 По приказу оккупационного командования РФ в Горловке были уничтожены личные дела более 120 погибших российских военных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.
Так, по данным ведомства, с целью сокрытия реальных потерь и участия граждан РФ в боевых действиях на Востоке Украины, российским оккупационным командованием отдано распоряжение военным комиссарам уничтожить личные дела погибших военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ.
"Установлен факт уничтожения более 120 таких личных дел в военном комиссариате г. Горловки в условиях строгой секретности. От сотрудников учреждения взяты расписки о неразглашении данного факта и сведений о погибших", - сказано в сообщении ГУР Минобороны.
Как сообщалось ранее, командование оккупационных войск на Донбассе оформляет документы об увольнении военных РФ за сутки до их гибели.
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- Пастор, Вы не устали? Может, прерветесь на перекур?
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Потери личного состава Минобороны «в мирное время в период проведения специальных операций» стали военной тайной. Президент Владимир Путин дополнил свой указ, который ранее распространялся только на военное время
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/28/05/2015/5566d8889a79477ecebe00e8
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или это одна контора
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