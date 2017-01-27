 Порошенко в понедельник встретится с Меркель в Берлине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Президент в понедельник посетит Берлин, где у него состоятся переговоры с Меркель", - сообщил С.Цеголко журналистам в пятницу в Киеве.
По его словам, основной темой переговоров станет ситуация на Донбассе и реализация Минских соглашений.
Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины призывало международное сообщество усилить давление на Россию для выполнения ею договоренностей, достигнутых в Минске в феврале 2015 года.
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з подачі)) ригівського сайту страна-уа
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Об этом ссылаясь на свои источники в Вашингтоне заявил старший научный сотрудник Atlantic Council Фабрис Потье.
Он также написал в своем twitter, что в субботу запланированы телефонные разговоры Дональда Трампа с Ангелой Меркель, а затем с Владимиром Путиным.
При этом неизвестно, какие именно санкции могут быть отменены.
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С 2014 года по сегодняшний день в Украине обанкротилось более 70 банков.
Эксперты не сомневаются, что банкобад в Украине штучный, созданный для отмывания денег и для обвала национальной валюты.
Против Гонтаревой открыто уголовное дело. Куму Президента Украины обвиняют в хищении 315!!! миллиардов гривен (ДОКУМЕНТ).
Стоит отметить, что увеличить капитал и прибыль чудным образом, уже 3 года, удается банку который принадлежит Петру Алексеевичу Порошенко. Международный инвестиционный банк Президента Украины увеличил свою прибыль вдвое только за 2016 год.
За 3 года войны в Украине прибыль банка возросла в 7 раз.
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Тому, поки не почнут діяти партизани , кубло себе буде відчувати в безпеці.
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- Смотри Меркель какое небо звездное...
- Ох ниче себе и действительно звёздное
-Шоколадку хочешь ?
-Неа
-Тогда займи пару миллиардов до понедельника
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то всем бы хорошо было,
но пеца, как ставленник рыгоаналов был куратором ющя
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