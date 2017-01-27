 "8 квартир - это в свое время сэкономленные деньги, вложенные в недвижимость", - Гопко о своих доходах

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.
"Моя независимость в парламенте базируется на том, что у меня есть сбережения, что у меня есть муж, и у меня есть квартиры, о которых вы упоминаете. Потому что эти квартиры - это в свое время сэкономленные деньги. Потому что мы с мужем не ездили отдыхать. Посмотрите метраж этих квартир. Давайте смотреть правде в глаза: мы с мужем живем в квартире 57 квадратных метров. Это двухкомнатная квартира, в которой, когда приезжает бабушка, или моя мама, или мама мужа (ухаживать за малышкой), то в двухкомнатной квартире живут бабушка, София, мы вдвоем. Вот у меня сейчас была сестра с двумя дочками. И нас было трое взрослых и трое детей в двухкомнатной квартире", - отметила Гопко.
Остальные квартиры - по 30-40 квадратных метров, по словам нардепа, они с мужем сдают в аренду.
"И это наш источник доходов для того, чтобы: а) помогать таким организациям, как "Вернись живым" и другим; б) для того, чтобы приходить в парламент, чтобы отстаивать интересы государства", - добавила Гопко.
Она подчеркнула, что вышеупомянутая недвижимость была приобретена до Революции достоинства на деньги, которые они с мужем откладывали со своих зарплат.
Напомним, согласно электронной декларации о доходах за 2015 год, внефракционный народный депутат, председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко и ее супруг Александр Жук являются владельцами 8 квартир (5 - в Киеве и 3 - во Львове).
Доход Гопко в 2015 году составил 187,7 тысяч грн (зарплата в Верховной Раде и проценты), ее супруга - 1,3 млн грн (зарплата, проценты, доход от сдачи в аренду имущества). На банковских счетах народного депутата и ее супруга $150 тыс., около EUR 8 тыс. и 202 тыс. грн., наличными - $17 тыс.
Жук арендует индивидуальный сейф в ПАО "Креди агрколь банк", однако не предоставил информацию о сумме, которую там хранит.
Полный текст интервью с Анной Гопко читайте ЗДЕСЬ.
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Источник: http://censor.net.ua/n425203
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Шо ж Я такой невезучий....
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Сумно, як швидко ви там всі втрачаєте зв*язок з реальністю.
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А чтобы барышне безболезненно 8-м купить ? Ну не знаю, даже - это пол хмельницкой Тучи + цех иметь надо.
Так шо или пусть трусы оденет или крестик снимет, грантоедка лживая.
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Поэтому опять-же вопрос - откуда деньги?
- Вы откуда деньги берете?
- Из тумбочки.
- А в тумбочке откуда?
- Муж кладет.
- А муж откуда берет?
- Я ему даю.
- А Вы откуда берете?
- (возмущенно) Ну я же уже сказала - из тумбочки!
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Пы. Сы.: мастерклассы даёшь ?
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банально смотрим на то время . которое обозначено как "свое" поднимаем декларации. которые каждый человек должен подавать уже 25 лет. и выясняем откуда же взялись деньги. стыдливо называемые как "сэкономленные". этот термин обозначает не происхождение денег. а экономность хозяев. то же самое относится и к другим терминам_"мой муж не бедный человек". или "мама подарила". надо выяснять до какой степени муж не бедный человек. и если не платил налоги потому. что кучма разрешил. или закрывал глаза. пусть едет до кучмы и спрашивает с него. а вбюджет должен уплатить налоги. соответстующие его "небедности".
это же касается и мам пап. жен и братовьев. а то они владеют салоном косметическим. а трат как у наркобарона. а нам кинули фразу-"муж не будный человек. а я экономлю" и мы уже понимаем.
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Да и если поставить на хлебное место представителей нищего народа - процентов 60-70% начали бы брать, воровать, решать как и все. Место, наверное, проклятое.
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Смотрю я на эту... и поражаюсь как Садовой мог взять эту забитую селючку ( не в обиду сельским труженикам) в "Самопомощь",которую она киданула ! Кто нами управляет-ПРОХОДИМЦЫ и бандюки.
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