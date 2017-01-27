 В деле о госизмене Януковича показания дал еще один депутат Госдумы РФ - коммунист Вороненков

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
Эту же информацию "Цензор.НЕТ" подтверждают собственные источники, близкие к следствию. Также, по данным источников "Цензор.НЕТ", сейчас следствие работает над тем, чтоб допросить еще некоторых бывших депутатов Госдумы РФ.
По данным издания "Коммерсант", Денис Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на Генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича". Во время допроса, - пишет издание, - он частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Пономарев встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, несколько раз в декабре и январе. Следователям он рассказал о якобы имевших место договоренностях между господином Януковичем и российским руководством.
О том, какие показания Пономарев дал следствию, сам он подробно рассказал "Цензор.НЕТ" в интервью.
Напомним, по делу Януковича, где его обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность, допрошены уже два бывших российских парламентария, несколько дней назад заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.
В декабре 2016 года украинские СМИ сообщили о переезде Дениса Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев. Следственный комитет России подозревает Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы.
"Цензор.НЕТ" обратился к Вороненкову за комментариями, ответ пока не получен.
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Если бы я так написал, то тут на меня бы все набросились.
Хотя, Шевченко тоже писал "на".
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