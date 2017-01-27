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Все про:армия РФ (5969) Горловка (2633) Минобороны (4620) разведка (1494) смерть (4390)

 По приказу оккупационного командования РФ в Горловке были уничтожены личные дела более 120 погибших российских военных

Российское оккупационное командование приказало военным комиссарам уничтожить личные дела погибших военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Так, по данным ведомства, с целью сокрытия реальных потерь и участия граждан РФ в боевых действиях на Востоке Украины, российским оккупационным командованием отдано распоряжение военным комиссарам уничтожить личные дела погибших военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ.

"Установлен факт уничтожения более 120 таких личных дел в военном комиссариате г. Горловки в условиях строгой секретности. От сотрудников учреждения взяты расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших", - сказано в сообщении ГУР Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прифронтовой зоне на территории "ДНР" работают 2 комплекса радиоэлектронной разведки под управлением кадровых военных РФ, - ИС

Как сообщалось ранее, командование оккупационных войск на Донбассе оформляет документы об увольнении военных РФ за сутки до их гибели.
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Ми іх знищуємо, а вони паперам вирішили помститися... Ідіоти.
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И пастор Шлаг, либо светлый образ его... (с)
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Пастор восьмой раз выбрасывался с окна 19 этажа...а ЯД усьо нєдєйствовал...Плядский баярышник....
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А пофессор Плейшнер открыл порсигар и сказал:
- Пастор, Вы не устали? Может, прерветесь на перекур?
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ну так потом удобнее легенды сочинять , ни чего не проверишь ...зато будут воспевать 120 дебиловцев , ценой цвоих жоп остановивших гейропейский легион под горловкой
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Дураша ніколи, з часів Орди, не шанувала життя людини заради примарної величі.
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Откуда в военкомате Горловки могут быть дела российских военных?
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Тихо! Эта новость для хомячков! Пусть жуют!
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ВЫФСЕВРЕТЕ. ВСУ воюет уже третий год со стариками и детьми. Это мне одна дама из России сказала, но не смогла ответить, кто их обучал управлять всеми видами современного оружия?
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Нехомячок, а зачем Путину тогда засекречивать потери в мирное время, а «Союз солдатских матерей», разыскивающих россиян, погибших в Украине, обвинили в наличие экстремистского характера в их работе?
Потери личного состава Минобороны «в мирное время в период проведения специальных операций» стали военной тайной. Президент Владимир Путин дополнил свой указ, который ранее распространялся только на военное время
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/28/05/2015/5566d8889a79477ecebe00e8
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Особі справи залишаються на базі , звідки відправляються у відрядження ..
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Нечего подобного -ты просто не знаеш рашовской системы ведения таких личных дел -дела тех кто возвращается дальше продолжаются а время отсуствия записывают как проведение учений и то только в том случае если нет каких то проблем а дела тех кто погиб закрывают с разной пометкой в зависимости от обстоятельств его гибели и его чина -если офицер то пишут что погиб от несчастного случая на учениях и еще похоронят с почестями ,а простых кого как -одни застрелились или взорвались -то есть сделали суецид -это если тело осталось опознаное а если нечего хоронить то пишут что пропал безвести и естественно что мамаша за такого отпрыска нечего не получает и для нее и денег нет и сына нет и не кому жаловаться -ведь сын же в бегах числится а что касается разной нечести остальной там дела просто уничтожаются и как всегда говорил сталин -нет человека нет и проблем а значит и дел .
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Так если строгой секретности так как ГУР узнало?
или это одна контора
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Коли на горизонті бояра то таємниця в орди щезає .
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Вы надеетесь, что Главное управление разведки начнет сейчас свои секреты Вам раскрывать?
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Я просто удивлен от этого дебильного поведения рашистов -полный отстой общества рашовского -следопыты ищут дела погибших красноармейцев Второй мировой войны чтобы востановить справедливость судьбы погибшего солдата -был ли он предателем ,героем или простым солдатом а эти мудаки рашовские наоборот затирают следы а матери рашовских наемников радуются что им такую большую денежную помощь оказали и из за всех сил еще поддерживает Х-ЙЛА в том что он ведет войну в Украине-эти рашисты не люди -они ведут себя как животные и считают гибель своих родственников естественным отбором.Это ужас что делается в раше и еще после этого несут бред что украинский народ имеет что то общее с ними-нечего общего из такими животными в украинского народа нет-пусть это запрмнят.
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Нєєєєє...Нада было в трррубочку свернуть и..в попу усунуть..
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Тушки свиней кремируют, когда те звболевают африканской чумой, собак,- когда у них бешенство, а кацапов, когда они едут воевать против украинцев. Впрочем,- это тоже неизлечимая болезнь.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо приказу оккупационного командования РФ в Горловке были уничтожены личные дела более 120 погибших российских военных
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