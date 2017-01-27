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 Политика Украины
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Все про:декларация (827) доходы (476) недвижимость (678) Гопко (61)

 "8 квартир - это в свое время сэкономленные деньги, вложенные в недвижимость", - Гопко о своих доходах

Внефракционный народный депутат, председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко утверждает, что 8 квартир, которыми согласно электронной декларации о доходах за 2015 год, владеет она и ее супруг Александр Жук, - это результат сэкономленных в свое время средств, вложенных в недвижимость.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

"Моя независимость в парламенте базируется на том, что у меня есть сбережения, что у меня есть муж, и у меня есть квартиры, о которых вы упоминаете. Потому что эти квартиры - это в свое время сэкономленные деньги. Потому что мы с мужем не ездили отдыхать. Посмотрите метраж этих квартир. Давайте смотреть правде в глаза: мы с мужем живем в квартире 57 квадратных метров. Это двухкомнатная квартира, в которой, когда приезжает бабушка, или моя мама, или мама мужа (ухаживать за малышкой), то в двухкомнатной квартире живут бабушка, София, мы вдвоем. Вот у меня сейчас была сестра с двумя дочками. И нас было трое взрослых и трое детей в двухкомнатной квартире", - отметила Гопко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Судья Высшего Хозсуда Мальвина Данилова "забыла" указать в декларации элитный дом гражданского мужа, тысячи долларов наличкой и компании сына, - PROSUD. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Остальные квартиры - по 30-40 квадратных метров, по словам нардепа, они с мужем сдают в аренду.

"И это наш источник доходов для того, чтобы: а) помогать таким организациям, как "Вернись живым" и другим; б) для того, чтобы приходить в парламент, чтобы отстаивать интересы государства", - добавила Гопко.

Она подчеркнула, что вышеупомянутая недвижимость была приобретена до Революции достоинства на деньги, которые они с мужем откладывали со своих зарплат.

Напомним, согласно электронной декларации о доходах за 2015 год, внефракционный народный депутат, председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко и ее супруг Александр Жук являются владельцами 8 квартир (5 - в Киеве и 3 - во Львове).

Также читайте: "Автомобиль Toyota RAV-4 купил в кредит, а квартиру подарила теща", - нардеп от "Батькивщины" Евтушок рассказал о доходах

Доход Гопко в 2015 году составил 187,7 тысяч грн (зарплата в Верховной Раде и проценты), ее супруга - 1,3 млн грн (зарплата, проценты, доход от сдачи в аренду имущества). На банковских счетах народного депутата и ее супруга $150 тыс., около EUR 8 тыс. и 202 тыс. грн., наличными - $17 тыс.

Жук арендует индивидуальный сейф в ПАО "Креди агрколь банк", однако не предоставил информацию о сумме, которую там хранит.

Полный текст интервью с Анной Гопко читайте ЗДЕСЬ.




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Прала пакети вручну і висушивала...маю підозру - що з ПРезервативами теж-на швейній машинці ..ЕКОНОМІЯ!!!
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😊 Мне в этой истории другое интересно. Аренда оформлена официально? И платятся с неё налоги или нет. Но НАПК у нас как ОБСЕ - слепоглухонемое)))
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А текст не читало, если интересно?: супруга - 1,3 млн грн (зарплата, проценты, доход от сдачи в аренду имущества) Источник: http://censor.net.ua/n425203
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экономила, в трусах штопанных ходила, муж гандоны клеил, делал многоразовыми
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млять и где мне секономить на 8 квартир, я могу только секонсендить , как и практически весь народ, довели млять,
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Потому что мы с мужем не ездили отдыхать (c)

Источник: http://censor.net.ua/n425203
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так и я не езжу отдыхать- денег нет, короче нагопничала тварюка
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Я думаю, тут и 800 лет не хватит. Квартирки в Киеве ооочень дорогие.
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Простолюдин за жизнь не в состоянии купить одной квартиры, а небожители на сэкономленные деньги могут 8.
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шоколадная воровская сучка, как и все шоколадные воры - опора режима главного вора - шоколадного пуйла
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Сейчас это воровка такого расскажет,только успевай снимать с ушей лапшу ! Гапко ,бабки ты украла у больных,умирающих детей с Охматдета ,и будешь за это гореть в аду !!
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Я теж економлю, і не їжджу відпочивати. Якось на квартири не вистарчає))

Сумно, як швидко ви там всі втрачаєте зв*язок з реальністю.
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А без 8 квартир " приходить а Парламент и отстаивать интересы государства" ну никак? На трамвай доехать не хватит или на туфли, чтоб дойти?.. Какая же вы мразь.
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😊 Когда-то на Русановке хорошая двухкомнатная квартира была куплена за 10 тысяч долларов. Три года назад продали за 85. Умные действительно в 93 - 00-ых вкладывались в недвижимость.
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А може вона як замша у Фейсбукича, ну дууууууже талановита )))))
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грося ваще с 5 лет миллионы на рынке зарабатывал ...
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100%% І 10 тис. баксів= 200 років наполеглевої праці)))))
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Открою страшную тайну Многие начали свой бизнес тогда с того, что поехали в Чехию и продали свои машины. Да-да именно те самые тазики - девятки привезли всякую бижутерию, кофточки-брючки и стали раскручиваться.
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Ну то такое.....кто подсуетился. быстренько сориентировался, не сидел сиднем, а высунув язык стал челночить, всякие кафешки, ларёчки и крохотные цеха на дому по пошиву всякой дребедени открывал одежда, сумки,тапочки.......для того эта сумма не казалась запредельной. Кто сидел на попе прямо, те и сейчас плачут и жалуются.
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мы покупали квартиру в Киеве в 2005-м - 68 тыс. енотов /102 м2. У меня было небольшое производство. Но и это было мне тогда оч. недёшево.
А чтобы барышне безболезненно 8-м купить ? Ну не знаю, даже - это пол хмельницкой Тучи + цех иметь надо.
Так шо или пусть трусы оденет или крестик снимет, грантоедка лживая.
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гопко клялась- наэкономила на квартиры, даже трусы штопанные показывала
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Не їли,не пили,в дранті ходили,все на квартерки гроші копили ))))
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Вполне возможно, кто то пропивает, прогуливает, а эти люди распорядились по умному.
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Це казка для марсіан,але ніяк не для адекватних українців)) Туфта галимая ))))
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Власть сама по себе , народ сам по себе...так и живём...
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Экономить можно ЗАРАБОТАННОЕ.
Поэтому опять-же вопрос - откуда деньги?

- Вы откуда деньги берете?
- Из тумбочки.
- А в тумбочке откуда?
- Муж кладет.
- А муж откуда берет?
- Я ему даю.
- А Вы откуда берете?
- (возмущенно) Ну я же уже сказала - из тумбочки!
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Йа читалЪ и плакалЪ - кака няшка ! Фсю жизнь ела какашки с львовской свалки. Глянь, и на 8 квартирок в Киеве бутылочек насдавала.

Пы. Сы.: мастерклассы даёшь ?
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бееедненькие. только восемь. надо, чтоб мы им скинулись еще на парочку.
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Або як Рева нехай випрошує соціально-битову допомогу )))
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все эти термины. -"сэкономленные гроши в свое время" хороши для сериалов и анекдотов.
банально смотрим на то время . которое обозначено как "свое" поднимаем декларации. которые каждый человек должен подавать уже 25 лет. и выясняем откуда же взялись деньги. стыдливо называемые как "сэкономленные". этот термин обозначает не происхождение денег. а экономность хозяев. то же самое относится и к другим терминам_"мой муж не бедный человек". или "мама подарила". надо выяснять до какой степени муж не бедный человек. и если не платил налоги потому. что кучма разрешил. или закрывал глаза. пусть едет до кучмы и спрашивает с него. а вбюджет должен уплатить налоги. соответстующие его "небедности".
это же касается и мам пап. жен и братовьев. а то они владеют салоном косметическим. а трат как у наркобарона. а нам кинули фразу-"муж не будный человек. а я экономлю" и мы уже понимаем.
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Это какой то анекдот. Все так сказать публичные источники говорят что при официальных средних доходах в Украине на квартиру можно насобирать ну лет за 20 - 30 на одну квартиру и именно это и есть так сказать проблемы нашего рынка. А гопко насобирала на 8 квартир за 5 лет!! и кого она хочет обмануть?!!
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смутные ощущения, шо насасывал муж, если конечно в 00-х ему было не больше 20 и был такой же успешный как ляшко.
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Хм. Я вот тоже экономлю. На всём. Чтобы еле вытянуть одну по коммуналке) Знаете, есть Цукерберги, Гейтсы, новые стартаперы и старые наследники бизнес-империй... Понятно, что люди заработали. Но эти!))) И главное врут на каждом шагу! И они знают, что они врут. И мы знаем, что они врут. Ну это же не хорошо! Врунов нужно ставить в угол! А воров?
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Все Идейные как только прорываются к Корыту становятся обычными банальными коррупционерами. Менталитет такой.

Да и если поставить на хлебное место представителей нищего народа - процентов 60-70% начали бы брать, воровать, решать как и все. Место, наверное, проклятое.
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место как место для работы!! проблема не в месте а в отсутствии контроля!! почему кассир не ворует? потому что есть контроль! представь чтобы кассиров не контролировали... вот вот!! проблема в том что НЕТ КОНТРОЛЯ!!
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А чо не 108, а только 8? Пипец... Тут каждый примерил к себе вышесказанное и внутри появился такой смайлик
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От того эта гопко и неуверенная в нападках на еще больших воров.Что сама замарана по пупко.
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Экономила выделенные гранты на борьбу с табакокурением? Какой дурень или организация могли доверять ей средства?

Смотрю я на эту... и поражаюсь как Садовой мог взять эту забитую селючку ( не в обиду сельским труженикам) в "Самопомощь",которую она киданула ! Кто нами управляет-ПРОХОДИМЦЫ и бандюки.
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Казочка для дебілів. Коли пив пиво, то не викидав пляшку а здавав -ось і назбирав гроші на 8 квартир.
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А на оплату коммуналки 8-ми квартир средств хватает, ГАННУСЯ? Или субсидии оформила на кота?
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Она наверное ещё на обедах в школе начала экономить ,вот и накопила
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Садовой тоже не бог,а даном случае обычный лох
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Госпожа Гопко! Я гораздо старше Вас, имею три высших образования, полученные ещё "по-настоящему",а не купленные, и в жизни занимал много больших должностей с не слабыми зарплатами, имею определенные заслуги перед государством, но вот сел, прикинул, ну не смог бы я съэкономить даже без еды и пары туфлей на 8 даже "хрущевок" - без левака, просто с зарплат в Украине при Вашем возрасте это не возможно априори! Вы же точно не имели с мужем зарплаты по 2 млн.грн., как этот пацан -"вундеркинд" с "Нафтогаза"? Зачем так тупить и навязывать нам этот разводняк? Термин "экономить" совсем не плохой, но он больше подходит при переходе человека на диету! Зачем считать всех вокруг лохами, Бог за это накажет! Когда жы Вы поймете, что врать - дело по нашему, по-земному наказуемое, а у Вас ещё вся жизнь впереди.
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Вот учитесь, граждане экономии. А вы все за Гопко голосуете, никакой экономии.
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Девушка знатный инвестор.)) Недвига за последние 3 года обесценилась более чем вдвое.
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Плакали денежки, народ, благодаря принятым законам, в том числе и Гопко, массово выезжает с Украины, недвижимость обесценилась, и это на многие годы, если не навсегда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"8 квартир - это в свое время сэкономленные деньги, вложенные в недвижимость", - Гопко о своих доходах
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