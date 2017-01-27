 Сергей Рыбалка не жалел денег на дискредитацию АТБ, за что должен сдать мандат, - нардеп Веселова

Об этом Веселова написала на своей странице в сети Facebook. "Стыдно за коллег. Депутат Сергей Рыбалка решил прибегнуть к методам, которые используются в "ДНР" и инициировать "национализацию" сети супермаркетов АТБ, применяя черный PR. Судя по присланным активистами материалам, коллега не жалел средств на кампанию по дискредитации владельца торговой сети", - написала Веселова на своей странице в FB.Нардеп от "Самопомочи" также опубликовала скрин письма в ее адрес общественных активистов Алексея Станчевского, Константина Диканя и Дмитрия Воронкова, в котором они сообщают Веселовой о результатах эксперимента-расследование PR-кампании по дискредитации АТБ.

Активисты-расследователи, которые на прошлой неделе провели брифинг под стенами ГПУ, передали Наталии Веселовой документальные факты, подтверждающие непосредственное участие депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки в финансировании, организации и распространении дискредитационной кампании против АТБ, целью которой был дальнейший рейдерский захват одного из самых крупных налогов в государственный бюджет Украины."Я обратилась в СБУ и ГПУ с просьбой расследовать этот позорный случай. По результатам следствия Верховная Рада должна принять решение о целесообразности занятия Рыбалкой места в украинском парламенте ", - написала на своей странице Веселова.Нардеп также опубликовала скрин-копии своих обращений к Генеральному прокурору Юрию Луценко, председателю Службы безопасности Василию Грицаку, а также обращение к ней участников эксперимента-расследования Алексея Станчевского, Константина Диканя и Дмитрия Воронкова.

"По прямому заказу народного депутата Сергея Рыбалки была организована грязная информационная кампания - атака против корпорации продовольственных супермаркетов АТБ и лично против одного из совладельцев этой компании Геннадия Буткевича, безосновательно обвиняяющая его в сотрудничестве с террористами на Донбассе и их российскими кураторами в оккупированном Россией Крыму. Конечной же целью заказчика, очевидно, было полное лишение Геннадия Буткевича его законного, социально ответственного частного бизнеса. В течение декабря 2016 года в СМИ целенаправленно распространялась ложная информация об АТБ и лично о господине Буткевиче ", - говорится в депутатском обращении к ГПУ и СБУ.Нардеп требует от руководства силовых ведомств провести объективное и беспристрастное расследование истории финансирования действующим нардепом от Радикальной партии распространения черного PR против частных предприятий, поскольку такие факты порочат репутацию всего украинского парламента и подрывают экономическую безопасность страны."Обращаюсь к Вам с просьбой принять все неотложные меры в рамках действующего законодательства для объективного и всестороннего расследования и установления истины в этой позорной истории, когда действия отдельного депутата порочат весь украинский парламент", - написала Веселова в своем депутатском обращении к Василию Грицаку и Юрию Луценко.