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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдума (905) КПРФ (65) Янукович (32057) Пономарев Илья (18) Ромалийская Ирина (103)

 В деле о госизмене Януковича показания дал еще один депутат Госдумы РФ - коммунист Вороненков

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал Генеральной прокуратуре Украины показания по делу о госизмене против бывшего президента страны Виктора Януковича.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

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Эту же информацию "Цензор.НЕТ" подтверждают собственные источники, близкие к следствию. Также, по данным источников "Цензор.НЕТ", сейчас следствие работает над тем, чтоб допросить еще некоторых бывших депутатов Госдумы РФ.

По данным издания "Коммерсант", Денис Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на Генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича". Во время допроса, - пишет издание, - он частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине. Пономарев встречался с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, несколько раз в декабре и январе. Следователям он рассказал о якобы имевших место договоренностях между господином Януковичем и российским руководством.

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О том, какие показания Пономарев дал следствию, сам он подробно рассказал "Цензор.НЕТ" в интервью.

Напомним, по делу Януковича, где его обвиняют в госизмене и посягательстве на территориальную целостность, допрошены уже два бывших российских парламентария, несколько дней назад заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

В декабре 2016 года украинские СМИ сообщили о переезде Дениса Вороненкова и его супруги Марии Максаковой в Киев. Следственный комитет России подозревает Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы.

"Цензор.НЕТ" обратился к Вороненкову за комментариями, ответ пока не получен.

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Ну всё Чивокуня ,добегался!Взял тебя прокурор без образования)
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После захвата власти так принято. Объявлять старую власть сатрапами и изменниками Родины. Вижу за столетия или даже тысячелетия ничего не изменилось.
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Жорик под норвежским флагом, ты тяпнул боярышника для чистки ван?
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Ты лучше-ка там за своим мордором (психушкой) присматривай
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За 1000 лет ничего не изменилось у диктаторов. Вначале поубивают народ, а потом драпают от него, если успевают!
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Про диктатора тебе Тягнибок рассказал или Яйценюх? Вожди революций гыдников, смотрю они тоже не меняются.
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Хуйло рассказал, он все до Гитлера не дотягивает! А Овощь пародия вообще на диктатора, но пытался им быть!
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Уоу, спокойно революционер, я не хотел обидеть твои революционные чувства. Банду геть! Но пасаран. Будь бдителен, контра не спит.
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Я на вату уже давно не обижаюсь, нет на что обижаться, если там одно: слава сссру, возродим сссру, ура вяличию, наши танки самые быстрые, мы смехдержава и тд!
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Жорик, ти великий державний діяч Норвегії? Який твій мейл? Georg@Gov.No ?
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Коммуняка красна срака батон крошит на овоща?
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Этого комуняку надо вместе с яныком судить! Сидел там тварь, теперь сюда сбежал, типа святой!! СУКА кремлёвская!
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Кацапам верить нельзя ни в коем случае,тем более краснопузым,уже сколько гнид вскрылось,еще гражданство ему сразу на блюдечке,от его показаний ни холодно ни жарко,зато потом сука накапостит
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получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине Источник:http://censor.net.ua/n425199

Если бы я так написал, то тут на меня бы все набросились.
Хотя, Шевченко тоже писал "на".
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Вин зараз, тоби Югик розкаже,шо шойга з " Буку" по Боингу стриляв аби не систи в кацапстани за корупцию ! А потим ти, це гимно понесеш у Гаагу ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле о госизмене Януковича показания дал еще один депутат Госдумы РФ - коммунист Вороненков
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