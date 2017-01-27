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 Политика Украины
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Все про:безвизовый режим (950) Евросоюз (11484) Гопко (61)

 "Мы ждем, пока с той стороны закончатся все бюрократические "отмазки". Или все процедуры", - Гопко о безвизе с ЕС

Европейский парламент должен рассмотреть вопрос предоставления безвизового режима Украине в феврале текущего года.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила народный депутат (внефракционная), председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.

"Очевидно, что сейчас мы прилагаем всех усилий. Мы ждем, пока с той стороны закончатся все бюрократические "отмазки". Или все процедуры. Как в частности - перевод на все языки стран Европейского Союза документов о механизме приостановления, финализации юридической экспертизы. И тогда в феврале, когда все этапы будут пройдены, будет рассмотрение вопроса в Европарламенте. Потому что мы пока привязаны к необходимости утвердить этот механизм", - отметила Гопко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о безвизовом режиме: "Это прямая обязанность ЕС. Мы ждем еще несколько недель завершения подготовки документов и запуска процесса"

Она также отметила, что предоставление безвизового режима Украине является "большим тестом" для самого Европейского Союза.

"Там есть много политиков, которые понимают: если сейчас, после того, как украинцы отдавали жизни за интеграцию в ЕС во время Революции Достоинства, они не дадут Украине безвиз - этим они поставят под сомнение среди своих избирателей: а действительно ли ЕС базируется на этих ценностях?", - отметила Гопко.

Смотрите также: Вопрос безвизового режима для украинцев не снят с повестки дня ЕС - он отложен, - Парубий. ВИДЕО

Напомним, 17 ноября 2016 года послы стран Европейского Союза одобрили старт обсуждения предоставления безвизового режима для Украины. 7 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Брюсселе достигнут компромисс относительно механизма приостановки безвизового режима.

В свою очередь 8 декабря 2016 года президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что дискуссия по механизму приостановления безвиза для третьих стран завершена, и теперь "финишная прямая в направлении безвизового режима для Украины и Грузии".

В представительстве ЕС в Украине также не могут пока назвать конкретную дату согласования безвизового режима для Украины, но надеются, что это произойдет в течение следующих нескольких месяцев. Президент Петр Порошенко в свою очередь заявил, что предоставление безвизового режима Украине является прямой обязанностью ЕС.

Полный текст интервью с Анной Гопко читайте ЗДЕСЬ.





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швидше львівське сміття отримає безвіз чим Українці
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Гопко наивный , или под ...косит. . Не закончатся. ибо мир не стоит на месте . они двигаются вперед , принимая поправки в законы и новые стандарты . Мы догоняем
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коррупция в порядке, дороги в порядке, тарифы в порядке - какие проблемы
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Ойц!! Таки внеМаточное- не кажи " ГОПко" .. поки не ПеРескочиш..
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пока будет безвиз, будет безлес, без страны, без людей, с такими барыгами
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При чем тут отмазки и процедуры ?Европейцы дуали,что имеют дело с порядочными людьми,а потом как глянули.как "революционеры"наводят порядок в стране и борются с коррупцией и решили подождать!И правильно сделали,правильно решили,нечего из ЕС делать социальную помойку!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы ждем, пока с той стороны закончатся все бюрократические "отмазки". Или все процедуры", - Гопко о безвизе с ЕС
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