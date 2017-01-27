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 Политика Украины
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 Порошенко в понедельник встретится с Меркель в Берлине

Президент Украины Петр Порошенко на предстоящей неделе в Берлине проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент в понедельник посетит Берлин, где у него состоятся переговоры с Меркель", - сообщил С.Цеголко журналистам в пятницу в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не выполнила ни один из пунктов минских соглашений, - МИД

По его словам, основной темой переговоров станет ситуация на Донбассе и реализация Минских соглашений.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины призывало международное сообщество усилить давление на Россию для выполнения ею договоренностей, достигнутых в Минске в феврале 2015 года.



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деньги на ветер.. тут под боком их миллионов 140. И 87% из них готовы за 60 рэ(цена "боярышника") на любые эксперименты над собою.
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Да Украинцы сейчас в плохом положении,зарплат нет,денег нет работают за 6000 гривен и это в Киеве,7500 если с теневым сектором,грубо 18 000 рублей смешно.
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Интересно, что ответит Порошенко на вопрос Меркль - "зачем ты торгуешь с оккупантами, или часть донбасса не оккупирована русскими как ты уверял всех?"
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Он подписал некоторые обязательства , которые нужно выполнять, хотя эта бумага ничего не стоит для всех, только для педра.
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Меркель последняя соломинка осталась. И та не на долго. Я и все вокруг будут голосовать за АФД за националистов ибо зае-ло.
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сейчас Германия-это неутомимые разговоры о Трампе и его политике. Даже не знаешь о чем думать.....Еще разговоры о коварстве рашки и все чаще это упоминается на фоне агрессии против Украины, хорошо если выводы сделаны, а так .....
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Про Украину не слышно ни чего! Не надо тут обнадеживать ущербных. Трамп , брексит , выборы во франции вот главные темы.
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в таком случае просто включите телевизор и почитайте газеты, хотя бы интернет. Последняя публикация была о Астане и шантаже Путина, его ненадежности и примеры Украины, как только возникает вопрос Путин-Трамп, сразу же идет пример Украины. Так что вы не правы, легко сказать. Сегодня была тема новых министров, Трамп и мур. Трамп меняет политику и будет ли его дорога вместе с Европой, что сказала англичанка Трампу при приезде....
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оно конечно лучше в Берлине ...чем в Конотопе ...выслушивать от народа про запредельные тарифы и "высокий" уровень жизни
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Администрация Дональда Трампа уже подготовила президентский указ о снятии санкций с России.
Об этом ссылаясь на свои источники в Вашингтоне заявил старший научный сотрудник Atlantic Council Фабрис Потье.
Он также написал в своем twitter, что в субботу запланированы телефонные разговоры Дональда Трампа с Ангелой Меркель, а затем с Владимиром Путиным.
При этом неизвестно, какие именно санкции могут быть отменены.
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Морковка готова, но задаром бизнесмен Трамп \и автор бестселлера "Искусство Сделки" её не отдас,т хотя может символически отменить часть санкции в качестве жеста доброй воли. Вопрос что он потребует взамен.
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там перевод глюсит - не санкции снять, а стринги...
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а шо у кацапов бівают) стринги, импортно замещение, уже освоили!
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ты думаешь они совсем дураки...? они из семеек стринги делают...
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26 января 2017 года правление Национального банка приняло решение «Об отнесении Публичного акционерного общества «Фортуна-банк» к категории неплатежеспособных».

С 2014 года по сегодняшний день в Украине обанкротилось более 70 банков.
Эксперты не сомневаются, что банкобад в Украине штучный, созданный для отмывания денег и для обвала национальной валюты.
Против Гонтаревой открыто уголовное дело. Куму Президента Украины обвиняют в хищении 315!!! миллиардов гривен (ДОКУМЕНТ).
Стоит отметить, что увеличить капитал и прибыль чудным образом, уже 3 года, удается банку который принадлежит Петру Алексеевичу Порошенко. Международный инвестиционный банк Президента Украины увеличил свою прибыль вдвое только за 2016 год.
За 3 года войны в Украине прибыль банка возросла в 7 раз.
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Полит убежище просить будет? не выпускайте его, сбежит свинья.
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Лично мне жаль бюджетных денег на покатушки этого,даже не знаю как назвать. Толку все равно не будет даже от миллиона встреч.Менять его надо господа.А не пытаться из пальца ,что -то высосать.Тем более,что это не палец.
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..............Денег не дам.................................................................
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петя мечется ккк сраный веник по заграницам. Такто ж ему теперь поверит. Просрал пи.ар гнойный как доверие своего народа та и политиков за бугром. Одна меркельша еще с ним разговаривает. Да еще не известно что она ему выдаст, когда завтра с трампом поговорит., а тот с путеным. Чегото тоскливо
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Скоро з шоколадним і президенти Науру , та Лєсото розмовляти небудуть і руки не подадуть.
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Знову за рахунок народа поїде кататись і клавдію свою візьме
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мабуть бути нахиляти Петра про мінські угоди -- вибори, статус, амністія. Він би , скоріше всього, це з радістю зробив би, якби не треба було 300 голосів у ВР. Хоча навіть депутатів Петро зможе нагнути, а от що з народом робити -- поки що не знає...
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По ходу з цього блокування повинно щось початись.
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Те що щось має початись дуже схожо . Але не факт що почнеться з цього блокування . Тому що це не перше блокування . Рошен знає як зводити на нівець такі зусилля .
Тому, поки не почнут діяти партизани , кубло себе буде відчувати в безпеці.
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Друже , чесно сказати, я б і сам поїхав туди , хоча б зараз.Але здоровьє не те і нема на кого залишити сімью і отару баранів.
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А разве донбас блокируют не друганы петины????
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Другани Пеці составляють графіки руху і рахуют зароблені гроші , їм блокування зовсім не на руку.
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Ха ха! Друганы пети блокируют пару точек в определенное и отведенное время. Или ты в серьез думаешь что клоун семенченко и его самопомощь независимы от пети??? Не смеши!
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Ти напевно далеко , тому не в курсі . Бо в цій грі зовсім інший розклад .
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"Тот, кто решил посвятить свою жизнь политике, знает, что зарабатывать деньги - не основной приоритет." Ангела Меркель
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Разговор будет примерно в таком духе :
- Смотри Меркель какое небо звездное...
- Ох ниче себе и действительно звёздное
-Шоколадку хочешь ?
-Неа
-Тогда займи пару миллиардов до понедельника
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Фрау мадам Мєркєль ! Зайшли би ви на цензор і все зрозуміли , як наш народ поважає пєтю.То і ви з ним би даже не здоровались.
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В кожного своє бачення , але при премьєрстві Юлії , малий і середній бізнес процвітав , не було таких знущань з тарифами , мамам на діток допомогу почали давати і багато іншого.Я при Юлі машину з салона новеньку купив.А автодороги як будувались.Херсон-Одеса.
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если бы ющ отправил своего кума порошенко конфеты лепить,
то всем бы хорошо было,
но пеца, как ставленник рыгоаналов был куратором ющя
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Тяжелые времена для Петра Алексеевича грядут. Но печаль в том, что и для страны испытаний только добавится.
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типа меркель будет принуждать порошенко торговать с террористами ?
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скоро Владимир Владимирович найдет замену и Меркель. Менять надо всех для блага всего прогрессивного человечества.
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