова СБУ Грицак. Після десятихвилинної перестрілки з народним депутатом Володимир Парасюк в прямому ефірі він заявив, що вагони і потяги які курсують між лінією фронту ... не його компетенція!!!! А чия тоди, якщо крім загальних питань державної безпеки, саме СБУ займається видачею дозволів на торгівлю усім цим, тобто фактично фінансуванням тероризму?
Підводячи підсумки вчорашнього дня повністю погоджуюся з висновком вищезгаданих чиновників : ветерани стали підміняти собою державні структури. Не працюючі державні структури...
Але в умовах військової агресії я бачу єдиний спосіб виправити це без сумніву незаконне положення. Ввести ефективних ветеранів на місце неефективних керівників відповідних служб. Підполковник Анатолий Виногродский впорається з посадою голови СБУ, підполковник Сергей Акимович буде ефективним на посаді міністра у справах окупованих територій, ну а посада губернатора Луганщини цілком підійде будь-якому місцевому учаснику блокади з вищою освітою...
Договорняки, брехня вже в печинках сидять...
А що думає народ? Хто підтримує подібний спосіб вирішення проблеми під назвою "незаконність дій ветеранів " ставте "+"
Прошу допомоги у поширенні цієї пропозиції.
Дякую за репост!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
багач бля...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но пердаки у некоторых трещат особенно громко.
то "ТЭС остановится" то "шахтеры без работы".
Нет работы??? пускай ПЕСДУЮТ Захарченке голову в сраку засовывать. И бурятов выгонять.
Ответить