 "Мы ждем, пока с той стороны закончатся все бюрократические "отмазки". Или все процедуры", - Гопко о безвизе с ЕС

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила народный депутат (внефракционная), председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.
"Очевидно, что сейчас мы прилагаем всех усилий. Мы ждем, пока с той стороны закончатся все бюрократические "отмазки". Или все процедуры. Как в частности - перевод на все языки стран Европейского Союза документов о механизме приостановления, финализации юридической экспертизы. И тогда в феврале, когда все этапы будут пройдены, будет рассмотрение вопроса в Европарламенте. Потому что мы пока привязаны к необходимости утвердить этот механизм", - отметила Гопко.
Она также отметила, что предоставление безвизового режима Украине является "большим тестом" для самого Европейского Союза.
"Там есть много политиков, которые понимают: если сейчас, после того, как украинцы отдавали жизни за интеграцию в ЕС во время Революции Достоинства, они не дадут Украине безвиз - этим они поставят под сомнение среди своих избирателей: а действительно ли ЕС базируется на этих ценностях?", - отметила Гопко.
Напомним, 17 ноября 2016 года послы стран Европейского Союза одобрили старт обсуждения предоставления безвизового режима для Украины. 7 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Брюсселе достигнут компромисс относительно механизма приостановки безвизового режима.
В свою очередь 8 декабря 2016 года президент Европейского Совета Дональд Туск сообщил, что дискуссия по механизму приостановления безвиза для третьих стран завершена, и теперь "финишная прямая в направлении безвизового режима для Украины и Грузии".
В представительстве ЕС в Украине также не могут пока назвать конкретную дату согласования безвизового режима для Украины, но надеются, что это произойдет в течение следующих нескольких месяцев. Президент Петр Порошенко в свою очередь заявил, что предоставление безвизового режима Украине является прямой обязанностью ЕС.
Полный текст интервью с Анной Гопко читайте ЗДЕСЬ.
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