EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  2000  19
Все про:депутат (2665) АТБ (20) Рыбалка Сергей (21)

 Сергей Рыбалка не жалел денег на дискредитацию АТБ, за что должен сдать мандат, - нардеп Веселова

Народный депутат от фракции "Самопомич" в ВР, секретарь Комитета по вопросам соцполитики и занятости Наталья Веселова считает члена фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалку главным организатором и спонсором PR-кампании по распространению дискредитационной информации против одного из самых крупных налогоплательщиков в государственный бюджет - торговой сети АТБ .

Об этом Веселова написала на своей странице в сети Facebook.

"Стыдно за коллег. Депутат Сергей Рыбалка решил прибегнуть к методам, которые используются в "ДНР" и инициировать "национализацию" сети супермаркетов АТБ, применяя черный PR. Судя по присланным активистами материалам, коллега не жалел средств на кампанию по дискредитации владельца торговой сети", - написала Веселова на своей странице в FB.

Нардеп от "Самопомочи" также опубликовала скрин письма в ее адрес общественных активистов Алексея Станчевского, Константина Диканя и Дмитрия Воронкова, в котором они сообщают Веселовой о результатах эксперимента-расследование PR-кампании по дискредитации АТБ.

скрин

скрин



Активисты-расследователи, которые на прошлой неделе провели брифинг под стенами ГПУ, передали Наталии Веселовой документальные факты, подтверждающие непосредственное участие депутата от Радикальной партии Сергея Рыбалки в финансировании, организации и распространении дискредитационной кампании против АТБ, целью которой был дальнейший рейдерский захват одного из самых крупных налогов в государственный бюджет Украины.

"Я обратилась в СБУ и ГПУ с просьбой расследовать этот позорный случай. По результатам следствия Верховная Рада должна принять решение о целесообразности занятия Рыбалкой места в украинском парламенте ", - написала на своей странице Веселова.

Нардеп также опубликовала скрин-копии своих обращений к Генеральному прокурору Юрию Луценко, председателю Службы безопасности Василию Грицаку, а также обращение к ней участников эксперимента-расследования Алексея Станчевского, Константина Диканя и Дмитрия Воронкова.

документ скрин атб веселова

документ скрин атб веселова

документ скрин атб веселова

документ скрин атб веселова



"По прямому заказу народного депутата Сергея Рыбалки была организована грязная информационная кампания - атака против корпорации продовольственных супермаркетов АТБ и лично против одного из совладельцев этой компании Геннадия Буткевича, безосновательно обвиняяющая его в сотрудничестве с террористами на Донбассе и их российскими кураторами в оккупированном Россией Крыму. Конечной же целью заказчика, очевидно, было полное лишение Геннадия Буткевича его законного, социально ответственного частного бизнеса. В течение декабря 2016 года в СМИ целенаправленно распространялась ложная информация об АТБ и лично о господине Буткевиче ", - говорится в депутатском обращении к ГПУ и СБУ.

Нардеп требует от руководства силовых ведомств провести объективное и беспристрастное расследование истории финансирования действующим нардепом от Радикальной партии распространения черного PR против частных предприятий, поскольку такие факты порочат репутацию всего украинского парламента и подрывают экономическую безопасность страны.

"Обращаюсь к Вам с просьбой принять все неотложные меры в рамках действующего законодательства для объективного и всестороннего расследования и установления истины в этой позорной истории, когда действия отдельного депутата порочат весь украинский парламент", - написала Веселова в своем депутатском обращении к Василию Грицаку и Юрию Луценко.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
АТБ мало в Криму більше 60 магазинів і всі вони досі працюють в єдиній мережі АТБ з тим самим персоналом і торговим обладнанням, тільки з іншими вивісками! Магазини АТБ в Криму не були зупинені! Фактично отримувачем прибутків від діяльності магазинів в Криму є ті самі власники мережі що і раніше! Це дозволяє говорити про однозначну співпрацю з терористами та фінансування міжнародного тероризму. Саме тому АТБ має бути ліквідовано в Україні як спонсор терористів і де-факто російський бізнес!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ліквідувати треба власника, а мережа повинна працювати для людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кожен власник має право на вибір з ким працювати. Цей власник обрав терористів, магазини в Криму не закрив, це його право, бо порошенко тех заводу судноремонтні в Севастополі не закрив і на метал не порізав. Але Україна як держава яка бореться з терористами має право обмежити діяльність підприємців які співпрацюють з терористами! Це чесно і правильно. Хочеш працювати з путіним-працюй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
брехня...ТРЦ АТБ в Первомайськом зразу після анексіі закрився, і відкрили ТРЦ в Цюрюпинську (Олешки.) І звідти ніхто товар в Крим не возить!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этих гнид не волнует нищета Украины,их не волнует гибель наших пацанов на фронте,зато их волнуют АТБ ,ОПЗ и так далее ! Херово вы кончите скоты,очень хреново !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорят , что АТБ получил возможность торговать спиртным после установленного местными властями времени . Наблюдал цирк , как два копа , в районе 12 ночи , бегают возле АТБ , и просят купивших алкоголь , помочь составить протокол , за нарушение торговли , или что-то в этом роде . Наивные романтики ещё есть ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что господин президент остановит- он же такой как они!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Счас президент спешит на помощь а то нф без него все заберет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Насчет спиртного-явный человеческий фактор.. У нас в АТБ (возле дома), хрен ты купишь спиртное после 22...может каким -то "своим" и да.А так не продают.Так это наверное не только в АТБ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очень наивно полагать . что радикальная партия имеет отношение к порядочности. про более высокие матэрии вообще в стране можно и не задумываться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось забагато депутатів Радикальної партії займаються зовсім не депутатськими справами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Претензии к АТБ только по поводу цветов логотипа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в этой ситуации уроды - обе стороны. так что подходит пословица про эротические отношения жабы и гадюки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну тут все ясно.

Рибалка (син відомого бандита Рибки, розстріляного на початку 2000-х) був зятем власника АТБ, потім розвівся і став найзапеклішим ворогом з тестем і його родиною.

До того ж, Рибалка - власник найбільшого в Україні виробника снеків, і між його компанією і АТБ колишнього тестя виникли розбіжності по оплаті за продукцію.

Зрештою, це звичайні "сімейні" розбірки, куди Рибалка вирішив втулити політику.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хозяин АТБ купил и передал в больницу Мечникова дорогостоящее оборудование для лечения наших бойцов. Мне его не в чем упрекнуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
АТБ летентные сепары,помним провокацию их с прятаньем терминалов для оплаты карточками,кстати названия Приват нет ни на одном ихнем слипе
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСергей Рыбалка не жалел денег на дискредитацию АТБ, за что должен сдать мандат, - нардеп Веселова
 Облако тегов
Антитеррористическая операция арест боевик взятка Гопко ГПУ Гройсман ГФС Донбасс задержание Киев Крым крымские татары Курбединов Луганщина Луценко МИД Минобороны мусор Нацполиция обстрел Порошенко прокуратура репрессии Розенко Россия СБУ суд США Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти